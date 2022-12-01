什么是恐惧症？
恐惧是害怕的医学术语。害怕危险的事情是正常的。大多数人都害怕某些事情，例如站在悬崖边上或靠近咆哮的狗。
但是，当恐惧达到以下情况，则成为恐惧症：
不切实际
与实际危险不成比例
如此强烈，以至于阻止您进行正常活动
例如，如果您非常怕高，不愿在高层建筑工作，或者害怕动物，因此不带孩子去动物园，那么您可能会患有恐惧症。
位于您害怕的事物附近，可能会导致惊恐发作
治疗采用暴露疗法，让您逐渐习惯您害怕的东西
恐惧症有很多种，但一些常见的恐惧症包括：
动物（动物恐惧症）
高度（恐高症）
封闭的地方（幽闭恐惧症）
雷暴（astraphobia 或 brontophobia）
医生如何判断我是否有恐惧症？
在正常的恐惧和谨慎以及恐惧症之间没有很明确的界限。但是，如果您的恐惧满足以下情况，医生会怀疑您患有恐惧症：
改变您的行为以回避这种情况或事物
比实际危险水平所需程度强烈很多
造成非常强烈的恐惧，或影响您正常发挥功能
医生如何治疗恐惧症？
如果您不经常接触到您恐惧的事物，您可能不需要治疗。例如，如果您害怕蛇但生活在城市里，您可能永远不会遇到蛇，因此您的恐惧不是问题。但是，如果恐惧症是关于难以避免的事物，例如驾车通过一座桥，治疗可能会让您的生活变得更轻松。治疗包括：
暴露疗法（有助于 9/10 的人）
有时候，抗焦虑药物可以用于短期症状的治疗
在暴露疗法中，治疗师可以帮助您逐渐习惯您害怕的事情。例如，如果您害怕狗：
您可能会开始只看狗的照片
治疗师可以帮助您保持冷静，保持呼吸缓慢，直到您舒适地看着照片
然后，您可以看看另一个房间里的一只真正的狗
然后您逐渐进展到和狗在同一个房间里
然后，引导您去摸狗
通常，只需要几次暴露治疗即可起效。
药品不会让恐惧症消失。但是当您无法避免做您害怕的事情时，抗焦虑药可以起到帮助作用。例如，医生可能会在您搭乘飞机前给您服药。