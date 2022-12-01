恐惧是害怕的医学术语。害怕危险的事情是正常的。大多数人都害怕某些事情，例如站在悬崖边上或靠近咆哮的狗。

但是，当恐惧达到以下情况，则成为恐惧症：

不切实际

与实际危险不成比例

如此强烈，以至于阻止您进行正常活动

例如，如果您非常怕高，不愿在高层建筑工作，或者害怕动物，因此不带孩子去动物园，那么您可能会患有恐惧症。

恐惧症有很多种，但一些常见的恐惧症包括：