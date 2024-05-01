囤积症是一种精神疾病，是指无法扔掉物品，甚至是无用或无价值物品。患有囤积症的人不能忍受与自己拥有的任何物品分开。物品凌乱地堆积在其生活空间中，直到空间充满物品，变得无法使用。

囤积症患者以混乱的方式收集和储存物品，而不是有条理地收藏

如果被迫与物品分离，或者即使只是想到与物品分离，都可能会感到苦恼

囤积通常在青春期开始，但可能随着年龄增长而恶化

精神健康专业人员通过心理治疗或药物来治疗囤积症