什么是囤积症？
囤积症是一种精神疾病，是指无法扔掉物品，甚至是无用或无价值物品。患有囤积症的人不能忍受与自己拥有的任何物品分开。物品凌乱地堆积在其生活空间中，直到空间充满物品，变得无法使用。
囤积症患者以混乱的方式收集和储存物品，而不是有条理地收藏
如果被迫与物品分离，或者即使只是想到与物品分离，都可能会感到苦恼
囤积通常在青春期开始，但可能随着年龄增长而恶化
精神健康专业人员通过心理治疗或药物来治疗囤积症
囤积症的症状是什么？
囤积症患者想要保存物品，即使物品没有任何价值，并且没有足够的空间用于保存它们。
囤积症的症状包括：
生活空间被囤积的物品占满，变得拥挤不堪和凌乱不堪，导致它们除了堆放物品外，无法被使用
生活空间极端凌乱，造成火灾隐患或导致害虫侵扰
拒绝扔掉物品，错误地认为物品具有独特性、特殊性或将来需要
如果想到丢弃物品，会感到苦恼
动物囤积是囤积的一种，您收集了几十只甚至数百只宠物但无法妥善喂养或照料它们。
医生如何判断我是否患有囤积症？
许多人的生活空间可能会有短时间的杂乱堆积，例如搬到新房子时。医生仅在您出现以下情况时，会诊断您患有囤积症：
经常或总是难以丢掉物品（即使是无用或无价值的物品）
想到丢弃物品，会非常苦恼
生活空间过于杂乱，无法使用
因囤积而导致日常生活问题
医生如何治疗囤积症？
医生通过以下方法联合治疗囤积症：
认知行为治疗——这有助于患者停止重复行为并改变习惯
抗抑郁药