囤积症是指患者在丢弃或舍弃自己的所有物方面长久存在困难，以至于物品积攒并凌乱堆满生活区域，使得生活区域无法使用。
与收藏者不同的是，此病患者积攒物品的方式杂乱无章，且对毫无价值的东西也难以舍弃。
此病的诊断要点是，患者积攒过多物品，难以舍弃这些物品，且其囤积行为对其造成巨大痛苦或损害其社会功能。
认知行为治疗和某些药物可能对此病有效。
囤积症通常在青春期开始发病。此病在初始发病时可能轻微，但随着患者年龄的增长而逐渐加重，到患者 30 多岁时给患者造成严重障碍。约有 2% 至 6% 的人被认为患有此病。女性和男性的发病率相同。
囤积症的症状
囤积症患者有强烈的获得并保留物品的需要，当被迫与其物品分离时，或者甚至是想到与其物品分离时，他们都会感到非常痛苦。患者没有足够的空间容纳其所积存的所有物品。生活区域被囤积的物品占满，变得拥挤不堪和凌乱不堪，导致它们除了堆放囤积的物品外，无法被使用。例如，囤积的报纸堆满水槽并盖住台面、炉灶和厨房地面，导致厨房无法做饭。
囤积通常会妨碍患者在家中的正常生活，有时也会妨碍其工作或学习。例如，囤积症患者可能会因为屋里杂乱不堪而感到尴尬，从而不准其他人进入屋内，包括家人、朋友和维修人员。杂乱的物品可能成为火灾和安全隐患，或者家里可能闹虫灾。有些患者可以意识到囤积是不正常的，但很多意识不到。
动物囤积症表现为，患者收留很多宠物，超出他们房间的容纳能力，也超出他们的喂养能力和提供宠物医疗的能力。他们允许宠物生活在不卫生的条件中。这些宠物往往过度拥挤，并出现体重减轻和／或生病。但是，此病的很多患者并不认为他们对宠物照料不周。动物囤积症患者对其宠物有很强的情感连系，不愿意舍弃它们。
不予治疗的话，此病的症状通常持续终生，很少或几乎不见变化。
囤积症的诊断
医生根据特定精神病诊断标准进行评估
医生将囤积症与暂时积累物品和杂物（例如，在继承财产时）区分开来，因为囤积症是一个持续的过程。它也不同于收藏（例如收藏书籍或雕像），因为与收藏不同，囤积没有条理且干扰患者对杂乱房间的使用能力。
对于以下情况，医生诊断为囤积症
无论实际价值如何，患者始终很难丢弃物品或与之分离。
患者保存物品主要是因为他们觉得必须这样做，不论物品价值如何。
积累的物品阻塞并堆积在活跃的生活区（非地下室或存储区），干扰这些区域的原本使用目的。
患者想到要丢弃其任何所有物就会非常痛苦，和/或由于囤积而功能受损（例如工作、家庭或朋友之间）。
囤积症的治疗
认知行为治疗
某些抗抑郁药物
专门关注囤积症的认知行为疗法通常是首选治疗。例如，医生可能会尝试帮助患者丢弃物品、避免获取新的物品（如果过度收集成为问题），并更好地做出决定。
由于很多患者不愿意停止囤积，医生可能需要采取激励方法帮助患者配合治疗。
使用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，一种抗抑郁药）治疗可能对某些人有帮助，但总体来说 SSRI 对同时患有其他精神疾病（例如，焦虑障碍）的患者更有效。