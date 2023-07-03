囤积症患者有强烈的获得并保留物品的需要，当被迫与其物品分离时，或者甚至是想到与其物品分离时，他们都会感到非常痛苦。患者没有足够的空间容纳其所积存的所有物品。生活区域被囤积的物品占满，变得拥挤不堪和凌乱不堪，导致它们除了堆放囤积的物品外，无法被使用。例如，囤积的报纸堆满水槽并盖住台面、炉灶和厨房地面，导致厨房无法做饭。

囤积通常会妨碍患者在家中的正常生活，有时也会妨碍其工作或学习。例如，囤积症患者可能会因为屋里杂乱不堪而感到尴尬，从而不准其他人进入屋内，包括家人、朋友和维修人员。杂乱的物品可能成为火灾和安全隐患，或者家里可能闹虫灾。有些患者可以意识到囤积是不正常的，但很多意识不到。

动物囤积症表现为，患者收留很多宠物，超出他们房间的容纳能力，也超出他们的喂养能力和提供宠物医疗的能力。他们允许宠物生活在不卫生的条件中。这些宠物往往过度拥挤，并出现体重减轻和／或生病。但是，此病的很多患者并不认为他们对宠物照料不周。动物囤积症患者对其宠物有很强的情感连系，不愿意舍弃它们。

不予治疗的话，此病的症状通常持续终生，很少或几乎不见变化。