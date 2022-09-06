您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。

人格障碍不只是不寻常的人格。它是指您的人格特质在您的生活中造成重大问题，或导致您不能正常地与他人建立关系。

什么是反社会型人格障碍？ 反社会型人格障碍是： 不关心自己的言行对其他人的影响的一种模式 在男性中比女性更常见。随着年龄增长，人们似乎有所好转。 此类人格障碍患者可能： 骚扰他人、破坏财产或违反法律

说谎并利用其他人来获得他们想要的东西

缺乏同理心（不关心他人）

忽略他人的权利和感受

为他们的不良行为找借口，或责备他人

有攻击性地或不负责任地行动（例如，突然辞职或不付账单）

对自己的所作所为不感到抱歉

滥用药物或酗酒 在尝试获得想要的东西时，他们似乎有魅力而令人信服。

是什么导致了反社会型人格障碍？ 反社会型人格障碍可能由以下两种情况引起： 您的基因（您的父母传递给您的基因信息）

您的经历和养育方式，例如您的父母如何对待您 患有品行障碍的儿童长大后比其他儿童更容易出现反社会型人格障碍。虐待和忽视可能增加儿童成年后出现反社会型人格障碍的几率。