什么是人格障碍？
是什么原因导致了人格障碍？
人格障碍由以下两种情况引起：
基因（遗传自父母的特征）
环境（包括家庭生活和社会经验）
人格障碍的症状是什么？
症状通常在青春期开始。随着患者年龄增长，症状有时会好转。有些人毕生都有问题。
有不同的人格障碍。每一个都有不同的症状。但在大多数人格障碍中，患者都有人际关系问题，例如：
他们可能无法形成密切、稳定的关系
他们可能会以粗鲁或冷漠的方式行事
家庭成员和其他人经常发现他们令人不快、困惑或沮丧
人际关系问题使患者难以：
结婚并维持婚姻
养育孩子
维持工作
人格障碍患者通常不能认识到自己对自身问题的导致作用。
人格障碍有哪些类型？
有 10 种不同的人格障碍，可以根据患者的整体人格风格分为 3 个一般类别：
离奇或怪异
过度戏剧化且不可预测
焦虑或恐惧
有些人格障碍在生命较早阶段导致问题，有些则较晚。有些在男性或女性中更常见。
有时很难说某人是否只有一种人格障碍。有些人似乎有多种人格障碍的组成部分。有些还有另一种心理健康问题，例如焦虑或抑郁。
尽管大多数人格障碍患者或许能够与周围世界正常共处，但有些人会陷入严重的困境。他们可能会出现酒精或药物、不安全的性行为或犯罪问题。有些人甚至可能会试图自伤或自杀。
医生如何判断某人是否患有人格障碍？
人们通常不会意识到他们患有人格障碍。患者通常也不会自己寻求帮助。而朋友、家人或社会机构可能会在其行为引起问题时引荐他们寻求帮助。
为了确认，医生通常会尝试与患者的家人交谈。了解完整情况之后，便可判断患者患有哪种人格障碍。
医生如何治疗人格障碍？
医生对不同类型的人格障碍采取不同的治疗。咨询或谈话治疗是治疗的重要组成部分。不同的咨询类型可能更适用于不同的人格障碍。
药物可能有助于缓解某些人格障碍的症状，如抑郁、焦虑、情绪波动或怪异思维。但药物不能治愈人格障碍本身。
家庭成员参与治疗会有所帮助。精神病学家、护士和社会工作者可作为团队合作，帮助支持问题更严重的患者。
变化会非常缓慢。虽然行为可能在一年内发生变化，但人格特质可能更难改变。
有时，危险行为可能需要在医院治疗数天。
治疗可以帮助患者：
减轻压力、焦虑或抑郁
理解他们的问题不是由其他人或环境引起
避免有风险或有害的行为
尝试改变导致问题的人格特质