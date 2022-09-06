您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。许多人似乎有不寻常的人格。但只有在人格符合以下情况时，他们才被认为具有人格障碍：

在工作或学校造成重大困难

让他们不能正常地与他人建立关系

即使它会导致问题，他们也不能对其进行改变或调整

人格障碍患者通常认为自己没有什么问题。他们可能会因人格障碍的后果（如离婚或失去工作）而感到不安。但是，他们通常认为这些问题是其他人的错误，而不是他们的错。其他人通常难以与人格障碍患者打交道。

许多人格障碍患者还有其他问题，例如：