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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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人格障碍概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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什么是人格障碍？

您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。许多人似乎有不寻常的人格。但只有在人格符合以下情况时，他们才被认为具有人格障碍

  • 在工作或学校造成重大困难

  • 让他们不能正常地与他人建立关系

  • 即使它会导致问题，他们也不能对其进行改变或调整

人格障碍患者通常认为自己没有什么问题。他们可能会因人格障碍的后果（如离婚或失去工作）而感到不安。但是，他们通常认为这些问题是其他人的错误，而不是他们的错。其他人通常难以与人格障碍患者打交道。

许多人格障碍患者还有其他问题，例如：

是什么原因导致了人格障碍？

人格障碍由以下两种情况引起：

  • 基因（遗传自父母的特征）

  • 环境（包括家庭生活和社会经验）

人格障碍的症状是什么？

症状通常在青春期开始。随着患者年龄增长，症状有时会好转。有些人毕生都有问题。

有不同的人格障碍。每一个都有不同的症状。但在大多数人格障碍中，患者都有人际关系问题，例如：

  • 他们可能无法形成密切、稳定的关系

  • 他们可能会以粗鲁或冷漠的方式行事

  • 家庭成员和其他人经常发现他们令人不快、困惑或沮丧

人际关系问题使患者难以：

  • 结婚并维持婚姻

  • 养育孩子

  • 维持工作

人格障碍患者通常不能认识到自己对自身问题的导致作用。

人格障碍有哪些类型？

有 10 种不同的人格障碍，可以根据患者的整体人格风格分为 3 个一般类别：

离奇或怪异

过度戏剧化且不可预测

焦虑或恐惧

有些人格障碍在生命较早阶段导致问题，有些则较晚。有些在男性或女性中更常见。

有时很难说某人是否只有一种人格障碍。有些人似乎有多种人格障碍的组成部分。有些还有另一种心理健康问题，例如焦虑抑郁

尽管大多数人格障碍患者或许能够与周围世界正常共处，但有些人会陷入严重的困境。他们可能会出现酒精或药物、不安全的性行为或犯罪问题。有些人甚至可能会试图自伤或自杀。

医生如何判断某人是否患有人格障碍？

人们通常不会意识到他们患有人格障碍。患者通常也不会自己寻求帮助。而朋友、家人或社会机构可能会在其行为引起问题时引荐他们寻求帮助。

为了确认，医生通常会尝试与患者的家人交谈。了解完整情况之后，便可判断患者患有哪种人格障碍。

医生如何治疗人格障碍？

医生对不同类型的人格障碍采取不同的治疗。咨询或谈话治疗是治疗的重要组成部分。不同的咨询类型可能更适用于不同的人格障碍。

药物可能有助于缓解某些人格障碍的症状，如抑郁、焦虑、情绪波动或怪异思维。但药物不能治愈人格障碍本身。

家庭成员参与治疗会有所帮助。精神病学家、护士和社会工作者可作为团队合作，帮助支持问题更严重的患者。

变化会非常缓慢。虽然行为可能在一年内发生变化，但人格特质可能更难改变。

有时，危险行为可能需要在医院治疗数天。

治疗可以帮助患者：

  • 减轻压力、焦虑或抑郁

  • 理解他们的问题不是由其他人或环境引起

  • 避免有风险或有害的行为

  • 尝试改变导致问题的人格特质

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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