什么是非自杀性自伤？
非杀伤性自我伤害是故意伤害自己，而不是试图自杀。例如，如果你切割皮肤是为了伤害自己而不是为了自杀，那就称为非自杀性自伤，而非企图自杀。非杀伤性自我伤害最常见的例子是：
用锋利的物体（例如刀、剃刀刀片、针）切割或刺伤皮肤
灼烧皮肤（通常用香烟）
非自杀性自伤：
通常在青少年早期开始，并在成年早期停止
男孩女孩发病率无明显差异
在患有边缘性人格障碍、饮食失调或成瘾问题的人中更常见
通常在可见的身体部位上完成，例如前臂
非杀伤性自我伤害应该认真对待。故意伤害自己的人可能会再次这样做，并且更有可能尝试或实施自杀。
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为什么人们会故意伤害自己？
原因并不总是很清楚，但自我伤害可能是人们试图做到以下事情的一种方式：
降低压力或消极情绪
认为自己做错了事而惩罚自己
对人际关系问题作出反应
希望让其他人帮助他们
医生如何治疗非自杀性自我伤害？
医生会询问您的伤情和发生了什么事。他们会认真对待您的行为，试图弄清楚您是否会试图自杀。
医生通过心理治疗来治疗非自杀性自我伤害。用于治疗非自杀性自我伤害的两种心理治疗是：
辩证行为疗法 (DBT)——在一年中的每周疗程和单独疗程中，治疗师将帮助您学习如何管理压力
情绪调节小组治疗——帮助您意识到并接受负面情绪
药品对一些人有所帮助。如果您除了非自杀性自我伤害之外还有精神健康障碍，医生会对其进行治疗。
通过医生的预约随访确保自伤已停止，这一点很重要。