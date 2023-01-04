非杀伤性自我伤害是故意伤害自己，而不是试图自杀。例如，如果你切割皮肤是为了伤害自己而不是为了自杀，那就称为非自杀性自伤，而非企图自杀。非杀伤性自我伤害最常见的例子是：

用锋利的物体（例如刀、剃刀刀片、针）切割或刺伤皮肤

灼烧皮肤（通常用香烟）

非自杀性自伤：

通常在青少年早期开始，并在成年早期停止

男孩女孩发病率无明显差异

在患有边缘性人格障碍、饮食失调或成瘾问题的人中更常见

通常在可见的身体部位上完成，例如前臂

非杀伤性自我伤害应该认真对待。故意伤害自己的人可能会再次这样做，并且更有可能尝试或实施自杀。

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