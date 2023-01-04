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小知识
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非自杀性自伤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是非自杀性自伤？

非杀伤性自我伤害是故意伤害自己，而不是试图自杀。例如，如果你切割皮肤是为了伤害自己而不是为了自杀，那就称为非自杀性自伤，而非企图自杀。非杀伤性自我伤害最常见的例子是：

  • 用锋利的物体（例如刀、剃刀刀片、针）切割或刺伤皮肤

  • 灼烧皮肤（通常用香烟）

非自杀性自伤：

  • 通常在青少年早期开始，并在成年早期停止

  • 男孩女孩发病率无明显差异

  • 在患有边缘性人格障碍、饮食失调或成瘾问题的人中更常见

  • 通常在可见的身体部位上完成，例如前臂

非杀伤性自我伤害应该认真对待。故意伤害自己的人可能会再次这样做，并且更有可能尝试或实施自杀。

如果存在以下情况，在美国请拨打 988 电话或发送短信至 988，联系 988 自杀防治热线受过培训的顾问（或在 988lifeline.org 在线聊天）

  • 您（或您认识的人）需要自杀、心理健康或物质使用危机方面的支持

联系 988 是免费且保密的，一周 7 天，每天 24 小时提供服务。您可以选择匿名。受过培训的危机顾问根据需要提供支持和分享资源。

988 自杀防治热线提供英语和西班牙语实时危机中心呼叫服务，并使用 250 多种额外语言的翻译服务。短信和聊天目前仅可使用英语。

为什么人们会故意伤害自己？

原因并不总是很清楚，但自我伤害可能是人们试图做到以下事情的一种方式：

  • 降低压力或消极情绪

  • 认为自己做错了事而惩罚自己

  • 对人际关系问题作出反应

  • 希望让其他人帮助他们

医生如何治疗非自杀性自我伤害？

医生会询问您的伤情和发生了什么事。他们会认真对待您的行为，试图弄清楚您是否会试图自杀。

医生通过心理治疗来治疗非自杀性自我伤害。用于治疗非自杀性自我伤害的两种心理治疗是：

  • 辩证行为疗法 (DBT)——在一年中的每周疗程和单独疗程中，治疗师将帮助您学习如何管理压力

  • 情绪调节小组治疗——帮助您意识到并接受负面情绪

药品对一些人有所帮助。如果您除了非自杀性自我伤害之外还有精神健康障碍，医生会对其进行治疗。

通过医生的预约随访确保自伤已停止，这一点很重要。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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