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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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边缘型人格障碍

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。

人格障碍不只是不寻常的人格。它是指您的人格特质在您的生活中造成重大问题，或导致您不能正常地与他人建立关系。

什么是边缘型人格障碍？

边缘型人格障碍是：

  • 情绪、关系和行为剧烈变化的一种模式

边缘型人格障碍患者通常会：

  • 当朋友迟到几分钟或取消约定时变得慌乱或愤怒，感觉自己被抛弃

  • 脾气差，易对朋友、伴侣和家人口头发怒，尤其是当他们认为某人未能满足他们对支持的高要求时

  • 观点转变迅速，比如从赞扬某人突然转为过度批评

  • 冲动性地做不明智的事情，如不安全的性行为、过度开支、鲁莽驾驶、使用药物或饮酒过多

  • 在即将达到目标时进行自我破坏，如毕业前辍学

  • 故意伤害自己，如切割或烧灼

  • 制造危机，如企图自杀，以此阻止其他人抛弃他们

尽管大多数自毁事件并不致命，但是在边缘型人格患者中近 1/10 的人死于自杀。

虽然他们有强烈需求，但边缘型人格障碍患者通常具有不稳定的人际关系。他们可能突然从崇拜某位朋友变为批评和绝交。

边缘型人格障碍在女性中比男性更常见。边缘型人格障碍患者也可能有进食障碍焦虑抑郁创伤后应激障碍 (PTSD)酗酒或药物滥用

是什么导致了边缘型人格障碍？

边缘型人格障碍可能由以下两种情况引起：

  • 基因（从父母传递给您的遗传信息）——边缘型人格障碍有家族性

  • 儿童期应激，如身体或性虐待、忽视或与父母分离

医生如何治疗边缘型人格障碍？

医生用以下方式治疗边缘型人格障碍：

  • 治疗（个体和小组）

  • 用于缓解情绪和焦虑的药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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