您的人格是您思考、理解、反应和与人建立关系的独特方式。
人格障碍不只是不寻常的人格。它是指您的人格特质在您的生活中造成重大问题，或导致您不能正常地与他人建立关系。
什么是边缘型人格障碍？
边缘型人格障碍是：
情绪、关系和行为剧烈变化的一种模式
边缘型人格障碍患者通常会：
当朋友迟到几分钟或取消约定时变得慌乱或愤怒，感觉自己被抛弃
脾气差，易对朋友、伴侣和家人口头发怒，尤其是当他们认为某人未能满足他们对支持的高要求时
观点转变迅速，比如从赞扬某人突然转为过度批评
冲动性地做不明智的事情，如不安全的性行为、过度开支、鲁莽驾驶、使用药物或饮酒过多
在即将达到目标时进行自我破坏，如毕业前辍学
故意伤害自己，如切割或烧灼
制造危机，如企图自杀，以此阻止其他人抛弃他们
尽管大多数自毁事件并不致命，但是在边缘型人格患者中近 1/10 的人死于自杀。
虽然他们有强烈需求，但边缘型人格障碍患者通常具有不稳定的人际关系。他们可能突然从崇拜某位朋友变为批评和绝交。
边缘型人格障碍在女性中比男性更常见。边缘型人格障碍患者也可能有进食障碍、焦虑、抑郁、创伤后应激障碍 (PTSD) 或酗酒或药物滥用。
是什么导致了边缘型人格障碍？
边缘型人格障碍可能由以下两种情况引起：
基因（从父母传递给您的遗传信息）——边缘型人格障碍有家族性
儿童期应激，如身体或性虐待、忽视或与父母分离
医生如何治疗边缘型人格障碍？
医生用以下方式治疗边缘型人格障碍：
治疗（个体和小组）
用于缓解情绪和焦虑的药物