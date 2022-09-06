边缘型人格障碍是：

情绪、关系和行为剧烈变化的一种模式

边缘型人格障碍患者通常会：

当朋友迟到几分钟或取消约定时变得慌乱或愤怒，感觉自己被抛弃

脾气差，易对朋友、伴侣和家人口头发怒，尤其是当他们认为某人未能满足他们对支持的高要求时

观点转变迅速，比如从赞扬某人突然转为过度批评

冲动性地做不明智的事情，如不安全的性行为、过度开支、鲁莽驾驶、使用药物或饮酒过多

在即将达到目标时进行自我破坏，如毕业前辍学

故意伤害自己，如切割或烧灼

制造危机，如企图自杀，以此阻止其他人抛弃他们

尽管大多数自毁事件并不致命，但是在边缘型人格患者中近 1/10 的人死于自杀。

虽然他们有强烈需求，但边缘型人格障碍患者通常具有不稳定的人际关系。他们可能突然从崇拜某位朋友变为批评和绝交。

边缘型人格障碍在女性中比男性更常见。边缘型人格障碍患者也可能有进食障碍、焦虑、抑郁、创伤后应激障碍 (PTSD) 或酗酒或药物滥用。