自杀行为是当人们：

杀死自己

尝试自杀但活着

当您有自杀倾向或有人威胁或试图自杀时，务必认真对待。

如果存在以下情况，拨打紧急电话号码（美国为 911）：

您已伤害自己或有立即实施自杀的计划

看到有伤害自己或他人风险的人

以冷静、支持的声音与自杀者持续交谈，直到帮助到达为止。

如果存在以下情况，在美国请拨打 988 电话或发送短信至 988，联系 988 自杀防治热线受过培训的顾问（或在 988lifeline.org 在线聊天）：

您（或您认识的人）需要自杀、心理健康或物质使用危机方面的支持

联系 988 是免费且保密的，一周 7 天，每天 24 小时提供服务。您可以选择匿名。受过培训的危机顾问根据需要提供支持和分享资源。

988 自杀防治热线提供英语和西班牙语实时危机中心呼叫服务，并使用 250 多种额外语言的翻译服务。短信和聊天目前仅可使用英语。