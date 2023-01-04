什么是自杀行为？
自杀行为是当人们：
杀死自己
尝试自杀但活着
当您有自杀倾向或有人威胁或试图自杀时，务必认真对待。
如果存在以下情况，拨打紧急电话号码（美国为 911）：
您已伤害自己或有立即实施自杀的计划
看到有伤害自己或他人风险的人
以冷静、支持的声音与自杀者持续交谈，直到帮助到达为止。
如果存在以下情况，在美国请拨打 988 电话或发送短信至 988，联系 988 自杀防治热线受过培训的顾问（或在 988lifeline.org 在线聊天）：
您（或您认识的人）需要自杀、心理健康或物质使用危机方面的支持
联系 988 是免费且保密的，一周 7 天，每天 24 小时提供服务。您可以选择匿名。受过培训的危机顾问根据需要提供支持和分享资源。
988 自杀防治热线提供英语和西班牙语实时危机中心呼叫服务，并使用 250 多种额外语言的翻译服务。短信和聊天目前仅可使用英语。
是什么让人想要自杀？
通常，在人们尝试自杀之前，有好几件事情出错。自杀者也经常会抑郁。抑郁症是指感到过于悲伤，以至于无法正常生活。抑郁症可能由某个事件触发，比如亲人死亡。或者，抑郁症也可能在没有悲伤事件的情况下开始。
除了抑郁症之外，增加自杀行为风险的其他生活问题还包括：
有严重的健康问题
患有除抑郁症之外的精神疾病
经济问题
失去所爱的人
服药或酒精滥用
我如何判断某人是否有自杀行为的风险？
谈论自杀的人如果有以上所列的生活问题之一，以及下列情况，则会面临更大的风险：
曾尝试过自杀
在家中有自杀或严重精神健康障碍的人
似乎全神贯注于自杀
有一个具体的计划
儿童时期被虐待
老人（尤其是男性）
什么是抗抑郁药？
抗抑郁药是用于治疗抑郁症的药物。遵医嘱服用抗抑郁药——如果没有服用，则更有可能将自杀想法付诸实践。除非您的医生告诉您停止服用，否则不要停止服用抗抑郁药。
儿童和青少年在初次服用抗抑郁药时，自杀的想法有时可能会增加（但实际上并未付诸实践）。如果您的孩子正在服用抗抑郁药，请注意这些警示征象，特别是在治疗的前几周内：
你的孩子似乎更加焦虑
你的孩子看起来很烦躁、易怒或生气
你的孩子似乎不安分
你的孩子快乐而充满活力，但也容易激怒、分心或激动
如果您发现任何这些警示征象，请立即致电您的孩子的医生。