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小知识
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自杀行为

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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获得完整的细节

什么是自杀行为？

自杀行为是当人们：

  • 杀死自己

  • 尝试自杀但活着

当您有自杀倾向或有人威胁或试图自杀时，务必认真对待。

如果存在以下情况，拨打紧急电话号码（美国为 911）

  • 您已伤害自己或有立即实施自杀的计划

  • 看到有伤害自己或他人风险的人

以冷静、支持的声音与自杀者持续交谈，直到帮助到达为止。

如果存在以下情况，在美国请拨打 988 电话或发送短信至 988，联系 988 自杀防治热线受过培训的顾问（或在 988lifeline.org 在线聊天）

  • 您（或您认识的人）需要自杀、心理健康或物质使用危机方面的支持

联系 988 是免费且保密的，一周 7 天，每天 24 小时提供服务。您可以选择匿名。受过培训的危机顾问根据需要提供支持和分享资源。

988 自杀防治热线提供英语和西班牙语实时危机中心呼叫服务，并使用 250 多种额外语言的翻译服务。短信和聊天目前仅可使用英语。

是什么让人想要自杀？

通常，在人们尝试自杀之前，有好几件事情出错。自杀者也经常会抑郁。抑郁症是指感到过于悲伤，以至于无法正常生活。抑郁症可能由某个事件触发，比如亲人死亡。或者，抑郁症也可能在没有悲伤事件的情况下开始。

除了抑郁症之外，增加自杀行为风险的其他生活问题还包括：

  • 有严重的健康问题

  • 患有除抑郁症之外的精神疾病

  • 经济问题

  • 失去所爱的人

  • 服药或酒精滥用

我如何判断某人是否有自杀行为的风险？

谈论自杀的人如果有以上所列的生活问题之一，以及下列情况，则会面临更大的风险：

  • 曾尝试过自杀

  • 在家中有自杀或严重精神健康障碍的人

  • 似乎全神贯注于自杀

  • 有一个具体的计划

  • 儿童时期被虐待

  • 老人（尤其是男性）

什么是抗抑郁药？

抗抑郁药是用于治疗抑郁症的药物。遵医嘱服用抗抑郁药——如果没有服用，则更有可能将自杀想法付诸实践。除非您的医生告诉您停止服用，否则不要停止服用抗抑郁药。

儿童和青少年在初次服用抗抑郁药时，自杀的想法有时可能会增加（但实际上并未付诸实践）。如果您的孩子正在服用抗抑郁药，请注意这些警示征象，特别是在治疗的前几周内：

  • 你的孩子似乎更加焦虑

  • 你的孩子看起来很烦躁、易怒或生气

  • 你的孩子似乎不安分

  • 你的孩子快乐而充满活力，但也容易激怒、分心或激动

如果您发现任何这些警示征象，请立即致电您的孩子的医生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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