抑郁症是指非常悲伤或倦怠，以至于无法进行日常任务或参加原本喜欢的活动。

在令人悲伤的事件发生后会感到悲伤是很正常的，例如死亡或丧失——而抑郁症是指，悲伤并非暂时的，而是超过了合理的时间长度

如果不接受治疗，抑郁症大约可持续 6 个月，但也可能持续 2 年或更长时间

女性比男性更容易患抑郁症

在老年人中，抑郁症可导致与痴呆类似的症状

抑郁症可以从任何年龄开始，包括童年，但通常在十几岁，二十几岁或三十几岁时开始