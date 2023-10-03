什么是抑郁症？
抑郁症是指非常悲伤或倦怠，以至于无法进行日常任务或参加原本喜欢的活动。
在令人悲伤的事件发生后会感到悲伤是很正常的，例如死亡或丧失——而抑郁症是指，悲伤并非暂时的，而是超过了合理的时间长度
如果不接受治疗，抑郁症大约可持续 6 个月，但也可能持续 2 年或更长时间
抑郁症是第二大常见心理健康问题，仅次于焦虑
女性比男性更容易患抑郁症
在老年人中，抑郁症可导致与痴呆类似的症状
抑郁症可以从任何年龄开始，包括童年，但通常在十几岁，二十几岁或三十几岁时开始
医生通常用抗抑郁药（治疗抑郁症的药物）和咨询（心理治疗）来治疗抑郁症
如果您或您认识的某人正在考虑自杀，请马上去医院或者打电话寻求紧急医疗帮助（在美国，拨打 911）。
是什么导致了抑郁症？
医生不知道具体是什么导致了抑郁症。如果有以下情况，您可能更容易抑郁：
有家庭成员（曾）患此疾病
为女性——激素水平可引起情绪变化，尤其是在经期前或产后
经历一场情感事件，如自然灾害（如飓风）、严重疾病或家人死亡
有严重的健康问题，如癌症
使用了可能导致抑郁副作用的药物
当日照少时，例如秋季和冬季，抑郁症更为常见。
抑郁症的症状是什么？
症状可能会一点一点地开始。
对原本享受的活动失去兴趣
感觉没有价值、内疚或孤独
感觉无望
睡眠习惯的变化，例如睡得更多、无法入睡或过早醒来
体重减轻或增长
难以集中注意力和做出决定
饮酒、吸烟，或比平时更多地使用药物
思考死亡和自杀
医生如何判断我是否有抑郁症？
医生会根据症状和抑郁症家族史疑诊抑郁症。他们还会问问题，以了解抑郁症有多严重。为了判断是否有某个健康问题导致了抑郁，医生可能会进行检测，如血液检查。
医生如何治疗抑郁症？
医生可能会：
开处方抗抑郁药
提供个人或团体咨询（心理治疗）
让您多散步，探访亲朋好友
邀请您加入支持小组，与其他人分享您的感受
如果您想自杀或尝试自杀，则让您入院治疗
如果您有严重抑郁，医生可能会进行电休克治疗（曾称为休克治疗）。在电休克治疗中，医生会用药物让您睡着，然后让一道电流穿过您的大脑。虽然医生并不知道为什么，但电流经常能帮助抑郁消失。
如果您的抑郁症通常发生在秋季和冬季，医生可能会让您观看模仿阳光的明亮光线（光线疗法）。