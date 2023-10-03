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小知识
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抑郁症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
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什么是抑郁症？

抑郁症是指非常悲伤或倦怠，以至于无法进行日常任务或参加原本喜欢的活动。

  • 在令人悲伤的事件发生后会感到悲伤是很正常的，例如死亡或丧失——而抑郁症是指，悲伤并非暂时的，而是超过了合理的时间长度

  • 如果不接受治疗，抑郁症大约可持续 6 个月，但也可能持续 2 年或更长时间

  • 抑郁症是第二大常见心理健康问题，仅次于焦虑

  • 女性比男性更容易患抑郁症

  • 在老年人中，抑郁症可导致与痴呆类似的症状

  • 抑郁症可以从任何年龄开始，包括童年，但通常在十几岁，二十几岁或三十几岁时开始

  • 医生通常用抗抑郁药（治疗抑郁症的药物）和咨询（心理治疗）来治疗抑郁症

如果您或您认识的某人正在考虑自杀，请马上去医院或者打电话寻求紧急医疗帮助（在美国，拨打 911）。

是什么导致了抑郁症？

医生不知道具体是什么导致了抑郁症。如果有以下情况，您可能更容易抑郁：

  • 有家庭成员（曾）患此疾病

  • 为女性——激素水平可引起情绪变化，尤其是在经期前或产后

  • 经历一场情感事件，如自然灾害（如飓风）、严重疾病或家人死亡

  • 有严重的健康问题，如癌症

  • 使用了可能导致抑郁副作用的药物

当日照少时，例如秋季和冬季，抑郁症更为常见。

抑郁症的症状是什么？

症状可能会一点一点地开始。

  • 对原本享受的活动失去兴趣

  • 感觉没有价值、内疚或孤独

  • 感觉无望

  • 睡眠习惯的变化，例如睡得更多、无法入睡或过早醒来

  • 体重减轻或增长

  • 难以集中注意力和做出决定

  • 饮酒、吸烟，或比平时更多地使用药物

  • 思考死亡和自杀

医生如何判断我是否有抑郁症？

医生会根据症状和抑郁症家族史疑诊抑郁症。他们还会问问题，以了解抑郁症有多严重。为了判断是否有某个健康问题导致了抑郁，医生可能会进行检测，如血液检查。

医生如何治疗抑郁症？

医生可能会：

  • 开处方抗抑郁药

  • 提供个人或团体咨询（心理治疗）

  • 让您多散步，探访亲朋好友

  • 邀请您加入支持小组，与其他人分享您的感受

  • 如果您想自杀或尝试自杀，则让您入院治疗

如果您有严重抑郁，医生可能会进行电休克治疗（曾称为休克治疗）。在电休克治疗中，医生会用药物让您睡着，然后让一道电流穿过您的大脑。虽然医生并不知道为什么，但电流经常能帮助抑郁消失。

如果您的抑郁症通常发生在秋季和冬季，医生可能会让您观看模仿阳光的明亮光线（光线疗法）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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