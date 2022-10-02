什么是香港脚？
香港脚是一种真菌感染，会导致脚潮湿部位出现皮疹。
香港脚非常常见，因为潮气会蓄积在你脚趾间温暖的间隙里
在共用浴室、淋浴和温暖潮湿空间，它会人传人
保持你的脚干燥能降低出现香港脚的机会
医生使用抗真菌乳膏来治疗香港脚
香港脚有哪些症状？
症状包括：
瘙痒
足部皮疹
香港脚皮疹有不同种类：
脚趾间的皮肤裂开、发红、脱皮
脚底皮肤变厚、有鳞屑
罕见情况下，有充满液体的水疱
香港脚（足癣）
图片
图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
皮肤裂纹会让细菌进入，导致脚上皮肤出现细菌感染（蜂窝织炎）。
医生如何判断我是否有香港脚？
医生常通过观察来判断你是否有香港脚。为了确诊，医生会取少量皮屑在显微镜下观察。
医生如何治疗香港脚？
医生通过以下方式治疗香港脚：
在你的脚上涂抹抗真菌乳膏
罕见情况下，口服抗真菌药
香港脚通常会在治疗后复发。你可能需要长时间服药。
我如何预防香港脚？
为了预防香港脚：
保持脚部干燥
在健身房或其他公共淋浴室穿拖鞋或凉鞋
保持脚部干燥的方法有：
穿露脚趾鞋子或透气鞋子
经常换袜子，尤其是在温暖天气下
洗澡后用毛巾擦干脚趾中间部位
涂抹抗真菌粉（如咪康唑）、龙胆紫或氯化铝溶液或用 Burow 溶液里泡脚