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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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香港脚

（足癣）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
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什么是香港脚？

香港脚是一种真菌感染，会导致脚潮湿部位出现皮疹。

  • 香港脚非常常见，因为潮气会蓄积在你脚趾间温暖的间隙里

  • 在共用浴室、淋浴和温暖潮湿空间，它会人传人

  • 保持你的脚干燥能降低出现香港脚的机会

  • 医生使用抗真菌乳膏来治疗香港脚

香港脚有哪些症状？

症状包括：

  • 瘙痒

  • 足部皮疹

香港脚皮疹有不同种类：

  • 脚趾间的皮肤裂开、发红、脱皮

  • 脚底皮肤变厚、有鳞屑

  • 罕见情况下，有充满液体的水疱

皮肤裂纹会让细菌进入，导致脚上皮肤出现细菌感染（蜂窝织炎）。

医生如何判断我是否有香港脚？

医生常通过观察来判断你是否有香港脚。为了确诊，医生会取少量皮屑在显微镜下观察。

医生如何治疗香港脚？

医生通过以下方式治疗香港脚：

  • 在你的脚上涂抹抗真菌乳膏

  • 罕见情况下，口服抗真菌药

香港脚通常会在治疗后复发。你可能需要长时间服药。

我如何预防香港脚？

为了预防香港脚：

  • 保持脚部干燥

  • 在健身房或其他公共淋浴室穿拖鞋或凉鞋

保持脚部干燥的方法有：

  • 穿露脚趾鞋子或透气鞋子

  • 经常换袜子，尤其是在温暖天气下

  • 洗澡后用毛巾擦干脚趾中间部位

  • 涂抹抗真菌粉（如咪康唑）、龙胆紫或氯化铝溶液或用 Burow 溶液里泡脚

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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