皮肤外用或偶尔口服抗真菌药物

保持足部干燥

脚癣最安全的治疗是使用直接涂抹于受累部位（外用）的抗真菌药物。但脚癣通常会复发，患者通常必须长期使用抗真菌药物。口服抗真菌药物（如伊曲康唑和特比萘芬）是有效的，但可能有副作用。在某些情况下，需同时使用外用和口服抗真菌药物。

减少足部和鞋内湿气有助于防止复发。穿露趾鞋或会“呼吸”的鞋子并经常换袜子很重要，尤其在暖和天气下。洗澡后用毛巾彻底擦干脚趾缝。为了帮助保持足部干燥，患者可外用抗真菌粉末（如咪康唑）、龙胆紫或氯化铝溶液，或用 Burow 溶液（次醋酸铝）脚泡。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）