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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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香港脚（足癣）

作者：Denise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
已审核/已修订 9月 2023
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小知识

香港脚是一种足部皮肤的皮肤癣菌（真菌）感染。

  • 脚癣的症状包括脚上堆积鳞屑，有时发红和发痒。

  • 医生根据脚部检查来作出诊断。

  • 治疗包括直接涂抹在受累部位或偶尔口服的抗真菌药物，以及保持足部干燥的措施。

脚癣是最常见的皮肤癣菌病，因为足部出汗导致湿气蓄积在脚趾间的潮湿部位，从而让真菌生长。在共用淋浴设备和浴室或在被感染者光脚走过的其他潮湿区域，感染会在人与人之间传播。穿紧鞋的人也有风险。这种感染通常是真菌毛癣菌导致的。

（另见皮肤真菌感染概述。）

香港脚的症状

这些真菌常引起轻微脱屑，带有或不带有潮红和瘙痒。脱屑可能会累及小范围（尤其是脚趾间）或整个脚掌。有时脱屑严重，皮肤可破溃并形成疼痛裂纹（开裂）。还会形成充满液体的水疱。随着时间的推移，脚掌皮肤可能会增厚。

真菌可能会导致皮肤开裂，因此脚癣会导致细菌感染，尤其是老年人或足部血流不足的人。

香港脚的诊断

  • 医生检查双脚

  • 有时会检查皮肤刮屑

医生根据受累部位的症状和外观即可轻易地做出脚癣诊断。

如果诊断不明确，医生会刮取皮屑在显微镜下检查。

香港脚的治疗

  • 皮肤外用或偶尔口服抗真菌药物

  • 保持足部干燥

脚癣最安全的治疗是使用直接涂抹于受累部位（外用）的抗真菌药物。但脚癣通常会复发，患者通常必须长期使用抗真菌药物。口服抗真菌药物（如伊曲康唑和特比萘芬）是有效的，但可能有副作用。在某些情况下，需同时使用外用和口服抗真菌药物。

减少足部和鞋内湿气有助于防止复发。穿露趾鞋或会“呼吸”的鞋子并经常换袜子很重要，尤其在暖和天气下。洗澡后用毛巾彻底擦干脚趾缝。为了帮助保持足部干燥，患者可外用抗真菌粉末（如咪康唑）、龙胆紫或氯化铝溶液，或用 Burow 溶液（次醋酸铝）脚泡。（另见表一些皮肤外用抗真菌药物（外用药）。）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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