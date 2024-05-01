什么是血管瘤？
血管瘤是皮肤上隆起的红色增生物。它是一簇小血管。
血管瘤在婴儿中很常见，通常称为草莓胎记
血管瘤会长在任何部位，但通常在您孩子的头部或颈部
它会长到你的孩子一岁左右
然后开始缩小，通常在您的孩子 10 岁时消失
血管瘤消失时，所在的皮肤可能会变色或有瘢痕
成人会有血管瘤（通常称为樱桃血管瘤）。它们较常见，但无害。
草莓状血管瘤
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什么原因会导致血管瘤？
没有人知道一簇血管会形成血管瘤的原因。
血管瘤有哪些症状？
皮肤上有鲜红色或蓝色隆起部位
它们不痒，也不疼
小损伤会导致血管瘤出血，并形成溃疡
溃疡能会疼痛，需要一段时间才能愈合
长在眼睛附近的血管瘤可能会阻碍视力
即使血管瘤不会导致任何医疗问题，您也可能不喜欢它们的样子。
医生如何治疗血管瘤？
大多数血管瘤会自行缩小消退。婴儿为 12 -18 个月龄时，血管瘤通常开始缩小。每 10 例儿童中，大约有 7 例的血管瘤会在 7 岁时消退。
血管瘤通常自行消失，因此医生不会进行治疗，除非它们引起了问题。如果血管瘤导致难以看清、难以呼吸或引起其他问题，医生会：
给予药物（如普萘洛尔或皮质类固醇），以帮助缩小血管瘤
有时，用激光治疗血管瘤
如果溃疡不能迅速愈合，医生应用特殊敷料和软膏治疗。
医生通常不手术切除血管瘤，因为这样可能留下疤痕。疤痕可能和血管瘤一样令人烦恼。
成人樱桃血管瘤不需要治疗。如果令人困扰，医生可以使用电针或手术刀片（手术刀）切除。