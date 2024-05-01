血管瘤是皮肤上隆起的红色增生物。它是一簇小血管。

血管瘤在婴儿中很常见，通常称为草莓胎记

血管瘤会长在任何部位，但通常在您孩子的头部或颈部

它会长到你的孩子一岁左右

然后开始缩小，通常在您的孩子 10 岁时消失