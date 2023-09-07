血管瘤是血管异常增生引起皮肤上或身体其他部位出现的红色或紫色肿物。
（另见皮肤增生物概述和血管增生物和畸形物概述。）
婴儿血管瘤十分常见。到了中年及以后也可发生血管瘤，特别是在躯干。
婴儿血管瘤（也称为草莓状或婴儿状血管瘤）
血管瘤是婴儿最常见的肿瘤，影响 5% 至 10% 的 1 岁婴儿。婴儿血管瘤在出生后快速发展，在出生后第一年往往会迅速变大。12 至 18 个月后，开始缩小。大多数血管瘤到 10 岁时可消失，尽管残留的皮肤可有轻微异色和瘢痕。
它们在皮内或皮下生长。它们导致皮肤膨出，呈紫色，如果位置较深的话，则呈肉色。尽管有的位置深的血管瘤体积会大些，但大多数直径在 ¼ 至 2 英寸（0.5 到 5 厘米）。约有一半以上发生在头部和颈部。有时，血管瘤会发生在器官中，如肝脏（见肝血管瘤）。
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婴儿血管瘤是无痛的，但偶尔会破溃出血。眼周的血管瘤增大到一定程度后会遮挡视力，如果不控制可导致永久性失明。血管瘤也阻塞鼻腔和喉咙，导致呼吸障碍。
如果血管瘤似乎会阻塞鼻腔、喉咙或其他重要结构，医生可行磁共振成像 (MRI)。
婴儿血管瘤一般在儿童长到 10 岁时完全消失。由于婴儿血管瘤通常会自行消退，当它们首现时，医生一般不给用治疗，除非它们生长过快、阻挡视力或呼吸、形成溃疡或有美容上的诉求。
当婴儿血管瘤需要治疗时，医生可能会开具皮肤外用、注射或口服皮质类固醇；激光治疗；或皮肤外用或口服普萘洛尔。形成溃疡的血管瘤使用敷布、涂抹于伤口的药物和敷料进行治疗。一般不推荐手术切除，因为大部分皮损能自行消退且少留瘢痕。对于年龄更大一点的儿童，血管瘤已萎缩到最大程度时，可采用手术，这对改善美观可能有帮助。
樱桃状血管瘤
十分常见，又称樱桃血管瘤或草莓血管瘤。它们通常表现为躯干有凸起、红色的血管增生物，数量可达数个至几十个。
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樱桃状血管瘤是无害的。如果令患者困扰，医生可以使用电针或手术刀切除肿瘤。