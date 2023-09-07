血管瘤是婴儿最常见的肿瘤，影响 5% 至 10% 的 1 岁婴儿。婴儿血管瘤在出生后快速发展，在出生后第一年往往会迅速变大。12 至 18 个月后，开始缩小。大多数血管瘤到 10 岁时可消失，尽管残留的皮肤可有轻微异色和瘢痕。

它们在皮内或皮下生长。它们导致皮肤膨出，呈紫色，如果位置较深的话，则呈肉色。尽管有的位置深的血管瘤体积会大些，但大多数直径在 ¼ 至 2 英寸（0.5 到 5 厘米）。约有一半以上发生在头部和颈部。有时，血管瘤会发生在器官中，如肝脏（见肝血管瘤）。

眼睑毛细血管瘤 图片 © Springer Science+Business Media

婴儿血管瘤是无痛的，但偶尔会破溃出血。眼周的血管瘤增大到一定程度后会遮挡视力，如果不控制可导致永久性失明。血管瘤也阻塞鼻腔和喉咙，导致呼吸障碍。

如果血管瘤似乎会阻塞鼻腔、喉咙或其他重要结构，医生可行磁共振成像 (MRI)。

婴儿血管瘤一般在儿童长到 10 岁时完全消失。由于婴儿血管瘤通常会自行消退，当它们首现时，医生一般不给用治疗，除非它们生长过快、阻挡视力或呼吸、形成溃疡或有美容上的诉求。

当婴儿血管瘤需要治疗时，医生可能会开具皮肤外用、注射或口服皮质类固醇；激光治疗；或皮肤外用或口服普萘洛尔。形成溃疡的血管瘤使用敷布、涂抹于伤口的药物和敷料进行治疗。一般不推荐手术切除，因为大部分皮损能自行消退且少留瘢痕。对于年龄更大一点的儿童，血管瘤已萎缩到最大程度时，可采用手术，这对改善美观可能有帮助。