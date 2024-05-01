什么是臭虫？
臭虫是无翅的小昆虫，会藏在床垫缝隙、床框、垫子和墙壁中。它们以人和某些动物的血液为食。
臭虫在白天是隐藏着的，因此，你几乎从未见过它们
它们在夜间活动，会在您睡觉时叮咬您
臭虫叮咬不会让你醒来，但早上会出现红色的瘙痒性咬痕
您可能会在您的床单或床垫上发现有小血点或黑点
有臭虫可能会非常令人紧张，但它们并不传播疾病
臭虫难以根除，但灭虫者可以提供帮助
如果您在一个有臭虫的地方过夜，这些虫子可能会钻进您的手提箱或包里。臭虫随后可能会随您到您去的下一个地方，包括您的家。
臭虫（正面观）
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图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
臭虫叮咬是什么样子？
臭虫叮咬痕迹通常在早上出现在您的皮肤上，但也可能数天都不会出现。多个叮咬痕迹可能呈直线或成群分布。
叮咬通常是：
红色、凸起、瘙痒的肿物
叮咬还可能看起来像：
小孔
紫色平点
水泡
咬痕会在约 1 周后消失。如果你抓叮咬部位，你可能会感染。
我的医生如何判断我是否被臭虫叮咬？
如果被单盖着的部位在起床时出现瘙痒性肿物，医生会怀疑是臭虫叮咬。一个有力的线索是在您的床单找到血点。他们可能会检查您的床垫，以及墙壁与地板交界的木模制裂缝。您可能会看到臭虫的粪便或者虫（较少见）。臭虫叮咬难以与其他虫叮咬区分开来。
臭虫叮咬
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医生如何治疗臭虫叮咬？
医生可以通过以下方式治疗叮咬引起的瘙痒：
皮质类固醇乳膏
抗组胺药
我如何根除臭虫？
最好获得专业灭虫者的帮助。专业人员可能会建议：
对染虫区域进行吸尘处理
洗衣服和床单，然后用烘干机最热的设置烘干
让整个房间升温至超过 50°C (122°F)
杀虫剂（杀灭昆虫的化学品）
臭虫常对常见杀虫剂（杀虫喷雾）耐药。
我如何预防臭虫？
当您待在酒店或其他人的家中时，请将您的手提箱或包拉上，别放在地上。臭虫喜欢爬到放在地板上的包里。