臭虫是无翅的小昆虫，会藏在床垫缝隙、床框、垫子和墙壁中。它们以人和某些动物的血液为食。

臭虫在白天是隐藏着的，因此，你几乎从未见过它们

它们在夜间活动，会在您睡觉时叮咬您

臭虫叮咬不会让你醒来，但早上会出现红色的瘙痒性咬痕

您可能会在您的床单或床垫上发现有小血点或黑点

有臭虫可能会非常令人紧张，但它们并不传播疾病

臭虫难以根除，但灭虫者可以提供帮助

如果您在一个有臭虫的地方过夜，这些虫子可能会钻进您的手提箱或包里。臭虫随后可能会随您到您去的下一个地方，包括您的家。