臭虫是小型无翅膀昆虫，被它们咬到通常不会痛，但会使皮肤瘙痒。

寄生虫是寄生在其他生物（宿主）上或其内部的生物体，依靠宿主提供营养来生存。臭虫属于寄生虫，因为它们靠吸食人类和一些其他动物的血液来生存。影响人类的最常见臭虫是温带臭虫（生活在轻度或中度温度环境中）和热带臭虫（主要在热带气候中）。臭虫为红棕色，没有翼。它们的大小从 1/25 英寸至大于 1/4 英寸（1 至 7 毫米）不等。它们可在不吸血的情况下存活数月。

臭虫感染在全世界越来越常见。臭虫为扁平形，藏在床垫的缝隙和裂缝以及床架、床垫和墙壁等其他结构中。人们通常会在床单上或壁纸后看到臭虫排泄物或血迹。在其他地区，它们会隐藏在泥浆房和茅草屋顶等结构中。

臭虫 图片 图片由 CDC/DPdx 提供。

臭虫（正面观） 图片 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

臭虫移动缓慢，但它们迅速繁殖。一些臭虫在 2～3 个月内繁殖至数千。它们通常会隐藏在存在人体热量和人类产生的二氧化碳的地方。它们通常在人类睡觉时，叮咬暴露的任何皮肤区域。吸血前，臭虫身体扁平，呈红棕色。吸血后，身体不再那么扁平，红色加深。进食会在 5-10 分钟内完成，之后臭虫会返回躲藏的地方。尚不清楚臭虫是否会将感染传染给人类。

臭虫侵染的症状 咬痕会在被叮咬后数小时到 10 天间的某个时间出现在皮肤上。它们会出现以下任何症状： 仅有小洞

紫色平点

红点、凸起硬肿块或荨麻疹（水疱）通常会非常瘙痒，且在中心拥有一个小洞。

水泡 叮咬不会引起疼痛，但有些人可能会发痒。咬痕可能呈一条直线，或看起来成簇状。老年人出现症状的频率低于年轻人。咬痕会在约1周后消失。如果患者搔抓咬痕，可能会感染。 人们可能会担心摆脱臭虫侵扰的难度和代价。他们也可能会遇到情绪困扰，因为他们可能不再被邀请到其他人家中做客，或被家人和朋友疏远，也可能会孤立自己，以避免传播臭虫。 臭虫叮咬 隐藏详情 此照片显示臭虫叮咬。呈线状排列的咬伤通常提示臭虫叮咬（“早餐、午餐和晚餐”）。 © Springer Science+Business Media

臭虫侵染的诊断 医师的评估 医生会根据咬痕外观进行诊断，但诊断非常困难，因为外观可能不同。但大部分臭虫咬痕比其他咬痕更大（例如跳蚤咬痕）。 要确认诊断，医生可能会尝试识别臭虫。

臭虫侵染的治疗 症状治疗

消灭臭虫及预防感染 医生会开包含皮质类固醇的乳膏、口服抗组胺或两者兼有，以缓解瘙痒和叮咬引起的其他症状。 应该使用物理方法，通常使用化学方法来消灭臭虫。物理方法包含真空吸尘臭虫出没的地方和清洗衣服或床单物品，然后使用烘干机最热的设置将其烘干。此外，整个房间应由专业检查员进行处理（可用时）。专业人士可能会将房间加热到大于或等于 122° F (50° C) 的温度，或者可能会使用多种杀虫剂。受感染物品上的臭虫和虫卵在 -4°F （-20°C） 下冷冻至少 2 小时后被杀灭。然而，将物品放入大多数家庭厨房冷冻箱通常不足以杀灭它们，因为这些冷冻箱温度不够低。