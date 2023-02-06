什么是玫瑰糠疹？
玫瑰糠疹
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照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
玫瑰糠疹是一种皮肤疾病，会在皮肤上形成鳞屑性圆形小斑片。斑片呈黄褐色或玫瑰色，发痒。
玫瑰糠疹可能是某种病毒引起的，但医生认为你不会把它传给其他人
10-35 岁的女性最有可能出现玫瑰糠疹
玫瑰糠疹通常会在大约 5 周内自行消失，但有时会持续 2 个月或更久
什么原因会导致玫瑰糠疹？
医生并不知道玫瑰糠疹的确切病因，但认为这可能是某种病毒引起的。
玫瑰糠疹有哪些症状？
你的胸部、腹部或背部有一块皮肤斑片呈：
圆形
有鳞屑
颜色为玫瑰或棕褐色
约 1-4 英寸（2.5-10 厘米）宽
这种斑片称为先驱斑或母斑。有时，在斑片出现前几天，你会感觉虚弱疲惫、头痛或关节疼痛。
玫瑰糠疹（前驱斑）
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最初，大多数玫瑰糠疹患者会出现称为前驱斑（箭头）的大块鳞屑，在 1～2 周内，躯干、手臂和腿部可能出现较小的棕褐色或玫瑰色斑块。
图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
1-2 周后，您可能会：
你身体的其他部位出现许多较小的斑片
发痒，可能很严重
对于儿童，斑片可能从腹股沟区域（大腿上部和腹部之间的部位）或手臂下开始并扩散。有玫瑰糠疹的儿童和孕妇，斑片可能伴随很少或没有鳞屑。
医生如何判断我是否有玫瑰糠疹？
你的医生通常根据你皮肤斑片的外观以及较大的斑片首先出现，来判断你是否有糠疹。
医生如何治疗玫瑰糠疹？
你的医生可能会建议：
暴露在自然阳光或日光灯下
口服抗组胺药治疗瘙痒
如果抗组胺药不起作用，用皮质类固醇药膏来治疗严重瘙痒