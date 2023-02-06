你的胸部、腹部或背部有一块皮肤斑片呈：

圆形

有鳞屑

颜色为玫瑰或棕褐色

约 1-4 英寸（2.5-10 厘米）宽

这种斑片称为先驱斑或母斑。有时，在斑片出现前几天，你会感觉虚弱疲惫、头痛或关节疼痛。

玫瑰糠疹（前驱斑） 隐藏详情 最初，大多数玫瑰糠疹患者会出现称为前驱斑（箭头）的大块鳞屑，在 1～2 周内，躯干、手臂和腿部可能出现较小的棕褐色或玫瑰色斑块。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。

1-2 周后，您可能会：

你身体的其他部位出现许多较小的斑片

发痒，可能很严重

对于儿童，斑片可能从腹股沟区域（大腿上部和腹部之间的部位）或手臂下开始并扩散。有玫瑰糠疹的儿童和孕妇，斑片可能伴随很少或没有鳞屑。