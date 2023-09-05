玫瑰糠疹是一种会在皮肤上形成许多鳞屑性、玫瑰色或棕褐色小斑片的疾病。

玫瑰糠疹可由病毒感染引起。

最常见的症状是瘙痒和一个初始较大、棕褐色或玫瑰色的圆形斑块，而后是出现在躯干的多个斑块。

诊断依据临床症状。

这种疾病通常不经治疗可消失，瘙痒若不严重可通过人工或自然的光照而缓解。

玫瑰糠疹的病因尚不能确定，但可能涉及人类疱疹病毒6，7或8型引起的感染。然而，这种疾病并不被认为具有传染性。

一些药物（例如，ACE 抑制剂、氢氯噻嗪、卡托普利、巴比妥类、甲硝唑和别嘌呤醇）可能会引起类似玫瑰糠疹的反应。

玫瑰糠疹多发生于 10 至 35 岁的人。玫瑰糠疹更多见于女性。

孕期（尤其是妊娠前 15 周）出现玫瑰糠疹的女性可能有早产或死胎。

玫瑰糠疹的症状 玫瑰糠疹最初会引起单个玫瑰色或棕褐色圆形斑块，直径约 1 到 4 英寸（2 到 10 厘米）。医生称出现的第一个斑块为先驱斑或母斑。该斑块通常出现在躯干上。 玫瑰糠疹的示例 玫瑰糠疹（前驱斑） 最初，大多数玫瑰糠疹患者会出现称为前驱斑（箭头）的大块鳞屑，在 1～2 周内，躯干、手臂和腿部可能出现较小的棕褐色或玫瑰色斑块。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 玫瑰糠疹 这张照片显示的是玫瑰糠疹患者背部和手臂的紫色鳞屑斑块。浅肤色患者的斑块多呈粉色，深肤色患者的斑块多呈蓝紫色、黑褐色，或同时呈现两种颜色。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 玫瑰糠疹 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 玫瑰糠疹 这张照片显示的是玫瑰糠疹患者头部和躯干的红色和蓝紫色椭圆形鳞屑斑块。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 玫瑰糠疹（前驱斑） 最初，大多数玫瑰糠疹患者会出现称为前驱斑（箭头）的大块鳞屑，在 1～2 周内，躯干、手臂和腿部可能出现较小的棕褐色或玫瑰色斑块。 图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 玫瑰糠疹 这张照片显示的是玫瑰糠疹患者背部和手臂的紫色鳞屑斑块。浅肤色患者的斑块多呈粉色，深肤色患者的斑块多呈蓝紫色、黑褐色，或同时呈现两种颜色。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 玫瑰糠疹 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 玫瑰糠疹 这张照片显示的是玫瑰糠疹患者头部和躯干的红色和蓝紫色椭圆形鳞屑斑块。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 在 7 至 14 天，许多类似但较小的鳞屑斑块会出现在身体的其他部位。这些继发性的斑块最常见于躯干，特别是沿着脊柱分布和呈放射状分布。 浅肤色患者的斑块多呈玫瑰色或棕褐色，而深肤色患者的斑块多呈紫色。 在儿童中，斑块通常开始于腹股沟或腋下，并向外扩散。儿童和孕妇可能有很少的鳞屑或没有鳞屑。 大多数玫瑰糠疹患者有瘙痒，且一些人的瘙痒可能较为严重。 有时斑块出现之前没有任何的症状，但有些人在斑块出现的前几日会模模糊糊地感到生病，食欲不振，发热，头痛，有时会有关节疼痛。

玫瑰糠疹的诊断 医师的评估 医生通常根据皮疹（尤其是前驱斑）的外观来诊断玫瑰糠疹。

玫瑰糠疹的治疗 对于瘙痒，进行人工和自然阳光照射，或局部外用皮质类固醇 无论人工还是自然的照射都可加速消退和缓解瘙痒。 针对瘙痒的其他标准治疗可根据需要使用（见瘙痒治疗）。还可短期使用直接涂抹在皮肤上（外用）的皮质类固醇来帮助缓解瘙痒。 口服皮质类固醇激素仅用于非常严重的瘙痒。 抗病毒药物阿昔洛韦可以帮助一些疾病处于早期阶段、斑块较多的患者，或帮助出现流感样症状的患者。应给予患有玫瑰糠疹的孕妇阿昔洛韦治疗，但该药物不会降低早产或死产的风险。