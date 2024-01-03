晒伤是阳光中的 UV（紫外）线引起的。你最有可能在中午（上午 10 点至下午 3 点）晒伤，因为此时紫外线最强。

对于以下人而言，晒伤风险更高：

浅色皮肤，蓝色眼睛，金色或红色头发

在户外工作

之前有过晒伤

晒黑床使用紫外线让您晒黑，因此在晒黑床上太久也会导致晒伤。