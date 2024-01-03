什么是晒伤？
晒伤是阳光中的 UV（紫外）线引起的皮肤疼痛发红。
虽然暴露皮肤的晒伤情况更糟糕，但您衣服覆盖的部位也会被晒伤
云朵不能阻挡紫外线，因此即便在多云天气，您也可能被晒伤
如果晒伤严重，可能会发热或发冷，被晒伤的皮肤上会起水疱
为了缓解晒伤的疼痛，使用乳液，服用止痛药，并在皮肤上放凉爽的湿布
为了降低晒伤概率，使用防晒霜，避免阳光最强时外出
晒黑灯和晒黑床使用的紫外线也会导致皮肤发红疼痛和皮肤损伤。
什么原因会导致晒伤？
晒伤是阳光中的 UV（紫外）线引起的。你最有可能在中午（上午 10 点至下午 3 点）晒伤，因为此时紫外线最强。
对于以下人而言，晒伤风险更高：
浅色皮肤，蓝色眼睛，金色或红色头发
在户外工作
之前有过晒伤
晒黑床使用紫外线让您晒黑，因此在晒黑床上太久也会导致晒伤。
晒伤有哪些症状？
晒伤后一小时可能出现症状。通常在晒伤后 12-24 小时症状最糟。您将有：
皮肤疼痛发红
有时会起水疱
如果晒伤严重，会有发热、发冷和无力
几天后，晒伤会发痒，皮肤外层脱落。
有时，被晒伤的皮肤会感染。
SINCLAIR STAMMERS/科学图片库
如果你年轻时候被严重晒伤，长大时发生黑素瘤（一种皮肤癌）的几率更高。
医生如何治疗晒伤？
为了缓解较轻晒伤引起的疼痛，医生会告诉你：
服用非处方止痛药，如布洛芬
冲个冷水澡或泡个冷水澡
在晒伤部位放一块凉爽的湿布，或涂抹凡士林、芦荟或保湿乳液（不含香水）
一些晒伤喷雾和乳液含有麻醉药，可以缓解疼痛一段时间。医生通常说你不应该使用这些，因为许多人会对麻醉药物产生过敏反应。
为了治疗严重晒伤，医生可以：
给你抗生素乳膏涂在水泡上
不要挤水泡。晒伤的皮肤应避光数周，尤其是在皮肤脱落的情况下。下面的新皮肤非常薄且敏感。
我如何防止晒伤？
预防晒伤的最佳方式是避免日光照射。在以下情况下，晒伤的可能性更大：
上午 10 点到下午 3 点（紫外线最强时）
高纬度，例如在山上
当阳光被雪、水或沙子反射时
不得不外出暴露在阳光下时：
不要超过 30 分钟
戴宽边帽子，穿防护服 - 如用防晒材料制成的特殊衣服
戴太阳镜
涂防晒霜
使用防晒霜的提示：
选择防晒系数 (SPF) 为 30 或更高的防水防晒霜
使用可防两种紫外线（UVA 和 UVB）的防晒霜
全身涂抹应使用满一小酒杯的防晒霜量，但大多数人没有足量使用
外出暴露在强烈阳光直射下之前 30 分钟涂抹，每 2 小时或在出汗或游泳后再次涂抹
对于鼻子和嘴唇等小部位，还可以考虑涂抹防晒霜（防晒霜是含有锌和钛的白色粘稠乳膏），通过物理方式阻隔皮肤上几乎所有的阳光