暴露在较强直射阳光下之前，应涂抹防晒霜，防晒霜是一种含有能够滤过紫外线而保护皮肤的化学物质的乳膏或乳液。过去的防晒霜往往只能滤过 UVB，但现在大多新的防晒霜还能有效滤过 UVA 线。

有多种多样的防晒霜可供使用，包括乳膏、乳液、凝胶、泡沫剂、喷雾剂、粉和条。仿晒类产品不提供来自紫外线暴露的显著保护。

化学防晒霜含有多种吸收紫外线辐射的物质。吸收 UVB 辐射的成分包括肉桂酸酯、水杨酸和对氨基苯甲酸 (PABA) 衍生物。苯甲酮类可阻挡 UVA 和 UVB 线。阿伏苯宗和依莰舒可滤过 UVA，加用可提供进一步的 UVA 防护。

屏障或矿物质防晒霜含有氧化锌或二氧化钛物质，可同时反射 UVB 和 UVA（因此阻止它们到达皮肤）。这些过去粘稠的白色软膏经过配方更改，会形成一个更透明的隔离层，同时仍能阻挡几乎所有的日光抵达皮肤。这些较新的防晒霜的粘稠度和颜色更受欢迎，可以和其他传统化学防晒物质联合使用，从而提供比特定配方更好的防晒性能。某些化妆品就含有氧化锌或二氧化钛。

所有化学防晒成分在某种程度上都会被人体吸收。尽管大多数成分只有极微的副作用，但有些成分确实存在潜在风险，其他成分目前正在研究中。传统屏障防晒霜有相对较大的矿物质颗粒，不能被身体吸收，目前被认为是安全的。新型的矿物防晒霜配方是由极小颗粒（纳米颗粒）制成的，可能被身体吸收。虽然这些纳米颗粒被认为是安全的，但它们仍在研究中。担心所吸收纳米颗粒会有影响的人们，可能更喜欢使用所谓的“非纳米”矿物防晒霜。

在美国采用日光保护指数（SPF）来评定防晒剂的性能，SPF值越高，保护效果越好。防晒系数为 2-14 的防晒霜防晒效果最低，15-29 的防晒霜防晒效果良好，30 及以上的防晒霜防晒效果最好。防止晒伤、光老化和降低皮肤癌风险的产品被标记为广谱，SPF 为 15（或更高）。然而，SPF 只是对防止 UVB 光照射保护作用的一种量化。UVA 光保护还没有等级。

为了获得最佳防晒效果，应涂抹 SPF 等级为 30 或更高的广谱防水防晒霜。一盎司（约 30 毫升）应足以涂抹一般身材的人的整个身体表面。

如果没有涂抹足够的防晒霜，或是产品使用过晚（防晒霜在暴露于阳光下前 30 分钟使用最佳），或是未在游泳或出汗后未重新涂抹产品（即使防晒霜标示为防水），或未在日晒期间每 2 小时重新涂抹，会没有防晒效果。大部分人涂抹的防晒霜量不到建议的一半。

有时候防晒霜能引起过敏反应。人们可能在涂抹防晒霜之后或是涂抹防晒霜后暴露于阳光下后发生反应（称为光敏反应）。如果反应的原因不明，一些皮肤科医生会进行检查来诊断这类光敏反应。

你知道吗……