日晒伤由短暂性（急性）的紫外线暴露所引起。
短暂的紫外线暴露可引起日晒伤。
晒伤会引起皮肤疼痛、发红，有时还会产生水疱、发热及发冷。
人们可以通过避免过度日晒及外用防晒霜来预防日晒伤。
日晒伤痊愈前，可通过冷水湿敷，滋润霜以及非甾体抗炎药来缓解疼痛。
（另见日光与皮肤损伤概述。）
导致晒伤所需的阳光照射量取决于皮肤中黑色素的量（通常为可见的色素沉着量）、产生更多的黑色素的能力、及过度暴露当天的日光中的 UV 光量。
晒伤可引起皮肤的疼痛性发红。严重的晒伤可能还会使皮肤肿胀并产生水疱。暴晒后 1 小时即可出现症状并常常在 3 天内达到高峰（通常在 12 小时到 24 小时之间））。有些严重晒伤患者还会出现发热、发冷及无力，在罕见情况下，甚至还可能进入休克（表现为血压极低、晕厥和深度虚弱）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
在日晒伤发生后数天，那些本身肤色较浅的患者在晒伤区可有脱皮现象，常伴有瘙痒。这些脱皮部位在数周之内会对日晒变得更加敏感。晒伤的皮肤，尤其是脱皮部位晒伤的皮肤，可能会感染。可能出现称为黑子的永久性褐色斑点。年轻时有过严重晒伤的人在后面几年发生皮肤癌的风险更高，尤其是黑素瘤，即便从那以后没有再暴露在很强的阳光下。
你知道吗……
晒伤的治疗
冷敷和其他舒缓冷却皮肤的措施
非甾体类抗炎药 (NSAID)
有时使用抗生素烧伤膏
采用冷水湿敷可舒缓刺痛与灼热部位，芦荟和非处方皮肤保湿霜也有类似效果；或者推荐使用不含麻醉剂或香料的产品（可能刺激皮肤或致敏，引起过敏反应）。口服 NSAID 有助于缓解疼痛和炎症。严重晒伤时，应避免使用含凡士林油的产品，如凡士林。往皮肤上涂抹皮质类固醇似乎并没有比冷敷更有效。
含有局部麻醉药物（如苯唑卡因和苯海拉明）的油膏或乳剂可短期缓解疼痛，但应尽量避免使用。
产生严重水疱的时候需要使用特殊的抗菌药膏。大多数晒伤引发的水疱会自行破裂，疱液不需抽取。皮肤晒伤极少发生感染，但是一旦发生，愈合则会延迟。医师可根据感染程度来决定是否使用抗生素。
皮肤晒伤在数天内开始自愈，但要完全愈合可能需要数周。在损伤皮肤发生剥脱后，新暴露的皮肤层很薄并且对阳光非常敏感，必须保护数周。
晒伤的预防
避免过度日晒
穿防护服
涂抹防晒霜
避免
防止日光损伤最有效的方法就是避免直接接受强光照射。应避免暴露在中午明亮的阳光下，即使是深肤的人也应如此。紫外线在上午 10 点之前和下午 4 点之后不是特别强烈。如果必须暴露在日光之下，则应尽可能地寻找阴凉处，穿上防紫外线的衣物，涂抹防晒霜，戴宽边帽子及防紫外线的太阳镜。
有些物质具有过滤及阻挡紫外线的能力，但许多物质不具备此能力。衣物、普通窗户玻璃及烟雾能滤过大部分有害光线。但是水却不可以。UVA 及 UVB 能穿透约 30 厘米的清水。云和雾也不能很好地过滤紫外线，在多云和雾天里人们也可能被晒伤。
雪，水及沙土可反射日光，增加到达皮肤的紫外线量。在高纬度和低纬度地区（如赤道），人们更容易被晒伤，因为空气稀薄到达皮肤的紫外线会更多。
尽管日照有助于生成维生素 D，但许多专家建议，如果需要，应通过摄入补充剂维持足够的维生素 D 水平，而不是故意过度暴露在阳光下（一周有几天让手臂暴露在日光下 5-15 分钟足以维持维生素 D 的水平了）。
服装
太阳的有害影响可以通过穿戴防护覆盖物，如帽子、衬衫、裤子、墨镜进一步减少。严密编织的织物比起松散织物能更好地遮挡阳光。在市面上可购买提供高防晒保护的特制服装。这种类型的服装都标有防护系数（UPF），其数字表明防护的级别（类似于防晒霜标签）。宽边帽子有助于保护脸部、耳朵、颈部，但人们仍需要在这些区域涂抹防晒霜。人们应该经常佩戴防紫外线保护、环绕式太阳镜，以帮助保护眼睛和眼睑。
防晒剂
暴露在较强直射阳光下之前，应涂抹防晒霜，防晒霜是一种含有能够滤过紫外线而保护皮肤的化学物质的乳膏或乳液。过去的防晒霜往往只能滤过 UVB，但现在大多新的防晒霜还能有效滤过 UVA 线。
有多种多样的防晒霜可供使用，包括乳膏、乳液、凝胶、泡沫剂、喷雾剂、粉和条。仿晒类产品不提供来自紫外线暴露的显著保护。
化学防晒霜含有多种吸收紫外线辐射的物质。吸收 UVB 辐射的成分包括肉桂酸酯、水杨酸和对氨基苯甲酸 (PABA) 衍生物。苯甲酮类可阻挡 UVA 和 UVB 线。阿伏苯宗和依莰舒可滤过 UVA，加用可提供进一步的 UVA 防护。
屏障或矿物质防晒霜含有氧化锌或二氧化钛物质，可同时反射 UVB 和 UVA（因此阻止它们到达皮肤）。这些过去粘稠的白色软膏经过配方更改，会形成一个更透明的隔离层，同时仍能阻挡几乎所有的日光抵达皮肤。这些较新的防晒霜的粘稠度和颜色更受欢迎，可以和其他传统化学防晒物质联合使用，从而提供比特定配方更好的防晒性能。某些化妆品就含有氧化锌或二氧化钛。
所有化学防晒成分在某种程度上都会被人体吸收。尽管大多数成分只有极微的副作用，但有些成分确实存在潜在风险，其他成分目前正在研究中。传统屏障防晒霜有相对较大的矿物质颗粒，不能被身体吸收，目前被认为是安全的。新型的矿物防晒霜配方是由极小颗粒（纳米颗粒）制成的，可能被身体吸收。虽然这些纳米颗粒被认为是安全的，但它们仍在研究中。担心所吸收纳米颗粒会有影响的人们，可能更喜欢使用所谓的“非纳米”矿物防晒霜。
在美国采用日光保护指数（SPF）来评定防晒剂的性能，SPF值越高，保护效果越好。防晒系数为 2-14 的防晒霜防晒效果最低，15-29 的防晒霜防晒效果良好，30 及以上的防晒霜防晒效果最好。防止晒伤、光老化和降低皮肤癌风险的产品被标记为广谱，SPF 为 15（或更高）。然而，SPF 只是对防止 UVB 光照射保护作用的一种量化。UVA 光保护还没有等级。
为了获得最佳防晒效果，应涂抹 SPF 等级为 30 或更高的广谱防水防晒霜。一盎司（约 30 毫升）应足以涂抹一般身材的人的整个身体表面。
如果没有涂抹足够的防晒霜，或是产品使用过晚（防晒霜在暴露于阳光下前 30 分钟使用最佳），或是未在游泳或出汗后未重新涂抹产品（即使防晒霜标示为防水），或未在日晒期间每 2 小时重新涂抹，会没有防晒效果。大部分人涂抹的防晒霜量不到建议的一半。
有时候防晒霜能引起过敏反应。人们可能在涂抹防晒霜之后或是涂抹防晒霜后暴露于阳光下后发生反应（称为光敏反应）。如果反应的原因不明，一些皮肤科医生会进行检查来诊断这类光敏反应。
你知道吗……
补充剂
白绒水龙骨（一种天然热带蕨类植物提取物）和烟酰胺（维生素 B3 的一种形式）是口服的补充剂，可以防止日光的破坏作用。但是，它们不能替代其他防晒方法。