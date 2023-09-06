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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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分娩时子宫出血过多

（产后出血）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是子宫出血过多？

分娩后有些出血是正常现象。阴道分娩后失血量超过 4 杯（超过 1000 mL）即视为子宫出血过多。

  • 出血过多最常见的原因是子宫保持伸展状态，没有像预期的那样收缩（挤压）

  • 医生通过按摩产妇腹部和使用药物来治疗出血过多以帮助子宫收缩

  • 产妇可能需要输血

  • 很少情况下，需要手术

什么会导致分娩时子宫出血过多？

分娩时子宫出血过多的最常见原因是：

  • 分娩后子宫没有像预期那样收缩

分娩时子宫出血过多的其他原因包括：

  • 分娩期间阴道或子宫颈（子宫下部）撕裂

  • 出血性疾病妨碍血液凝结

  • 分娩后部分胎盘（胎衣）残留在子宫内

如果存在以下情况，产妇有较高的出血风险：

  • 多次分娩

  • 分娩已经持续很长时间

  • 分娩多胞胎（例如双胞胎或三胞胎）

  • 巨大儿

医生会做什么来阻止出血过多？

在孕妇分娩前，医生会采取措施预防产后出血或者为治疗产后出血做好准备工作。

  • 他们会检查是否有出血风险，如羊水过多或出血性疾病

  • 如果产妇为稀有血型，那么医生会确保血库有足够该种血型的备血

  • 他们会试图尽可能缓慢和轻柔地接生

  • 分娩后，医生会观察产妇至少 1 小时，以确保子宫收缩良好，同时检查出血情况

医生怎么知道我是否有出血过多？

医生将会：

  • 监测是否有过多失血

  • 按压腹部区域，看看子宫是否存在应有的硬度

  • 观察血压和心跳的速度——血压下降或心跳加快可能意味着失血过多

如果我出血过多，医生会如何处理？

医生将会：

  • 用力按压并按摩腹部，以帮助子宫收缩

  • 检查阴道和子宫颈有无撕裂

  • 使用药物促进产妇子宫收缩

  • 通过静脉输液或输血来补充失血

按压腹部有助于子宫收缩并止血。医生可能会使用几种不同的药物，通过静脉 (IV) 给药或者在手臂中注射。

如果继续出血，医生可能会做手术，包括：

  • 刮擦子宫内部以去除任何胎盘残片（胎衣）

  • 在子宫内放置一个气囊以切断血流

  • 用纱布填塞子宫内部

  • 将子宫底部周围缝合

  • 阻断将血液输入子宫的大血管

  • 作为最后的方法，可以进行子宫切除术（切除子宫）

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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