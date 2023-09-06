分娩后有些出血是正常现象。阴道分娩后失血量超过 4 杯（超过 1000 mL）即视为子宫出血过多。

出血过多最常见的原因是子宫保持伸展状态，没有像预期的那样收缩（挤压）

医生通过按摩产妇腹部和使用药物来治疗出血过多以帮助子宫收缩

产妇可能需要输血

很少情况下，需要手术