什么是子宫出血过多？
分娩后有些出血是正常现象。阴道分娩后失血量超过 4 杯（超过 1000 mL）即视为子宫出血过多。
出血过多最常见的原因是子宫保持伸展状态，没有像预期的那样收缩（挤压）
医生通过按摩产妇腹部和使用药物来治疗出血过多以帮助子宫收缩
产妇可能需要输血
很少情况下，需要手术
什么会导致分娩时子宫出血过多？
分娩时子宫出血过多的最常见原因是：
分娩后子宫没有像预期那样收缩
分娩时子宫出血过多的其他原因包括：
分娩期间阴道或子宫颈（子宫下部）撕裂
出血性疾病妨碍血液凝结
分娩后部分胎盘（胎衣）残留在子宫内
如果存在以下情况，产妇有较高的出血风险：
多次分娩
分娩已经持续很长时间
分娩多胞胎（例如双胞胎或三胞胎）
巨大儿
医生会做什么来阻止出血过多？
在孕妇分娩前，医生会采取措施预防产后出血或者为治疗产后出血做好准备工作。
他们会检查是否有出血风险，如羊水过多或出血性疾病
如果产妇为稀有血型，那么医生会确保血库有足够该种血型的备血
他们会试图尽可能缓慢和轻柔地接生
分娩后，医生会观察产妇至少 1 小时，以确保子宫收缩良好，同时检查出血情况
医生怎么知道我是否有出血过多？
医生将会：
监测是否有过多失血
按压腹部区域，看看子宫是否存在应有的硬度
观察血压和心跳的速度——血压下降或心跳加快可能意味着失血过多
如果我出血过多，医生会如何处理？
医生将会：
用力按压并按摩腹部，以帮助子宫收缩
检查阴道和子宫颈有无撕裂
使用药物促进产妇子宫收缩
通过静脉输液或输血来补充失血
按压腹部有助于子宫收缩并止血。医生可能会使用几种不同的药物，通过静脉 (IV) 给药或者在手臂中注射。
如果继续出血，医生可能会做手术，包括：
刮擦子宫内部以去除任何胎盘残片（胎衣）
在子宫内放置一个气囊以切断血流
用纱布填塞子宫内部
将子宫底部周围缝合
阻断将血液输入子宫的大血管
作为最后的方法，可以进行子宫切除术（切除子宫）