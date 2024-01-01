子宫出血过多是指生产后 24 小时内失血超过约 2 品脱或出现明显失血症状。

胎儿娩出后过多的子宫出血是值得关注的问题。

通常，孕妇在阴道分娩期间和之后会失血约 1 品脱。出血是因为胎盘从子宫壁剥离后部分血管开放的原因。有效地宫缩可以使这些开放的血管收缩闭合，直到局部创面愈合。通常，剖腹产导致的失血量约是阴道分娩的两倍，部分原因是剖腹产需要将子宫切开，并且在怀孕期间大量血液被泵入子宫。

如果在分娩后 24 小时内出现下列情况之一，则认为失血过多：

失血量超过 2 品脱。

孕妇出现明显失血的症状，如低血压、心率加快、眩晕、头晕、疲劳和乏力。

过多失血通常会在分娩后很快发生，但也可能会延迟1个月发生。

产后出血的病因 分娩时出血过多的最常见原因是 分娩后子宫没有开始收缩，而是保持松弛和伸展（称为子宫收缩无力） 当分娩后子宫没有开始收缩时，在胎盘脱落时，开放的血管继续出血。 以下情况可能会损害子宫收缩 子宫过度伸展，例如羊水过多、多胞胎（多胎妊娠）或者巨大儿

分娩时间延长、异常、或快速分娩时

孕妇生下 5 个或更多婴儿

产程及分娩过程中使用肌松类麻醉药物

包围胎儿的膜被感染（称为羊膜腔感染） 以下情况可导致出血过多 分娩过程中阴道或者宫颈撕裂

会阴切开术中切口延伸太远

孕妇患有干扰凝血的出血性疾病

羊膜腔感染导致子宫感染（称为子宫内膜炎）

分娩后子宫内胎盘碎片残留

在极少数情况下，发生子宫破裂或者子宫向内翻（内翻） 一次分娩后的过多流血可能会增加以后分娩过多流血的风险。 子宫肌瘤也可能会增加该危险。

产后出血的诊断 医生对失血的估计

监测生命体征 产后出血的诊断是基于对出血量的密切观察。 监测孕妇的生命体征，如血压和心率，可以帮助医生判断失血是否过多。血压下降或心率过快可能表明出血过多。

产后出血的治疗 按摩子宫

使用药物帮助子宫收缩

静脉输液（静脉注射）

有时候输血

清除胎盘的任何剩余碎片

有时通过手术压迫子宫动脉 如果出血过多，按压孕妇腹部按摩子宫，并通过静脉输注持续给予催产素。这些措施帮助子宫收缩。还会给孕妇静脉输液，以帮助恢复血流中的液体量。如果出血继续，则给予另一种有助于子宫收缩的药物。这些药物可以注射到肌肉中，或以药片形式放在直肠中，或者对于接受剖腹产的孕妇，注射到子宫中。 孕妇可能需要输血治疗。 医生应该寻找出血原因。检查子宫以确定是否有胎盘碎片残留。子宫内残留的任何碎片均用手清除。罕见情况下，需要通过扩张和刮除术将这些碎片去除。在这个手术中，用一个小而锋利的工具（刮匙）穿过子宫颈（通常在分娩后子宫颈仍然是敞开的）。刮匙用于清除残留。该手术需要麻醉。同时应检查宫颈及阴道是否有撕裂伤。 如果不能刺激子宫有效收缩且出血不止，则需要压迫子宫动脉以止血。可能使用的程序包括： 可将球囊放入子宫并充气。

可将填塞物放入子宫。

医生可能缝合子宫底部周围，该过程需要进行腹部手术。

可以在子宫内放入一个装置，对子宫进行轻柔抽吸从而帮助子宫收缩。 这些方法一般不会导致不孕、月经不调或者其他远期不良作用。 有时，向子宫供血的动脉必须通过手术来阻断，或通过导管将材料插入动脉来阻断。 很少情况下需要切除子宫（子宫切除术）止血。