子宫出血过多是指生产后 24 小时内失血超过约 2 品脱或出现明显失血症状。
胎儿娩出后过多的子宫出血是值得关注的问题。
通常，孕妇在阴道分娩期间和之后会失血约 1 品脱。出血是因为胎盘从子宫壁剥离后部分血管开放的原因。有效地宫缩可以使这些开放的血管收缩闭合，直到局部创面愈合。通常，剖腹产导致的失血量约是阴道分娩的两倍，部分原因是剖腹产需要将子宫切开，并且在怀孕期间大量血液被泵入子宫。
如果在分娩后 24 小时内出现下列情况之一，则认为失血过多：
失血量超过 2 品脱。
孕妇出现明显失血的症状，如低血压、心率加快、眩晕、头晕、疲劳和乏力。
过多失血通常会在分娩后很快发生，但也可能会延迟1个月发生。
产后出血的病因
分娩时出血过多的最常见原因是
分娩后子宫没有开始收缩，而是保持松弛和伸展（称为子宫收缩无力）
当分娩后子宫没有开始收缩时，在胎盘脱落时，开放的血管继续出血。
以下情况可能会损害子宫收缩
以下情况可导致出血过多
分娩过程中阴道或者宫颈撕裂
会阴切开术中切口延伸太远
孕妇患有干扰凝血的出血性疾病
羊膜腔感染导致子宫感染（称为子宫内膜炎）
分娩后子宫内胎盘碎片残留
一次分娩后的过多流血可能会增加以后分娩过多流血的风险。
子宫肌瘤也可能会增加该危险。
产后出血的诊断
医生对失血的估计
监测生命体征
产后出血的诊断是基于对出血量的密切观察。
监测孕妇的生命体征，如血压和心率，可以帮助医生判断失血是否过多。血压下降或心率过快可能表明出血过多。
产后出血的治疗
按摩子宫
使用药物帮助子宫收缩
静脉输液（静脉注射）
有时候输血
清除胎盘的任何剩余碎片
有时通过手术压迫子宫动脉
如果出血过多，按压孕妇腹部按摩子宫，并通过静脉输注持续给予催产素。这些措施帮助子宫收缩。还会给孕妇静脉输液，以帮助恢复血流中的液体量。如果出血继续，则给予另一种有助于子宫收缩的药物。这些药物可以注射到肌肉中，或以药片形式放在直肠中，或者对于接受剖腹产的孕妇，注射到子宫中。
孕妇可能需要输血治疗。
医生应该寻找出血原因。检查子宫以确定是否有胎盘碎片残留。子宫内残留的任何碎片均用手清除。罕见情况下，需要通过扩张和刮除术将这些碎片去除。在这个手术中，用一个小而锋利的工具（刮匙）穿过子宫颈（通常在分娩后子宫颈仍然是敞开的）。刮匙用于清除残留。该手术需要麻醉。同时应检查宫颈及阴道是否有撕裂伤。
如果不能刺激子宫有效收缩且出血不止，则需要压迫子宫动脉以止血。可能使用的程序包括：
可将球囊放入子宫并充气。
可将填塞物放入子宫。
医生可能缝合子宫底部周围，该过程需要进行腹部手术。
可以在子宫内放入一个装置，对子宫进行轻柔抽吸从而帮助子宫收缩。
这些方法一般不会导致不孕、月经不调或者其他远期不良作用。
有时，向子宫供血的动脉必须通过手术来阻断，或通过导管将材料插入动脉来阻断。
很少情况下需要切除子宫（子宫切除术）止血。
产后出血的预防
在孕妇进入产程前，医生应该采取措施预防产后出血或者为处理产后出血做好准备工作。例如，他们应该确定孕妇是否存在增加产后出血的高危因素（例如羊水过多或出血性疾病）。如果可能，应对这些情况进行治疗。
如果孕妇的血型不寻常，那么应备足该血型血液，以防需要输血。
分娩过程应该尽可能的慢，动作尽可能的轻柔。医生通常通过静脉输注管给予孕妇催产素或将其注射到孕妇肌肉中。催产素有助于子宫收缩并帮助减少失血。
胎盘娩出后，应对孕妇观察至少 1 小时，以确定子宫收缩良好，同时还应评估出血量。