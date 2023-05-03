什么是妊娠剧吐？
妊娠剧吐是指怀孕时大量呕吐
由于呕吐太多，以至于体重下降并脱水（体内没有足够的水或其他液体）
怀孕期间呕吐很常见。它通常被称为“晨吐”。如果存在晨吐，孕妇会感到不舒服，但体重会继续增加，并且体内水分也会保持充足状态。医生不确定为什么有些女性会严重呕吐。
妊娠剧吐不同于普通的晨吐，因为它非常严重
需要静脉 (IV) 输液（直接输入静脉），并且通常需要药物来阻止呕吐
通常，妊娠剧吐会在妊娠 16 至 18 周停止
如果持续很长时间或非常严重，可能会导致肝脏问题
医生如何判断我是否有妊娠剧吐？
医生会做血液和尿液测试来判断是否脱水
他们也会做超声检查（拍摄子宫内的动态图片）
超声检查可以帮助医生判断是否因为其他原因导致呕吐，例如怀了多胞胎
医生如何治疗妊娠剧吐？
孕妇需要前往医院
医生会直接给孕妇静脉输液
通常，孕妇会住院治疗，以便接受更多的静脉输液，并使用药物来帮助停止呕吐
停止呕吐后，可以喝水并食用少量清淡食物
如果再次呕吐，可重新开始这些治疗
罕见情况下，如果持续呕吐和体重减轻，可能需要通过管子进食。管子穿过鼻子，从喉咙伸进肚子。
如果一直呕吐、体重下降并有肝脏问题，可能需要考虑终止妊娠。孕妇可以和医生讨论这个选择。