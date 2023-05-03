妊娠剧吐是指怀孕时大量呕吐

由于呕吐太多，以至于体重下降并脱水（体内没有足够的水或其他液体）

怀孕期间呕吐很常见。它通常被称为“晨吐”。如果存在晨吐，孕妇会感到不舒服，但体重会继续增加，并且体内水分也会保持充足状态。医生不确定为什么有些女性会严重呕吐。