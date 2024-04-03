妊娠剧吐是指孕期出现的严重恶心和呕吐。
妊娠剧吐的女性与普通晨吐的女性不同，体重会减轻并脱水。
医生根据症状诊断妊娠剧吐，并进行检测以检查脱水和呕吐的其他可能原因。
治疗开始时不会通过口服给药，而是经静脉给予含电解质和维生素的液体，以及缓解恶心的药物，以及在极少情况下经静脉给予所有营养。
（也请参见孕早期恶心和呕吐。）
怀孕经常导致恶心和呕吐。它通常发生在早上（所谓的晨吐），但也可以发生在一天中的任何时间。这种类型的恶心和呕吐通常在妊娠 5 周左右开始，在大约 9 周时最糟糕。大约 16 至 18 周可消失。
妊娠剧吐与孕期典型的晨起呕吐不同。假如孕妇呕吐恶心频繁并导致体重下降和脱水，称为妊娠剧吐。如果女性偶尔呕吐，但是却增重了，并且也没有脱水，那么，她们就不是妊娠剧吐。
妊娠剧吐的病因未明。
妊娠剧吐的症状
妊娠剧吐的女性摄入的食物可能不足以为身体提供能量。然后身体开始分解脂肪，造成废物（酮）堆积，患上叫做酮症的疾病。酮症能造成乏力、口臭、头晕以及其他症状。
妊娠剧吐的女性经常会脱水，以至于维持身体正常运转所需的电解质平衡被打乱。脱水也可引起其他问题，如心率加快、低血压、罕见情况下可出现心律异常。
妊娠剧吐可能导致甲状腺轻微和暂时过度活跃（称为甲状腺机能亢进）。
少数情况下，妊娠剧吐会在妊娠 16 至 18 周后继续发生。如果继续，可能会出现以下情况：
妊娠剧吐的诊断
妊娠剧吐的治疗
起初不通过口服给药
静脉补液
缓解恶心的药物
极少数情况下，给予静脉营养
如果确认妊娠剧吐，起初，孕妇无需口服任何药物。相反，应静脉输液。通过静脉给患者补充液体、葡萄糖、电解质，有时还补充维生素。如果呕吐严重或持续，应住院治疗，并继续给予含有任何所需补充剂的液体。孕妇还可通过口服、注射或以栓剂形式使用缓解恶心的药物（止吐药）。
当孕妇补充液体并且呕吐缓解后，可以让她喝些液体。假如她能耐受液体，那么可以少量多次进食刺激性小的食物。如果她能耐受，则逐渐增加进食量。如果她不能喝水，可能需要在医院或家里静脉输注液体较长时间。
假如症状复发，按同样方法治疗。
很少情况下，如果治疗后体重持续减轻，症状持续存在，可以短期使用皮质类固醇（例如，甲基强的松龙）。然而，在妊娠 8 周之前很少使用，因为它们会导致出生缺陷。
如果治疗后继续呕吐，并导致孕妇体重持续下降、黄疸和心律异常，则可能危及孕妇的生命。在这种情况下，结束妊娠可能是一种选择。孕妇可与医生讨论该选择。