妊娠剧吐是指孕期出现的严重恶心和呕吐。

妊娠剧吐的女性与普通晨吐的女性不同，体重会减轻并脱水。

医生根据症状诊断妊娠剧吐，并进行检测以检查脱水和呕吐的其他可能原因。

治疗开始时不会通过口服给药，而是经静脉给予含电解质和维生素的液体，以及缓解恶心的药物，以及在极少情况下经静脉给予所有营养。

（也请参见孕早期恶心和呕吐。）

怀孕经常导致恶心和呕吐。它通常发生在早上（所谓的晨吐），但也可以发生在一天中的任何时间。这种类型的恶心和呕吐通常在妊娠 5 周左右开始，在大约 9 周时最糟糕。大约 16 至 18 周可消失。

妊娠剧吐与孕期典型的晨起呕吐不同。假如孕妇呕吐恶心频繁并导致体重下降和脱水，称为妊娠剧吐。如果女性偶尔呕吐，但是却增重了，并且也没有脱水，那么，她们就不是妊娠剧吐。

妊娠剧吐的病因未明。

妊娠剧吐的症状 妊娠剧吐的女性摄入的食物可能不足以为身体提供能量。然后身体开始分解脂肪，造成废物（酮）堆积，患上叫做酮症的疾病。酮症能造成乏力、口臭、头晕以及其他症状。 妊娠剧吐的女性经常会脱水，以至于维持身体正常运转所需的电解质平衡被打乱。脱水也可引起其他问题，如心率加快、低血压、罕见情况下可出现心律异常。 妊娠剧吐可能导致甲状腺轻微和暂时过度活跃（称为甲状腺机能亢进）。 少数情况下，妊娠剧吐会在妊娠 16 至 18 周后继续发生。如果继续，可能会出现以下情况： 肝脏可能严重受损，导致黄疸和肝组织破坏。如果肝脏损害或脱水严重，孕妇可能会精神紊乱。

可能会发生韦尼克脑病，它可能导致意识模糊、嗜睡、眼睛问题和失去平衡。

食管可能破裂。

妊娠剧吐的诊断 有时定期测量体重

血液和尿液检测 医生询问呕吐情况： 什么时候开始的

持续多长时间

一天发生几次

是否一些情况会缓解或使呕吐恶化

呕吐物什么样

呕吐量多大 医生根据症状怀疑妊娠剧吐。定期测量孕妇的体重有助于妊娠剧吐的诊断。如果医生怀疑妊娠剧吐，他们会进行血液和尿液测试，以确定是否存在脱水，并检查电解质异常，电解质异常可能由脱水引起。 超声检查通常用于确定是否有葡萄胎（一种最初类似怀孕的疾病）或多胎妊娠（多胎）。无论哪种情况，都可能会使呕吐的可能性更大。 其他检查可以排除呕吐的其他可能原因。