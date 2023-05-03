子宫内膜是指子宫内壁的组织。这种组织每个月都会在月经周期中生长，因为它已准备好支持胎儿生长。如果没有怀孕，子宫内膜就会脱落。脱落时会出血。出血即是月经期。月经停止后，子宫内膜会再次开始生长。

子宫内膜异位症是由于子宫内膜组织在子宫外（通常位于腹腔内的其他部位）生长所致的一种疾病。通常，该组织在卵巢、子宫和输卵管上或周围生长。输卵管能将卵子从卵巢输送到子宫。子宫内膜异位症可出现在一个或多个部位。

位于不当位置上的子宫内膜组织与子宫内的子宫内膜组织相同。也就是说，它每月都会随着月经而生长并出血。出血可能会导致伤害。有时出血会导致瘢痕组织生长。瘢痕组织有时会堵塞输卵管，使得患者难以怀孕。

子宫内膜异位症可以引起疼痛，通常在月经前和月经期间以及性生活期间

它会让患者难以怀孕

医生通过在靠近患者的肚脐处插入一根细的内视镜来诊断子宫内膜异位症

医生可以用药物或有时通过手术治疗子宫内膜异位症