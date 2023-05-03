什么是子宫内膜异位症？
子宫内膜是指子宫内壁的组织。这种组织每个月都会在月经周期中生长，因为它已准备好支持胎儿生长。如果没有怀孕，子宫内膜就会脱落。脱落时会出血。出血即是月经期。月经停止后，子宫内膜会再次开始生长。
子宫内膜异位症是由于子宫内膜组织在子宫外（通常位于腹腔内的其他部位）生长所致的一种疾病。通常，该组织在卵巢、子宫和输卵管上或周围生长。输卵管能将卵子从卵巢输送到子宫。子宫内膜异位症可出现在一个或多个部位。
位于不当位置上的子宫内膜组织与子宫内的子宫内膜组织相同。也就是说，它每月都会随着月经而生长并出血。出血可能会导致伤害。有时出血会导致瘢痕组织生长。瘢痕组织有时会堵塞输卵管，使得患者难以怀孕。
子宫内膜异位症可以引起疼痛，通常在月经前和月经期间以及性生活期间
它会让患者难以怀孕
医生通过在靠近患者的肚脐处插入一根细的内视镜来诊断子宫内膜异位症
医生可以用药物或有时通过手术治疗子宫内膜异位症
什么会导致子宫内膜异位症？
子宫内膜异位症的确切病因尚不清楚。发生子宫内膜异位症时，一些本应随着月经血排出体外的子宫内膜组织的小碎块可能会逆行到达输卵管。其中一个小碎块甚至可能会进入腹部，并开始生长。
子宫内膜异位症有时呈家族性发病。
子宫内膜异位症的症状是什么？
疼痛是最常见的症状。不同的女性可能会有不同类型的疼痛：
下腹部疼痛，特别是在月经前和月经期间
性交痛
排便（大便）时疼痛
排尿（小便）时疼痛
在怀孕期间，症状可能会停止一段时间，或者有时永远停止。绝经后症状通常停止。
医生怎么知道我是否患有子宫内膜异位症？
在以下情况下，医生可能会怀疑子宫内膜异位症：
腹部疼痛似乎随着月经或者性行为而出现或消失
患者难以怀孕
为了确定是否患有子宫内膜异位症，医生可以使用可弯曲的内视镜（腹腔镜）来查看腹腔内部。在此过程中，患者将进行麻醉，然后医生将通过肚脐附近的小开口（切口）插入内视镜。
其他测试，例如血液检查、超声检查、计算机断层扫描 (CT) 和 X 射线检查，对于检测子宫内膜异位症并不是很有用。
医生如何治疗子宫内膜异位症？
治疗取决于患者的症状、有无生育要求、年龄以及子宫内膜异位症的分期。
医生用以下方法治疗子宫内膜异位症：
称为 NSAID（非甾体类抗炎药）的药物有助于止痛
含有激素的药物（如避孕药）
使用腹腔镜进行手术，以切除或破坏异位子宫内膜组织