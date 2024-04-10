正常在子宫内壁生长的子宫内膜组织，出现在子宫以外部位引起的疾病，称为子官内膜异位症，这是一种良性疾病。

尚不清楚子宫内膜组织为什么会异位生长到子宫外。

子宫内膜异位症会引起疼痛和出血，尤其是经前期和经期，但也可能毫无症状。

通常，医生将细小的内视管通过肚脐附近的小切口插入，检查子宫内膜组织（腹腔镜检查）。

用药物缓解疼痛，并减缓异位组织的生长。

可通过手术切除异位的子宫内膜组织，有时也可切除子宫和卵巢。

子宫内膜异位症：异位组织

子宫内膜异位症是一种慢性疾病，常引起腹痛。目前尚不清楚有多少女性患有子宫内膜异位症，因为这通常只能通过直接观察子宫内的组织（子宫内膜组织）来诊断，而这种观察需借助手术，通常是腹腔镜手术。约有 18% 的女性被诊断患有子宫内膜异位症。不孕女性和慢性盆腔疼痛女性患子宫内膜异位症的比率较高，分别为约 30% 和约 40%。诊断出此病的平均年龄为 28 岁，但青少年和（极少情况下）小女孩也可患子宫内膜异位症。

子宫内膜异位症 视频

子宫内膜异位组织（移植物）的常见位置包括：

卵巢

支撑卵巢的韧带

覆盖腹腔和盆腔内部的组织（腹膜）

不太常见的位置包括输卵管、小肠和大肠的外表面，尿管（从肾到膀胱的导管）、膀胱、阴道与直肠之间的间隙，以及阴道。在极少的情况下，子宫内膜组织会长在覆盖肺部的膜（胸膜）上、包裹心脏的囊（心包膜）上、阴户、子宫颈或者腹腔中外科手术的疤痕上。

异位的子宫内膜组织同正常的子宫内膜组织一样在月经周期中会对激素起反应。因此，子宫内膜异位组织也会出血和引起疼痛不适，尤其在经前和经期。症状严重程度、对生育功能的影响程度以及对器官功能影响程度都因人而异。

随着病程的进展，子宫内膜异位组织会渐渐长大。还会蔓延到新的区域。但是，组织的数量以及子宫内膜异位发展的速度差异很大。组织可能长在表面，也可能向深处渗透（入侵），从而形成结节。

子宫内膜异位症的病因 子宫内膜异位症的病因至今尚不清楚，有以下几种假说： 月经期间脱落的小块子宫内膜碎片，通过输卵管逆流入腹腔，而不是随经血通过阴道排出体外。

子宫内膜细胞通过血管或淋巴管播散到子宫以外继续种植生长。

子宫腔以外的细胞衍化为子宫内膜细胞。 子宫内膜异位症有遗传倾向，更常见于一级亲属（母亲、姐妹和女儿）也患有子宫内膜异位症的女性。发病率高的女性具有以下特征： 30 岁以后首次产子

从未生育

月经初潮早于一般人，或停经晚于一般人

月经周期短（少于 27 天），月经过多，持续时间超过 8 天

子宫有某些结构异常

母亲在怀孕期间服用了己烯雌酚药物 (DES)，该药用于防止流产（1971 年在美国被禁用） 子宫内膜异位症发病率低的女性具有以下特征： 多次怀孕

月经初潮晚于一般人

母乳喂养很长时间

长期使用低剂量口服避孕药

经常锻炼（特别是 15 岁前开始锻炼，每周锻炼 4 小时以上，或两者兼而有之）

子宫内膜异位症的症状 子宫内膜异位症的 3 个典型症状是月经周期疼痛、性交疼痛（疼痛通常位于腹部深处，而不是阴道表面组织）和不孕。女性还可能出现下腹部和盆腔疼痛（盆腔疼痛），与月经周期无关。 子宫内膜异位症的严重程度不取决于异位子宫内膜组织的数量。有些女性体内存在大量异位组织却没有症状。而有些虽然只有少量异位组织，却出现难以承受的疼痛。对于很多女性布言，子宫内膜异位症在出现数年后才会导致疼痛。而对于有些女性，特别是在月经前和月经期存在性交疼痛。 疼痛通常随月经周期改变，在月经期前和月经期内加重。月经不规律，如经量过多，以及月经前长粉刺。异位的子宫内膜组织与子宫内正常的子宫内膜组织对激素的反应相同，包括刺激素和孕酮（卵巢产生的）。因此，异位的组织在月经期可能出血，并导致炎症。异位组织常引起绞痛和疼痛。 症状还取决于子宫内膜组织的位置。根据位置不同，可能出现的症状包括： 卵巢：形成充血块（子宫内膜瘤），如果其破裂、渗漏或扭曲，可能会引起疼痛，有时会出现恶心和呕吐

大肠：腹胀、排便疼痛、腹泻或便秘或月经期间直肠出血

膀胱：耻骨上方疼痛、排尿疼痛、尿液中含血以及尿频和尿急 异位的子宫内膜组织及流出的血液还会刺激周围组织。异位的子宫内膜组织及流出的血液还能刺激周围组织不断进行组织修复，有时形成腹腔器官之间的纤维组织条带（粘连带）。异位的子宫内膜组织以及形成的粘连可能会影响盆腹腔器官的功能，甚至引起肠梗阻。在很少的情况下，粘连会引起肠梗阻。 当异位的组织或其引起的瘢痕组织阻碍卵子从卵巢排出进入子宫时，严重的子宫内膜异位症可能造成不孕。轻度子宫内膜异位症也可能导致不孕，但原因尚不清楚。 在怀孕期间，子宫内膜异位症可能不会发作（缓解），有些情况下可能永远不再发作。随着绝经后雌激素和孕酮水平的下降，子宫内膜异位症往往不再发作。

子宫内膜异位症的诊断 腹腔镜，有时还进行活检，检查子宫内膜组织

有时会进行盆腔超声或磁共振成像 (MRI) 当女性出现典型症状或有不明原因的不孕时，医生应怀疑有子宫内膜异位症。有时，在盆腔检查期间，女性会有疼痛或触痛，或者医生可能会在子宫后方或卵巢附近触摸到肿块或肿物。 影像学检查可能无法可靠地检测子宫内膜异位症。但是，盆腔超声或 MRI 可显示可能由子宫内膜异位症（子宫内膜瘤）引起的卵巢囊肿，并可帮助医生以非侵入性的方式（即无需做切口）评估子宫内膜异位症。有时可以通过 MRI 检测到具有子宫内膜组织特征的独特信号，但不能检测子宫内膜组织的小斑块。 为了诊断子宫内膜异位症，医生会使用一根细的可视管（称为腹腔镜）检查腹腔，以查看是否存在子宫内膜组织。如果怀疑是子宫内膜异位症，可以用腹腔镜通过在脐上/或下做的一个小切口插入腹腔观察。然后用二氧化碳气体向腹腔充气，扩张腹腔，使器官更容易看到。对整个腹腔进行检查。 腹腔镜检查在医院进行，通常需要全麻。通常不用留院观察到第二天。术后可能有轻微的下腹不适，但通常几天后就能恢复正常活动。 如果医生在腹腔镜检查中观察到异常组织，则不需要活检进行诊断，但活检结果可确认诊断。活检即通过腹腔镜插入器械取出组织样本。然后使用显微镜对样本进行检查。一般不需要整夜留院观察，除非取出的异常组织非常多。 腹腔镜检查 图片 根据异位组织的位置，可在以下检查中提取组织进行活检：在盆腔检查中检查阴道时，或者在使用可弯曲内视镜通过肛门插入以检查大肠、直肠和肛门的下部（乙状结肠镜检查）或膀胱（膀胱镜检查）时。在少数情况下，需要在腹部开一个较大的切口（叫做开腹探查）。 医生根据以下因素将子宫内膜异位症分为极轻微（I 级）、轻度（II 级）、中度（III 级）和重度（IV 级）： 异位组织的数量

位置

深度（无论是在器官的表面还是深处）

子宫内膜瘤和粘连的存在和数量 如果患者不孕，可通过一些检查来确定病因是子宫内膜异位症还是其他疾病，例如输卵管问题。