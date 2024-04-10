正常在子宫内壁生长的子宫内膜组织，出现在子宫以外部位引起的疾病，称为子官内膜异位症，这是一种良性疾病。
尚不清楚子宫内膜组织为什么会异位生长到子宫外。
子宫内膜异位症会引起疼痛和出血，尤其是经前期和经期，但也可能毫无症状。
通常，医生将细小的内视管通过肚脐附近的小切口插入，检查子宫内膜组织（腹腔镜检查）。
用药物缓解疼痛，并减缓异位组织的生长。
可通过手术切除异位的子宫内膜组织，有时也可切除子宫和卵巢。
子宫内膜异位症：异位组织
子宫内膜异位是通常只位于子宫壁上（子宫内膜）的小片或大片子宫内膜组织出现在身体其他部位。组织出现异位的途径及病因尚不清楚。
异位的子宫内膜组织常见于卵巢和支撑子宫的韧带，偶发于输卵管。但异位组织还可能出现在盆腔和腹部等其他位置，在少数情况下也会出现在覆盖肺部和心脏的膜上。
异位的子宫内膜组织可导致附近组织发炎，在腹腔的脏器之间形成瘢痕组织条带（粘连）。组织可能堵塞输卵管引起不孕。
子宫内膜异位症是一种慢性疾病，常引起腹痛。目前尚不清楚有多少女性患有子宫内膜异位症，因为这通常只能通过直接观察子宫内的组织（子宫内膜组织）来诊断，而这种观察需借助手术，通常是腹腔镜手术。约有 18% 的女性被诊断患有子宫内膜异位症。不孕女性和慢性盆腔疼痛女性患子宫内膜异位症的比率较高，分别为约 30% 和约 40%。诊断出此病的平均年龄为 28 岁，但青少年和（极少情况下）小女孩也可患子宫内膜异位症。
子宫内膜异位组织（移植物）的常见位置包括：
卵巢
支撑卵巢的韧带
覆盖腹腔和盆腔内部的组织（腹膜）
不太常见的位置包括输卵管、小肠和大肠的外表面，尿管（从肾到膀胱的导管）、膀胱、阴道与直肠之间的间隙，以及阴道。在极少的情况下，子宫内膜组织会长在覆盖肺部的膜（胸膜）上、包裹心脏的囊（心包膜）上、阴户、子宫颈或者腹腔中外科手术的疤痕上。
异位的子宫内膜组织同正常的子宫内膜组织一样在月经周期中会对激素起反应。因此，子宫内膜异位组织也会出血和引起疼痛不适，尤其在经前和经期。症状严重程度、对生育功能的影响程度以及对器官功能影响程度都因人而异。
随着病程的进展，子宫内膜异位组织会渐渐长大。还会蔓延到新的区域。但是，组织的数量以及子宫内膜异位发展的速度差异很大。组织可能长在表面，也可能向深处渗透（入侵），从而形成结节。
子宫内膜异位症的病因
子宫内膜异位症的病因至今尚不清楚，有以下几种假说：
月经期间脱落的小块子宫内膜碎片，通过输卵管逆流入腹腔，而不是随经血通过阴道排出体外。
子宫内膜细胞通过血管或淋巴管播散到子宫以外继续种植生长。
子宫腔以外的细胞衍化为子宫内膜细胞。
子宫内膜异位症有遗传倾向，更常见于一级亲属（母亲、姐妹和女儿）也患有子宫内膜异位症的女性。发病率高的女性具有以下特征：
30 岁以后首次产子
从未生育
月经初潮早于一般人，或停经晚于一般人
月经周期短（少于 27 天），月经过多，持续时间超过 8 天
子宫有某些结构异常
母亲在怀孕期间服用了己烯雌酚药物 (DES)，该药用于防止流产（1971 年在美国被禁用）
子宫内膜异位症发病率低的女性具有以下特征：
多次怀孕
月经初潮晚于一般人
母乳喂养很长时间
长期使用低剂量口服避孕药
经常锻炼（特别是 15 岁前开始锻炼，每周锻炼 4 小时以上，或两者兼而有之）
子宫内膜异位症的症状
子宫内膜异位症的 3 个典型症状是月经周期疼痛、性交疼痛（疼痛通常位于腹部深处，而不是阴道表面组织）和不孕。女性还可能出现下腹部和盆腔疼痛（盆腔疼痛），与月经周期无关。
子宫内膜异位症的严重程度不取决于异位子宫内膜组织的数量。有些女性体内存在大量异位组织却没有症状。而有些虽然只有少量异位组织，却出现难以承受的疼痛。对于很多女性布言，子宫内膜异位症在出现数年后才会导致疼痛。而对于有些女性，特别是在月经前和月经期存在性交疼痛。
疼痛通常随月经周期改变，在月经期前和月经期内加重。月经不规律，如经量过多，以及月经前长粉刺。异位的子宫内膜组织与子宫内正常的子宫内膜组织对激素的反应相同，包括刺激素和孕酮（卵巢产生的）。因此，异位的组织在月经期可能出血，并导致炎症。异位组织常引起绞痛和疼痛。
症状还取决于子宫内膜组织的位置。根据位置不同，可能出现的症状包括：
卵巢：形成充血块（子宫内膜瘤），如果其破裂、渗漏或扭曲，可能会引起疼痛，有时会出现恶心和呕吐
大肠：腹胀、排便疼痛、腹泻或便秘或月经期间直肠出血
膀胱：耻骨上方疼痛、排尿疼痛、尿液中含血以及尿频和尿急
异位的子宫内膜组织及流出的血液还会刺激周围组织。异位的子宫内膜组织及流出的血液还能刺激周围组织不断进行组织修复，有时形成腹腔器官之间的纤维组织条带（粘连带）。异位的子宫内膜组织以及形成的粘连可能会影响盆腹腔器官的功能，甚至引起肠梗阻。在很少的情况下，粘连会引起肠梗阻。
当异位的组织或其引起的瘢痕组织阻碍卵子从卵巢排出进入子宫时，严重的子宫内膜异位症可能造成不孕。轻度子宫内膜异位症也可能导致不孕，但原因尚不清楚。
在怀孕期间，子宫内膜异位症可能不会发作（缓解），有些情况下可能永远不再发作。随着绝经后雌激素和孕酮水平的下降，子宫内膜异位症往往不再发作。
子宫内膜异位症的诊断
腹腔镜，有时还进行活检，检查子宫内膜组织
有时会进行盆腔超声或磁共振成像 (MRI)
当女性出现典型症状或有不明原因的不孕时，医生应怀疑有子宫内膜异位症。有时，在盆腔检查期间，女性会有疼痛或触痛，或者医生可能会在子宫后方或卵巢附近触摸到肿块或肿物。
影像学检查可能无法可靠地检测子宫内膜异位症。但是，盆腔超声或 MRI 可显示可能由子宫内膜异位症（子宫内膜瘤）引起的卵巢囊肿，并可帮助医生以非侵入性的方式（即无需做切口）评估子宫内膜异位症。有时可以通过 MRI 检测到具有子宫内膜组织特征的独特信号，但不能检测子宫内膜组织的小斑块。
为了诊断子宫内膜异位症，医生会使用一根细的可视管（称为腹腔镜）检查腹腔，以查看是否存在子宫内膜组织。如果怀疑是子宫内膜异位症，可以用腹腔镜通过在脐上/或下做的一个小切口插入腹腔观察。然后用二氧化碳气体向腹腔充气，扩张腹腔，使器官更容易看到。对整个腹腔进行检查。
腹腔镜检查在医院进行，通常需要全麻。通常不用留院观察到第二天。术后可能有轻微的下腹不适，但通常几天后就能恢复正常活动。
如果医生在腹腔镜检查中观察到异常组织，则不需要活检进行诊断，但活检结果可确认诊断。活检即通过腹腔镜插入器械取出组织样本。然后使用显微镜对样本进行检查。一般不需要整夜留院观察，除非取出的异常组织非常多。
根据异位组织的位置，可在以下检查中提取组织进行活检：在盆腔检查中检查阴道时，或者在使用可弯曲内视镜通过肛门插入以检查大肠、直肠和肛门的下部（乙状结肠镜检查）或膀胱（膀胱镜检查）时。在少数情况下，需要在腹部开一个较大的切口（叫做开腹探查）。
医生根据以下因素将子宫内膜异位症分为极轻微（I 级）、轻度（II 级）、中度（III 级）和重度（IV 级）：
异位组织的数量
位置
深度（无论是在器官的表面还是深处）
子宫内膜瘤和粘连的存在和数量
子宫内膜异位症的治疗
用非甾体类抗炎药治疗疼痛
用药物抑制卵巢的活动
手术去除或破坏异位的子宫内膜组织
有时手术只去除子宫或子宫和卵巢
治疗根据患者的症状，有无生育要求，年龄以及子宫内膜异位症的阶段来决定。
治疗子宫内膜异位症的药物
通常，非甾体类抗炎药 (NSAID)可用于缓解疼痛。适用于症状轻微和不打算怀孕的女性。
激素类避孕药可以用来抑制卵巢的活性，从而减缓异位子宫内膜组织的生长，减少出血和疼痛。对于不打算立即怀孕的女性，主要使用激素类避孕药。口服避孕药可持续服用，尤其是经期疼痛加剧时。常用的药物如下：
联合口服避孕药（雌激素与孕酮）
孕激素，用于不能接受雌激素治疗的女性
通常只有当 NSAID 或激素类避孕药不能很好地控制症状时，才使用以下药物：
促性腺激素释放激素激动剂（GnRH 激动剂——如亮丙瑞林）
GnRH 拮抗剂（如噁拉戈利或 Relugolix）
芳香化酶抑制剂（如阿那曲唑或来曲唑）
炔羟雄烯唑（合成雄性激素或男性荷尔蒙）
但是，这些药物可能不会治愈子宫内膜异位症，即使治愈，子宫内膜异位症常常会在停药后复发，除非用根治疗法完全彻底地终止卵巢功能。
GnRH 激动剂可中断大脑向卵巢发送的产生雌激素和孕酮的信号。因此，这种激素生成减少。GnRH 激动剂的副作用包括热潮红、关节僵硬、情绪变化和阴道干燥。持续使用 GnRH 激动剂 4 至 6 个月以上，可导致骨密度降低以及骨质疏松症。为了缓解骨密度降低，医生可给患者服用小剂量孕酮或二磷酸盐（例如阿仑膦酸钠、伊班膦酸盐或利塞膦酸钠）。如果子宫内膜异位症复发，可能需要再次接受治疗。
GnRH 拮抗剂噁拉戈利，像 GnRH 激动剂一样，抑制卵巢产生雌激素，如果长期服用，会导致骨密度降低。如果服用时间超过 6 个月，医生可能会让服用小剂量的孕激素，以尽量减少骨密度的下降。
Relugolix（另一种 GnRH 拮抗剂）联合雌二醇和炔诺酮治疗子宫内膜异位症的研究正在进行中。这种联合治疗可最大程度减少潮热和骨质流失，但如果服用时间超过 24 个月，骨质流失可能会继续，并且可能不可逆。
当 GnRH 类似物对抑制子宫内膜异位症无效时，可使用芳香酶抑制剂。
达那唑抑制卵子排出（排卵）。但是，它的副作用包括体重增加和出现男性特征（例如体毛增加、脱发、乳房缩小以及声音低沉）。这些副作用限制了其使用。
口服避孕药可在达那唑或 GnRH 激动剂治疗后使用，以减缓子宫内膜异位症的进程，缓解疼痛。
子宫内膜异位症手术
对于大多数患有中到重度子宫内膜异位症的女性，最有效的治疗是取出或破坏异位的子宫内膜组织和子宫内膜瘤。通常，这些外科手术是将腹腔镜通过肚脐附近的小切口置入腹腔来完成的。以下情况可能需要此类治疗
药物无法缓解低位腹腔或盆腔严重的疼痛
下腹或盆腔中有粘连现象，导致严重症状
异位内膜组织阻塞一侧或双侧输卵管
存在子宫内膜瘤
子宫内膜异位症导致不孕，而患者有怀孕的意愿
子宫内膜异位症导致性交疼痛
通常，当进行诊断时，异位的子宫内膜组织可在腹腔镜检查过程中被切除或破坏。有时电烙器（一种利用电流产生热量的装置）或激光被用来在腹腔镜检查中破坏或去除子宫内膜组织。有时需要腹部手术（包括切开腹部）来切除子宫内膜组织。
子宫内膜瘤（子宫内膜异位症引起的卵巢囊肿）通常被切除，因为与引流相比，切除后复发可能性更低。
在手术过程中，医生尽可能取出所有异位的子宫内膜组织，而不破坏卵巢。因此，患者的生育能力有可能保留。手术后，生育率增加。如果医生不能取出所有组织，患者可接受 GnRH 激动剂治疗。但是，这种药物对于增加怀孕机率的疗效尚不清楚。部分子宫内膜异位症患者可以通过辅助生育技术怀孕，比如体外受精。
然而，手术切除也只是一种暂时措施。切除组织后，除非使用抑制卵巢的药物或切除卵巢，否则大部分女性的子宫内膜异位症会复发。
对于不打算怀孕的女性，子宫切除而非卵巢切除（子宫切除术不伴输卵管卵巢切除术）通常是合适的，尤其是当药物不能减轻腹部或盆腔疼痛时。
有时必须切除两侧卵巢和子宫。该手术叫做子宫切除术加双侧输卵管卵巢切除术。它和绝经有同样的效果，因为它和绝经一样，会导致雌激素水平下降。因此，50 岁以下的女性可给用雌激素，以缓解手术后的绝经症状。大多数患者还同时服用孕酮。单用孕激素可减轻症状，有助于子宫内膜组织的萎缩。50 岁以上的患者可单用孕酮，以缓解卵巢切除后的症状。
子宫切除术加双侧输卵管卵巢切除术适用于以下情况：
当女性（通常是临近绝经的女性或不打算再生育的女性）需要彻底治疗（以完全消除病症）时
子宫内膜异位症复发时，经常多次发生