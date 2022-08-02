受精卵附着在子宫内膜上，并开始生长成两个独立的部分：

胚胎

胎盘

胚胎是受精卵的一部分，最终发育成婴儿。从大约 10 周开始，受精卵被视为胎儿。

胎盘由受精卵发育而来，但并不属于胎儿的一部分。胎盘是为成长中的胚胎提供营养的器官。胎盘的一侧附着在子宫内部。

几周后，脐带从胎盘的另一侧生长出来。脐带将胚胎与胎盘连接起来。胚胎的血液通过脐带进入胎盘。在胎盘中，胚胎的血液从孕妇的血液中吸收氧气和营养。然后，富氧和富含营养的血液通过脐带流回胎儿体内。婴儿出生后，胎盘就会从子宫中脱落并娩出。胎盘于是被称为胎衣。

羊膜囊发育并包围胚胎。它充满了让胚胎漂浮和生长的液体。这种液体有助于保护胚胎免受伤害。

胎儿发育的里程碑：

5 周时：心脏开始跳动，大多数其他器官开始发育，接着是大脑和脊髓

10 周：胚胎发育成胎儿

12 周：大多数器官形成

14 周：医生可以分辨胎儿的性别

16 到 20 周：孕妇可以感觉到胎动

24 周：胎儿有可能在子宫外存活

胎儿的肺继续发育，直到接近分娩时。大脑在怀孕期间和出生后的第一年继续发育。