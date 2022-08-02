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小知识
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胎儿的发育

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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怀孕的周数从最后一次月经的第一天算起。通常，婴儿在 40 周出生。实际上，您在第 1 周并没有怀孕，因为 40 周是基于您最后一次月经的时间，而不是精子结合卵子或卵子“受精”的时间。通常，怀孕开始于第二周结束时或第三周开始时，这取决于您的身体排卵的时间。

怀孕是如何开始的？

受精是怀孕的开始。在最后一次月经的第一天的大约 14 天后，卵巢会释放卵子。如果在排卵的前几天或后几天有性生活，精子便有可能使卵子受精。受精发生在连接卵巢和子宫的管道中。这些管道就是输卵管。受精的卵子被称为受精卵。

从受精到植入

卵巢每月都会向输卵管排放一次卵子。性交后，精子从阴道进入到输卵管，在输卵管里，精子可以使卵子受精。受精卵细胞在移动到子宫的过程中，继续分裂，并着床在子宫壁内。

受精后会发生什么？

受精卵附着在子宫内膜上，并开始生长成两个独立的部分：

  • 胚胎

  • 胎盘

胚胎是受精卵的一部分，最终发育成婴儿。从大约 10 周开始，受精卵被视为胎儿。

胎盘由受精卵发育而来，但并不属于胎儿的一部分。胎盘是为成长中的胚胎提供营养的器官。胎盘的一侧附着在子宫内部。

几周后，脐带从胎盘的另一侧生长出来。脐带将胚胎与胎盘连接起来。胚胎的血液通过脐带进入胎盘。在胎盘中，胚胎的血液从孕妇的血液中吸收氧气和营养。然后，富氧和富含营养的血液通过脐带流回胎儿体内。婴儿出生后，胎盘就会从子宫中脱落并娩出。胎盘于是被称为胎衣。

羊膜囊发育并包围胚胎。它充满了让胚胎漂浮和生长的液体。这种液体有助于保护胚胎免受伤害。

胎儿发育的里程碑

  • 5 周时：心脏开始跳动，大多数其他器官开始发育，接着是大脑和脊髓

  • 10 周：胚胎发育成胎儿

  • 12 周：大多数器官形成

  • 14 周：医生可以分辨胎儿的性别

  • 16 到 20 周：孕妇可以感觉到胎动

  • 24 周：胎儿有可能在子宫外存活

胎儿的肺继续发育，直到接近分娩时。大脑在怀孕期间和出生后的第一年继续发育。

双胞胎妊娠

双胞胎妊娠有两种类型。

当两个卵子被释放出来，并且两个卵子都被两个不同的精子受精时，就会产生异卵双胞胎。每一个都发育成一个有自己独特基因组的胚胎。

同卵双胞胎发生在一个受精卵分裂成两个独立的受精卵的时候。因为一个卵子是由一个精子受精的，所以这两个胚胎有同一组基因。

三胞胎和其他多胎妊娠也以同样的方式发生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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