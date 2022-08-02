妊娠始于受精（当精子进入卵子时），止于分娩（当婴儿出生时）。妊娠大约持续 9 个月。
如何判断是否怀孕？
如果出现以下情况，则应视为疑似怀孕：
经期推迟一周或一周以上
怀孕症状包括：
乳房肿胀、触痛
感觉胃部不适，呕吐
小便频率多于以往
感觉虚弱和疲劳
饥饿感强于或弱于以往
通过妊娠测试确定是否怀孕。可以在药店买到检测试剂盒，无需处方。或者可以在医生诊所或门诊接受测试。
家庭妊娠测试
家庭妊娠测试使用受试者尿液，并测试一种叫做人绒毛膜促性腺激素 (hCG) 的荷尔蒙。怀孕时，身体会产生大量 hCG。家庭妊娠测试非常准确。
如果家庭妊娠测试显示没有怀孕，但你仍然认为自己可能已经怀孕，你可以：
等几天，再做一次家庭妊娠测试
医生进行的妊娠测试
医生通常会做与家庭妊娠测试一样的尿液妊娠测试。但有时他们会检测血液中的 hCG。验血比尿检更准确。验血可以让你在停经之前就知道是否怀孕。
有时，医生会通过测试来测量血液中 hCG 的确切含量。怀孕初期，hCG 水平通常每两天翻一倍。隔几天检查一下 hCG 水平可以告诉医生怀孕是否正常。
婴儿何时出生？
预产期是预计婴儿出生的时候。有两种方法可以确定预产期：
从最后一次月经的日期开始计算
使用超声检查
预产期是最后一次月经的第一天后 40 周。实际上，您在第 1 周并没有怀孕，因为 40 周是基于您最后一次月经的时间，而不是精子结合卵子或卵子“受精”的时间。通常，怀孕开始于第二周结束时或第三周开始时，这取决于您的排卵时间。
很难计算出 40 周后是何时，所以：
以最后一次月经的第一天为例，假设是 4 月 7 日
追溯到 3 个月前，那是 1 月 7 日
往后数 7 天，那是 1 月 14 日
往后数一年，预产期应该是明年 1 月 14 日
超声检查可以告知怀孕的情况。医生用超声检查测量胎儿的大小和其他特征。医生可以由此得知胎儿发育了多少周。从而可以算出预产期。
婴儿很少在预产期出生，但通常很接近。从预产期前 3 周到预产期后 2 周，婴儿出生均属正常现象。预产期前 3 周以上出生的婴儿为早产儿。
怀孕多久了？
知道已怀孕多长时间很重要。医生会在孕妇妊娠的特定时间检查不同的健康问题，并采取不同的措施。他们通常会提及妊娠时间，使用的时间单位有：
周
三月期
像预产期一样，怀孕 40 周从孕妇最后一次月经的第一天算起。所以医生可能会说“怀孕 20 周了。”
医生还将 40 周的妊娠分成三个时间组，称为三月期。
妊娠早期：0 到 12 周
妊娠中期：13 到 24 周
妊娠晚期：25 周到分娩