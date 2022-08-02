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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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妊娠测试和预产期

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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妊娠始于受精（当精子进入卵子时），止于分娩（当婴儿出生时）。妊娠大约持续 9 个月。

如何判断是否怀孕？

如果出现以下情况，则应视为疑似怀孕：

  • 经期推迟一周或一周以上

怀孕症状包括：

  • 乳房肿胀、触痛

  • 感觉胃部不适，呕吐

  • 小便频率多于以往

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 饥饿感强于或弱于以往

通过妊娠测试确定是否怀孕。可以在药店买到检测试剂盒，无需处方。或者可以在医生诊所或门诊接受测试。

家庭妊娠测试

家庭妊娠测试使用受试者尿液，并测试一种叫做人绒毛膜促性腺激素 (hCG) 的荷尔蒙。怀孕时，身体会产生大量 hCG。家庭妊娠测试非常准确。

如果家庭妊娠测试显示没有怀孕，但你仍然认为自己可能已经怀孕，你可以：

  • 等几天，再做一次家庭妊娠测试

医生进行的妊娠测试

医生通常会做与家庭妊娠测试一样的尿液妊娠测试。但有时他们会检测血液中的 hCG。验血比尿检更准确。验血可以让你在停经之前就知道是否怀孕。

有时，医生会通过测试来测量血液中 hCG 的确切含量。怀孕初期，hCG 水平通常每两天翻一倍。隔几天检查一下 hCG 水平可以告诉医生怀孕是否正常。

婴儿何时出生？

预产期是预计婴儿出生的时候。有两种方法可以确定预产期：

  • 从最后一次月经的日期开始计算

  • 使用超声检查

预产期是最后一次月经的第一天后 40 周。实际上，您在第 1 周并没有怀孕，因为 40 周是基于您最后一次月经的时间，而不是精子结合卵子或卵子“受精”的时间。通常，怀孕开始于第二周结束时或第三周开始时，这取决于您的排卵时间。

很难计算出 40 周后是何时，所以：

  • 以最后一次月经的第一天为例，假设是 4 月 7 日

  • 追溯到 3 个月前，那是 1 月 7 日

  • 往后数 7 天，那是 1 月 14 日

  • 往后数一年，预产期应该是明年 1 月 14 日

超声检查可以告知怀孕的情况。医生用超声检查测量胎儿的大小和其他特征。医生可以由此得知胎儿发育了多少周。从而可以算出预产期。

婴儿很少在预产期出生，但通常很接近。从预产期前 3 周到预产期后 2 周，婴儿出生均属正常现象。预产期前 3 周以上出生的婴儿为早产儿

怀孕多久了？

知道已怀孕多长时间很重要。医生会在孕妇妊娠的特定时间检查不同的健康问题，并采取不同的措施。他们通常会提及妊娠时间，使用的时间单位有：

  • 三月期

像预产期一样，怀孕 40 周从孕妇最后一次月经的第一天算起。所以医生可能会说“怀孕 20 周了。”

医生还将 40 周的妊娠分成三个时间组，称为三月期。

  • 妊娠早期：0 到 12 周

  • 妊娠中期：13 到 24 周

  • 妊娠晚期：25 周到分娩

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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