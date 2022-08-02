预产期是预计婴儿出生的时候。有两种方法可以确定预产期：

从最后一次月经的日期开始计算

使用超声检查

预产期是最后一次月经的第一天后 40 周。实际上，您在第 1 周并没有怀孕，因为 40 周是基于您最后一次月经的时间，而不是精子结合卵子或卵子“受精”的时间。通常，怀孕开始于第二周结束时或第三周开始时，这取决于您的排卵时间。

很难计算出 40 周后是何时，所以：

以最后一次月经的第一天为例，假设是 4 月 7 日

追溯到 3 个月前，那是 1 月 7 日

往后数 7 天，那是 1 月 14 日

往后数一年，预产期应该是明年 1 月 14 日

超声检查可以告知怀孕的情况。医生用超声检查测量胎儿的大小和其他特征。医生可以由此得知胎儿发育了多少周。从而可以算出预产期。

婴儿很少在预产期出生，但通常很接近。从预产期前 3 周到预产期后 2 周，婴儿出生均属正常现象。预产期前 3 周以上出生的婴儿为早产儿。