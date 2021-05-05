妊娠开始于卵子受精。大约经过9个月，在母体提供的安全而有营养的环境中，受精卵逐渐发育成为胎儿。妊娠过程止于新生儿娩出。
如果月经周期规律的女性月经推迟了一周以上未来潮，则有可能是怀孕了。有时女性可以根据典型的症状推测怀孕了。它们包括：
乳房增大及压痛
恶心，有是时有呕吐
尿频
非正常的疲劳
食欲改变
家庭妊娠测试
当月经延迟，女性可以通过家用妊娠测试验证是否怀孕。家用妊娠测试是检测尿液中的HCG。HCG是胎盘在怀孕早期分泌的一种激素。
家用妊娠测试的准确性大约是97%。假如检测是阴性，但该女性仍怀疑自己怀孕了，可以在几天后重复检测。可能是由于第一次测试得过早（在预期的月经来潮前检测）。如果检测结果阳性，那么她应该去看医生，医生会做其他检测以确定妊娠。
你知道吗……
实验室妊娠检测
医生会检测女性尿液或者有时检测血样品以确定是否怀孕。这些检查的准确性达99%。
酶联免疫试验（ELISA）是一种常用的检测方法，它能快速、早期检测出尿液中很低含量的HCG。一些检验方法可以检测出受精数天后极低含量的HCG（在预期的月经来潮前）。在大约一个半小时后可以得出检查结果。
在正常妊娠的前60天内，血液中HCG的水平大约每2天增加一倍。这些水平可以在怀孕期间进行测量，以确定怀孕是否正常进行。
预产期
传统上，以周计算妊娠时间，从上次月经的第一天开始。
当确认妊娠后，医生会询问孕妇末次月经。预产期的计算方法是末次月经时间的年数加1，月份数减3，天数加7。比如一个人的末次月经是1月1日，月份减3是10月1日，年数加1，最后加上7天。当年10月8号是预产期。只有不到10%的孕妇是在预产期分娩，50%的孕妇是在预产期前后一周内分娩，90%的孕妇是在预产期前后2周内分娩。在预产期前 2 周至其后 2 周内分娩均属正常。
卵巢通常在月经开始后大约两周释放卵子（称为排卵），受精通常在排卵后不久进行。因此，受精卵实际要比传统计算得出的孕周小2周。换句话说，妊娠4周时受精卵实际只有2周大小。假如一个女性的月经周期不准确，那么实际差距可能小于或者大于2周。
如果女性月经周期规律，为28天，那么若从受精开始计算，妊娠过程平均持续266天（38周），若从末次月经第一天开始计算，妊娠过程平均为280天（40周）。以末次月经第一天为起点，妊娠可分为3个时期：
妊娠早期：孕 0 至 12 周
妊娠中期：孕 13 至 24 周
妊娠晚期：孕 25 周至分娩
确定婴儿预产期的最准确方法是超声，特别是 12 周以内的超声检查。