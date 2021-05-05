传统上，以周计算妊娠时间，从上次月经的第一天开始。

当确认妊娠后，医生会询问孕妇末次月经。预产期的计算方法是末次月经时间的年数加1，月份数减3，天数加7。比如一个人的末次月经是1月1日，月份减3是10月1日，年数加1，最后加上7天。当年10月8号是预产期。只有不到10%的孕妇是在预产期分娩，50%的孕妇是在预产期前后一周内分娩，90%的孕妇是在预产期前后2周内分娩。在预产期前 2 周至其后 2 周内分娩均属正常。

卵巢通常在月经开始后大约两周释放卵子（称为排卵），受精通常在排卵后不久进行。因此，受精卵实际要比传统计算得出的孕周小2周。换句话说，妊娠4周时受精卵实际只有2周大小。假如一个女性的月经周期不准确，那么实际差距可能小于或者大于2周。

如果女性月经周期规律，为28天，那么若从受精开始计算，妊娠过程平均持续266天（38周），若从末次月经第一天开始计算，妊娠过程平均为280天（40周）。以末次月经第一天为起点，妊娠可分为3个时期：

妊娠早期：孕 0 至 12 周

妊娠中期：孕 13 至 24 周

妊娠晚期：孕 25 周至分娩

确定婴儿预产期的最准确方法是超声，特别是 12 周以内的超声检查。