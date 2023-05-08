在医学中，精确的测量是非常必要的——例如，当在实验室检测了各种物质来评估健康状态或确诊时。根据检测物质的不同，要应用不同的检测单位。通常，公制系统基于10的倍数，用来测量以下内容：

质量： 以克来衡量质量，即测量对象中含有物质的总量。质量与重量类似，但是重量受到重力的影响。

体积： 以升衡量体积，即测量对象占用的空间总量。

长度： 以米衡量长度。

表明10的倍数的前缀能附加到基本单位上，比如附加在米（m）、升（L）、克（g）上。使用前缀使得数字更易读。常见的前缀包括千（k）、十分之一（d）、百分之一（c）、千分之一（m）和百万分之一（μ）。

其它单位测量物质的不同属性。例如，1摩尔（mol）的物质所含的粒子数（分子或离子）与12克碳所含的粒子数相同。因此，不管是什么物质，1摩尔总是包含相同数量的粒子。但是，1摩尔的一种物质和另一种物质所含的克数能有很大不同。1摩尔等于以克计算的某种物质分子（原子）量。例如，钠的摩尔质量是23，因此，1摩尔钠等于23克。1摩尔食盐（氯化钠）由一原子钠和一原子氯（分子量为35克）组成。因此，1摩尔氯化钠的质量为23克+35克=58克。

容量渗透摩尔浓度用来衡量 1升液体中粒子的数目，而质量渗透摩尔浓度是用来衡量1千克（kg）液体中粒子的数目。因为1升水的质量为1kg，所以对于溶于水中的物质来说，容量渗透摩尔浓度和质量渗透摩尔浓度是相同的。渗透压摩尔是指溶于液体中的某种物质形成1摩尔的量。例如，因为食盐在水中分解为钠离子和氯离子，因此 1摩尔食盐溶于1升水中，形成1摩尔钠和1摩尔氯。因此，其容量渗透摩尔浓度为2渗透压摩尔每升，其质量渗透摩尔浓度为2渗透压摩尔每千克。

当量（Eq）和毫当量（mEq）衡量某种物质与另一种物质结合的能力。1毫当量大致相当于1毫渗摩尔。

公式用来将一种衡量单位转换为另一种单位。相同的量能以不同的单位表达。比如，正常情况下，血液中钙的浓度约为10毫克/分升（mg/dL），或者2.5毫摩尔/升(mmol/L)，或5毫当量/升(mEq/L)。

根据所测量的物质的不同，医学检查中所用的单位也大不相同。美国传统使用的单位叫做习用单位。习用单位通常用每单位体积的质量表达浓度，并且体积会变化。国际单位制（SI units）总是用摩尔每升的形式表达浓度。

表格 公制前缀 表格

表格 重量、体积和长度的等值 表格

表格 高度和重量的等值 表格