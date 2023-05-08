在医学中，精确的测量是非常必要的——例如，当在实验室检测了各种物质来评估健康状态或确诊时。根据检测物质的不同，要应用不同的检测单位。通常，公制系统基于10的倍数，用来测量以下内容：
质量： 以克来衡量质量，即测量对象中含有物质的总量。质量与重量类似，但是重量受到重力的影响。
体积： 以升衡量体积，即测量对象占用的空间总量。
长度： 以米衡量长度。
表明10的倍数的前缀能附加到基本单位上，比如附加在米（m）、升（L）、克（g）上。使用前缀使得数字更易读。常见的前缀包括千（k）、十分之一（d）、百分之一（c）、千分之一（m）和百万分之一（μ）。
其它单位测量物质的不同属性。例如，1摩尔（mol）的物质所含的粒子数（分子或离子）与12克碳所含的粒子数相同。因此，不管是什么物质，1摩尔总是包含相同数量的粒子。但是，1摩尔的一种物质和另一种物质所含的克数能有很大不同。1摩尔等于以克计算的某种物质分子（原子）量。例如，钠的摩尔质量是23，因此，1摩尔钠等于23克。1摩尔食盐（氯化钠）由一原子钠和一原子氯（分子量为35克）组成。因此，1摩尔氯化钠的质量为23克+35克=58克。
容量渗透摩尔浓度用来衡量 1升液体中粒子的数目，而质量渗透摩尔浓度是用来衡量1千克（kg）液体中粒子的数目。因为1升水的质量为1kg，所以对于溶于水中的物质来说，容量渗透摩尔浓度和质量渗透摩尔浓度是相同的。渗透压摩尔是指溶于液体中的某种物质形成1摩尔的量。例如，因为食盐在水中分解为钠离子和氯离子，因此 1摩尔食盐溶于1升水中，形成1摩尔钠和1摩尔氯。因此，其容量渗透摩尔浓度为2渗透压摩尔每升，其质量渗透摩尔浓度为2渗透压摩尔每千克。
当量（Eq）和毫当量（mEq）衡量某种物质与另一种物质结合的能力。1毫当量大致相当于1毫渗摩尔。
公式用来将一种衡量单位转换为另一种单位。相同的量能以不同的单位表达。比如，正常情况下，血液中钙的浓度约为10毫克/分升（mg/dL），或者2.5毫摩尔/升(mmol/L)，或5毫当量/升(mEq/L)。
根据所测量的物质的不同，医学检查中所用的单位也大不相同。美国传统使用的单位叫做习用单位。习用单位通常用每单位体积的质量表达浓度，并且体积会变化。国际单位制（SI units）总是用摩尔每升的形式表达浓度。
公制前缀
前缀
10的倍数
换算
千(k)
1千米(km)=1000米(m)
1米=0.001千米
分(d)
0.1%
1分升(dL)=0.1升(L)
1升=10分升
厘(c)
1厘米(cm)=0.01米
1米=100厘米
毫(m)
1毫升(mL)=0.001升
1升=1000毫升
微(μ)
1微升(μL)=0.000001升
1升=1百万微升
皮(p)
1皮升(pL)=0.000000000001升
1升=1万亿皮升
重量、体积和长度的等值
非公制到公制
公制到非公制
重量
1磅(lb)=16盎司(oz)=0.454千克(kg)
1千克=2.2磅
1盎司= 28.35克 (g)
1克= 0.035盎司
体积
1加仑(gal)=4夸脱(qt)=3.785升(L)
1升=1.057夸脱
1夸脱=2品脱(pt)=0.946升
1品脱=16液体盎司(fl oz) =0.473升
1杯=8液体盎司=16汤匙 (tbsp)
1液体盎司=29.573毫升(mL)
1汤匙=1/2液体盎司=3茶匙(tsp)
长度
1英里(mi)=1760码(yd)=1.609千米(km)
1千米=0.62英里
1码=3英尺(ft)=0.914米(m)
1米=39.37英寸(in)
1英尺=12英寸=30.48厘米(cm)
1厘米=0.39英寸
1英寸=2.54厘米
1毫米(mm) =0.039英寸
高度和重量的等值
高度
重量
英尺-英寸
厘米
磅
千克
4'10"
4'11"
5'0"
5'1"
5'2"
5'3"
5'4"
5'5"
5'6"
5'7"
5'8"
5'9"
5'10"
5'11"
6'0"
6'1"
6'2"
6'3"
6'4"
温度的等值
将华氏度转换成摄氏度：减32，再乘以5/9或0.555。
将摄氏度转换成华氏度：乘以9/5或1.8，然后再加32。
常见温度
度
摄氏度(C)
华氏度(F)
冰点
0%
体温范围
沸腾