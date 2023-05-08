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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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重量和测量

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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    在医学中，精确的测量是非常必要的——例如，当在实验室检测了各种物质来评估健康状态或确诊时。根据检测物质的不同，要应用不同的检测单位。通常，公制系统基于10的倍数，用来测量以下内容：

    • 质量： 以克来衡量质量，即测量对象中含有物质的总量。质量与重量类似，但是重量受到重力的影响。

    • 体积： 以升衡量体积，即测量对象占用的空间总量。

    • 长度： 以米衡量长度。

    表明10的倍数的前缀能附加到基本单位上，比如附加在米（m）、升（L）、克（g）上。使用前缀使得数字更易读。常见的前缀包括千（k）、十分之一（d）、百分之一（c）、千分之一（m）和百万分之一（μ）。

    其它单位测量物质的不同属性。例如，1摩尔（mol）的物质所含的粒子数（分子或离子）与12克碳所含的粒子数相同。因此，不管是什么物质，1摩尔总是包含相同数量的粒子。但是，1摩尔的一种物质和另一种物质所含的克数能有很大不同。1摩尔等于以克计算的某种物质分子（原子）量。例如，钠的摩尔质量是23，因此，1摩尔钠等于23克。1摩尔食盐（氯化钠）由一原子钠和一原子氯（分子量为35克）组成。因此，1摩尔氯化钠的质量为23克+35克=58克。

    容量渗透摩尔浓度用来衡量 1升液体中粒子的数目，而质量渗透摩尔浓度是用来衡量1千克（kg）液体中粒子的数目。因为1升水的质量为1kg，所以对于溶于水中的物质来说，容量渗透摩尔浓度和质量渗透摩尔浓度是相同的。渗透压摩尔是指溶于液体中的某种物质形成1摩尔的量。例如，因为食盐在水中分解为钠离子和氯离子，因此 1摩尔食盐溶于1升水中，形成1摩尔钠和1摩尔氯。因此，其容量渗透摩尔浓度为2渗透压摩尔每升，其质量渗透摩尔浓度为2渗透压摩尔每千克。

    当量（Eq）和毫当量（mEq）衡量某种物质与另一种物质结合的能力。1毫当量大致相当于1毫渗摩尔。

    公式用来将一种衡量单位转换为另一种单位。相同的量能以不同的单位表达。比如，正常情况下，血液中钙的浓度约为10毫克/分升（mg/dL），或者2.5毫摩尔/升(mmol/L)，或5毫当量/升(mEq/L)。

    根据所测量的物质的不同，医学检查中所用的单位也大不相同。美国传统使用的单位叫做习用单位。习用单位通常用每单位体积的质量表达浓度，并且体积会变化。国际单位制（SI units）总是用摩尔每升的形式表达浓度。

    表格
    表格

    公制前缀

    前缀

    10的倍数

    换算

    千(k)

    1千米(km)=1000米(m)

    1米=0.001千米

    分(d)

    0.1%

    1分升(dL)=0.1升(L)

    1升=10分升

    厘(c)

    1厘米(cm)=0.01米

    1米=100厘米

    毫(m)

    1毫升(mL)=0.001升

    1升=1000毫升

    微(μ)

    1微升(μL)=0.000001升

    1升=1百万微升

    皮(p)

    1皮升(pL)=0.000000000001升

    1升=1万亿皮升

    表格
    表格

    重量、体积和长度的等值

    非公制到公制

    公制到非公制

    重量

    1磅(lb)=16盎司(oz)=0.454千克(kg)

    1千克=2.2磅

    1盎司= 28.35克 (g)

    1克= 0.035盎司

    体积

    1加仑(gal)=4夸脱(qt)=3.785升(L)

    1升=1.057夸脱

    1夸脱=2品脱(pt)=0.946升

    1品脱=16液体盎司(fl oz) =0.473升

    1杯=8液体盎司=16汤匙 (tbsp)

    1液体盎司=29.573毫升(mL)

    1汤匙=1/2液体盎司=3茶匙(tsp)

    长度

    1英里(mi)=1760码(yd)=1.609千米(km)

    1千米=0.62英里

    1码=3英尺(ft)=0.914米(m)

    1米=39.37英寸(in)

    1英尺=12英寸=30.48厘米(cm)

    1厘米=0.39英寸

    1英寸=2.54厘米

    1毫米(mm) =0.039英寸

    表格
    表格

    高度和重量的等值

    高度

    重量

    英尺-英寸

    厘米

    千克

    4'10"

    4'11"

    5'0"

    5'1"

    5'2"

    5'3"

    5'4"

    5'5"

    5'6"

    5'7"

    5'8"

    5'9"

    5'10"

    5'11"

    6'0"

    6'1"

    6'2"

    6'3"

    6'4"

    表格
    表格

    温度的等值

    将华氏度转换成摄氏度：减32，再乘以5/9或0.555。

    将摄氏度转换成华氏度：乘以9/5或1.8，然后再加32。

    常见温度

    摄氏度(C)

    华氏度(F)

    冰点

    0%

    体温范围

    沸腾

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