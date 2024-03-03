化脓性汗腺炎是手臂下、腹股沟、乳头和肛门周围皮肤毛囊的炎症，会引起皮下疤痕、炎症和疼痛性脓液蓄积。

化脓性汗腺炎的病因不清楚。

皮肤上会形成像痤疮的肿块，之后有疼痛性脓肿和窦道。

医生通过检查皮肤来诊断化脓性汗腺炎。

治疗取决于严重程度，但可能包括外用于皮肤的乳膏、口服抗生素和其他药物，以及手术。

当手臂下、腹股沟以及乳头和肛门周围的毛囊（毛发生长的皮肤毛孔）被长期阻塞并发炎时，某些青春期后的人可能会出现化脓性汗腺炎。毛囊可能肿胀，并形成看起来像痤疮的肿块。医生不清楚发生阻塞的原因，但和卫生条件差、使用除臭剂或擦粉或剃腋毛没有关系。肥胖可加重或恶化化脓性汗腺炎。

阻塞导致毛囊肿胀和破裂，有时导致不同细菌感染。所致脓肿（充满脓液的包）会导致触痛、疼痛和臭味，可长入皮肤深层，容易在愈合后复发。脓肿反复愈合和复发后，这个部位的皮肤会增厚并结疤。通常，在脓肿和皮肤表面之间形成永久性通道（称为窦道），并排出脓液。

化脓性汗腺炎的表现 化脓性汗腺炎 照片中的此人有多个索状线性结构（称为窦道），表明化脓性汗腺炎的严重程度为中度。 供图：Karen McKoy,医学博士。 中度化脓性汗腺炎 这张照片显示一名患者因中度化脓性汗腺炎而出现的瘢痕和脓肿。 © Springer Science+Business Media 严重化脓性汗腺炎 这张照片显示严重化脓性汗腺炎引起的慢性脓肿（例如蓝色箭头）和窦道（黑色箭头）。 © Springer Science+Business Media 化脓性汗腺炎 照片中的此人有多个索状线性结构（称为窦道），表明化脓性汗腺炎的严重程度为中度。 供图：Karen McKoy,医学博士。 中度化脓性汗腺炎 这张照片显示一名患者因中度化脓性汗腺炎而出现的瘢痕和脓肿。 © Springer Science+Business Media 严重化脓性汗腺炎 这张照片显示严重化脓性汗腺炎引起的慢性脓肿（例如蓝色箭头）和窦道（黑色箭头）。 © Springer Science+Business Media

轻度化脓性汗腺炎可能只会引起少许脓肿，而严重化脓性汗腺炎则会引起很多脓肿和窦道。化脓性汗腺炎会影响患者的生活质量，因为它会引起疼痛，并且臭味会引起尴尬。

化脓性汗腺炎的诊断 皮肤检查

脓肿培养 化脓性汗腺炎脓肿类似于其它皮肤脓肿。医生根据皮肤检查做出诊断，标记肿块和脓肿的位置，并确定它们是否治愈和经常复发。 有时，医生从深部脓肿中取脓液样本，在实验室鉴别细菌（培养）。