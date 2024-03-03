化脓性汗腺炎是手臂下、腹股沟、乳头和肛门周围皮肤毛囊的炎症，会引起皮下疤痕、炎症和疼痛性脓液蓄积。
化脓性汗腺炎的病因不清楚。
皮肤上会形成像痤疮的肿块，之后有疼痛性脓肿和窦道。
医生通过检查皮肤来诊断化脓性汗腺炎。
治疗取决于严重程度，但可能包括外用于皮肤的乳膏、口服抗生素和其他药物，以及手术。
当手臂下、腹股沟以及乳头和肛门周围的毛囊（毛发生长的皮肤毛孔）被长期阻塞并发炎时，某些青春期后的人可能会出现化脓性汗腺炎。毛囊可能肿胀，并形成看起来像痤疮的肿块。医生不清楚发生阻塞的原因，但和卫生条件差、使用除臭剂或擦粉或剃腋毛没有关系。肥胖可加重或恶化化脓性汗腺炎。
阻塞导致毛囊肿胀和破裂，有时导致不同细菌感染。所致脓肿（充满脓液的包）会导致触痛、疼痛和臭味，可长入皮肤深层，容易在愈合后复发。脓肿反复愈合和复发后，这个部位的皮肤会增厚并结疤。通常，在脓肿和皮肤表面之间形成永久性通道（称为窦道），并排出脓液。
照片中的此人有多个索状线性结构（称为窦道），表明化脓性汗腺炎的严重程度为中度。
供图：Karen McKoy,医学博士。
这张照片显示一名患者因中度化脓性汗腺炎而出现的瘢痕和脓肿。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示严重化脓性汗腺炎引起的慢性脓肿（例如蓝色箭头）和窦道（黑色箭头）。
© Springer Science+Business Media
照片中的此人有多个索状线性结构（称为窦道），表明化脓性汗腺炎的严重程度为中度。
供图：Karen McKoy,医学博士。
这张照片显示一名患者因中度化脓性汗腺炎而出现的瘢痕和脓肿。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示严重化脓性汗腺炎引起的慢性脓肿（例如蓝色箭头）和窦道（黑色箭头）。
© Springer Science+Business Media
轻度化脓性汗腺炎可能只会引起少许脓肿，而严重化脓性汗腺炎则会引起很多脓肿和窦道。化脓性汗腺炎会影响患者的生活质量，因为它会引起疼痛，并且臭味会引起尴尬。
化脓性汗腺炎的诊断
皮肤检查
脓肿培养
化脓性汗腺炎脓肿类似于其它皮肤脓肿。医生根据皮肤检查做出诊断，标记肿块和脓肿的位置，并确定它们是否治愈和经常复发。
有时，医生从深部脓肿中取脓液样本，在实验室鉴别细菌（培养）。
化脓性汗腺炎的治疗
取决于严重程度
对于轻度化脓性汗腺炎患者，医生可在病变部位注射皮质类固醇并开具口服抗生素，如四环素、米诺环素、红霉素或克林霉素（口服），使用大约 7 至 10 天。还可给予皮肤外用克林霉素和间苯二酚乳膏（外用），且患者应用过氧化苯甲酰洗涤该部位。这几种药物可以单独使用或一起使用。
对于中度化脓性汗腺炎患者，医生给予与轻度病例相同的口服抗生素，有时给予利福平（另一种口服抗生素），但使用时间较长（2-3 个月）。医生给予女性阻断雄性激素作用的药物，如口服避孕药、螺内酯或非那雄胺。医生可能会切开脓肿来排出脓液。打开窦道并引流。
对于重度化脓性汗腺炎病例，医生给予英夫利昔单抗（经静脉）或阿达木单抗或司库奇尤单抗（经皮肤注射）来减轻炎症。使用异维 A 酸或阿维 A 酸（口服）数月即可减轻炎症。如果这种疾病继续，医生可切除受累部位，之后修复皮肤或进行植皮。还可通过激光治疗来去除损伤皮肤或毛发。
虽然保持良好的卫生习惯无法治愈这种病，但所有化脓性汗腺炎患者应保持良好的皮肤卫生，并轻柔地处理皮肤。给予心理支持和避免摄入富含简单或加工碳水化合物和糖类的高升糖指数饮食可能有用，因为这有助于减肥。