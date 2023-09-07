葡萄酒样痣（鲜红斑痣或毛细血管扩张痣）是出生时因血管畸形导致的扁平的、粉色、红色或紫色的异色表现。
（另见皮肤增生物概述和血管增生物和畸形物概述。）
葡萄酒样痣是无害的，永久性的皮肤异色。但是，它们可引起美观上的困扰甚至灾难。它们表现为皮肤上光滑的、平的、粉色、红色或紫色斑片。葡萄酒样痣可以是小面积，也可覆盖身体大部。新生儿颈背部的葡萄酒样痣被称为鹳牙印。
葡萄酒色斑
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图像由医学博士 Thomas Habif 提供。
很少见的是，面部葡萄酒样痣表现为 Sturge-Weber 综合征的一部分，Sturge-Weber 综合征是一种出生时就有的罕见疾病，与神经系统障碍有关，如癫痫发作和青光眼。
脸上波特酒样色斑
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一些葡萄酒样痣可以使用化妆遮瑕膏遮掩。如果葡萄酒样痣令人困扰，可采用激光治疗大大改善美观（见侧边栏使用激光治疗皮肤问题），尤其是尽早治疗葡萄酒样痣时。由于这些是畸形，它们不会自发消退。
激光在皮肤疾病治疗中的应用
激光是能发出一束特有颜色（波长）的强光。只有组织吸收了能量，激光才会造成组织损伤。组织是否吸收激光取决于组织和光的颜色。比如，血管最能吸收黄色、蓝色和绿色的光，所以在治疗血管增生时，这些颜色的激光被用来选择性的作用于血管。其他的颜色被用于不用的情况。激光的光束可以是连续的，也可以是脉冲的。脉冲延续时间可以影响激光光束的效果。
激光治疗有时需配合光动力治疗，即皮肤上涂抹某些能够吸收特定波长的光的化学物质或静脉注射该物质。激光击中这些物质后，它们可吸收激光能量帮助破坏肿瘤。
血管增生物（如血管瘤）和畸形物（如葡萄酒样痣）均可使用激光治疗。激光治疗也可用来去除不想要的毛发、纹身、皮肤异色、痤疮和日晒伤留下的瘢痕和恶性肿瘤。