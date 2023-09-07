葡萄酒样痣（鲜红斑痣或毛细血管扩张痣）是出生时因血管畸形导致的扁平的、粉色、红色或紫色的异色表现。

（另见皮肤增生物概述和血管增生物和畸形物概述。）

葡萄酒样痣是无害的，永久性的皮肤异色。但是，它们可引起美观上的困扰甚至灾难。它们表现为皮肤上光滑的、平的、粉色、红色或紫色斑片。葡萄酒样痣可以是小面积，也可覆盖身体大部。新生儿颈背部的葡萄酒样痣被称为鹳牙印。

葡萄酒色斑 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

很少见的是，面部葡萄酒样痣表现为 Sturge-Weber 综合征的一部分，Sturge-Weber 综合征是一种出生时就有的罕见疾病，与神经系统障碍有关，如癫痫发作和青光眼。

脸上波特酒样色斑 图片 © Springer Science+Business Media

一些葡萄酒样痣可以使用化妆遮瑕膏遮掩。如果葡萄酒样痣令人困扰，可采用激光治疗大大改善美观（见侧边栏使用激光治疗皮肤问题），尤其是尽早治疗葡萄酒样痣时。由于这些是畸形，它们不会自发消退。