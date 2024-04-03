须部假性毛囊炎是由内生毛发导致的，通常发生在须部，在毛发离开毛囊前穿透皮肤时或在毛发离开毛囊并向回弯曲进入皮肤后，会导致炎症。

这种毛发疾病主要是由须部和颈部毛发卷曲生长所致，多见于黑色人种，且仅限剃光毛发。它还会发生在刮体毛的女性中，尤其是在腹股沟区，以及刮除或拔除体毛的任何部位。每个向内生长的毛发导致微小的、轻度疼痛的脓疱，在脓疱上有隐约可见的头发卷曲进入中心。可能会导致疤痕。

向内生长的胡须（须部假性毛囊炎） 图片 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

Pseudofolliculitis Barbae 图片 Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

医生通过典型表现诊断该疾病。

须部毛发内生长的治疗 适当的刮毛技术和热敷

对于炎症，涂抹乳膏（皮质类固醇、抗生素、过氧化苯甲酰或类视黄醇类物质）或口服药物 丘疹的治疗包起初停止刮毛以及一天热敷多次以舒缓该部位。内生毛发可由医务人员使用无菌针或牙签来释放。 如果出现炎症但不严重，医生有时会开可直接涂抹在发炎区域的低效皮质类固醇或消炎药膏。过氧化苯甲酰乳膏和维甲酸凝胶、液体或乳膏对轻度或中度病例有用，但可能会刺激皮肤。 如果发炎由轻度发展到严重，医生会开具口服抗生素。 有些人可能需要短期口服皮质类固醇治疗。 一旦恢复刮毛，应使用适当的刮毛技术。