急性甲沟炎是甲皱襞的细菌感染。

在急性甲沟炎中，细菌（通常是金黄色葡萄球菌或链球菌）通过倒刺、伤口、甲皱襞（甲基处的硬质皮肤褶皱，这里是指甲和皮肤的连接处）、角质层脱落（甲基处的皮肤）和慢性刺激（例如水或清洁剂导致）进入皮肤破溃处。急性手指甲沟炎好发于经常吸咬指甲的人群。在脚趾上，感染常从内生趾甲开始。用于治疗某些癌症或抑制免疫系统（例如，器官移植后）的一些新药似乎有时也会引起急性甲沟炎。这些药物包括吉非替尼、厄洛替尼、西罗莫司、依维莫司、vemurafenib、dabrafenib 以及相关的药物。

甲沟炎通常是急性的，但也会发生慢性甲沟炎。

急性甲沟炎沿着甲缘（甲皱襞的边缘和底部）发生。经过几小时到几天的时间，急性甲沟炎患者会感到红、肿、热、痛。甲周皮肤常有积脓，有时甲下也有。极少情况下，感染会渗透到手指或脚趾，并可能威胁手指和脚趾，或者在极端情况下，会威胁手臂或腿。这些更深层次的感染主要发生在糖尿病或导致血液循环不良等疾病的患者身上。

手指急性甲沟炎 隐藏详情 在这张照片中，急性甲沟炎的体征包括发红（主要在紧邻甲后的手指一侧）和另一侧脓液。 P. MARAZZI博士/科学图片库

医生通过检查受累手指或脚趾来诊断急性甲沟炎。