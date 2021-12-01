避免过多接触水

皮质类固醇或他克莫司

有时，往甲襞注射皮质类固醇

有时，采用抗真菌药物

有时需要进行手术

保持手部干燥和加以防护有助于角质层的再生和闭合甲皱襞和甲板的缝隙。如要接触水，可戴手套或涂抹防护乳膏。

涂抹皮质类固醇乳膏也有一定的作用。还可往甲襞注射皮质类固醇。还可以给予他克莫司乳膏。

仅当患者有念珠菌定殖风险时，才可使用抗真菌药物（如口服氟康唑）。

对于有严重疾病或疾病用其他方法难以治疗的患者，可能需要对甲襞进行手术。