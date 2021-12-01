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慢性甲沟炎是甲皱襞持续性或复发性的感染，好发于手指。
（另见急性甲沟炎。）
慢性甲沟炎常发生于双手长期湿润的人群（如洗碗人员、酒吧侍者和家庭主妇），特别是患有手部湿疹、糖尿病或免疫力下降者。常可发现念珠菌的存在，但其在慢性甲沟炎发病原因中的角色并不清楚，因为彻底清除念珠菌并不能治愈该病。除了存在念珠菌，慢性甲沟炎可能是皮肤炎症刺激（皮炎）的结果。
甲襞（甲与皮肤汇合处甲板侧硬皮肤褶皱）会像急性甲沟炎时候一样疼痛、触痛和发红，但通常不会积脓。常常会发生角质层（甲基处的皮肤）脱落和甲皱襞从甲板（指甲的坚硬部分）分离。形成的空隙可容许刺激物和微生物的进入。甲可能会发生变形。
慢性甲沟炎
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这张图显示了慢性甲沟炎中观察到的甲褶红肿和角质层损失。
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医生通过检查受累手指来诊断慢性甲沟炎。
慢性甲沟炎的治疗
避免过多接触水
皮质类固醇或他克莫司
有时，往甲襞注射皮质类固醇
有时，采用抗真菌药物
有时需要进行手术
保持手部干燥和加以防护有助于角质层的再生和闭合甲皱襞和甲板的缝隙。如要接触水，可戴手套或涂抹防护乳膏。
涂抹皮质类固醇乳膏也有一定的作用。还可往甲襞注射皮质类固醇。还可以给予他克莫司乳膏。
仅当患者有念珠菌定殖风险时，才可使用抗真菌药物（如口服氟康唑）。
对于有严重疾病或疾病用其他方法难以治疗的患者，可能需要对甲襞进行手术。