的益处证据

黑升麻 的益处证据

关于缓解更年期症状的获益的科学证据相互矛盾。一些研究表明，黑升麻可以在一定程度上缓解绝经期症状，但效果不如激素治疗。然而，其他研究发现，在缓解潮热或绝经期症状评分方面，黑升麻与安慰剂（不含活性成分的物质）没有区别。一个问题是，黑升麻补充剂中的成分并非标准化。

在治疗其他疾病及症状方面，黑升麻缺乏丰富的可靠数据。