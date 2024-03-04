黑升麻是一种多年生植物，生长于北美，最常用作膳食补充剂以缓解绝经期症状。尽管它被用来产生类似雌激素的作用，但它不包含任何植物雌激素。
其植物学名称是总状升麻，别名有black bugbane 和 black snakeroot。
植物以地下茎入药，有散剂、片剂或液状。
黑升麻补充剂生产中应包含某些活性成分，称为三萜烯。
黑升麻含有某些物质，例如阿司匹林中的一类活性成分，可产生抗炎作用。
（另请参见膳食补充剂概述。）
黑升麻声称的益处
人们常服用黑升麻治疗绝经期症状（像潮热、盗汗、情绪不稳、心动过速及阴道干涩）。人们有时会服用黑升麻来治疗关节炎或治疗月经期症状。
黑升麻的益处证据
关于缓解更年期症状的获益的科学证据相互矛盾。一些研究表明，黑升麻可以在一定程度上缓解绝经期症状，但效果不如激素治疗。然而，其他研究发现，在缓解潮热或绝经期症状评分方面，黑升麻与安慰剂（不含活性成分的物质）没有区别。一个问题是，黑升麻补充剂中的成分并非标准化。
在治疗其他疾病及症状方面，黑升麻缺乏丰富的可靠数据。
黑升麻的副作用
副作用不是很普遍的。最可能的副作用是头痛、皮疹及胃部不适。
黑升麻还可能导致头晕、出汗过多，并且在大剂量时会导致低血压。
由于少数人出现肝脏问题，美国药典 (USP) 建议，黑升麻产品标签应注明其可能对肝脏有毒性的警示。
黑升麻与药物的相互作用
几乎没有证据表明黑升麻会干扰药物作用。但是，黑升麻可能会降低化疗药物他莫昔芬和伊立替康的疗效。
黑升麻的使用建议
黑升麻可能有助于缓解绝经期症状，但任何可能的益处可能并不明显。北美更年期协会不建议使用黑升麻，因为支持使用黑升麻的证据质量较低。常规治疗（例如激素治疗）能提供更大的益处。
黑升麻看似较为安全，但它与一些严重肝损伤病例有关，因此还是有风险的。有些人对阿司匹林敏感或存在癫痫、肝脏疾病、激素敏感型癌（如某种乳腺癌）、中风或高血压，这些人不应该服用黑升麻。孕妇和哺乳期女性应避免使用。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：黑升麻