围绝经期的症状可能为轻度、中度或者重度，但也可能不出现症状。症状可能持续 6 个月至大约 10 年，有时更长。

有时，被认为由绝经期引起的症状可能由其他医学问题引起。如果症状出现但时间与绝经期不相符，或者症状没有通过针对绝经期症状的措施改善，女性应与医疗保健专业人员讨论其他可能的原因。

月经周期紊乱可能是围绝经期最早出现的症状。典型的模式是月经周期缩短，然后延长，但任何模式都是有可能的。月经周期可能缩短，或延长，经量可能减少，或增多。也可能几个月没有月经，之后又恢复正常。有些女性月经一直很规律，直至绝经。

潮热影响75%到85%的妇女。潮热通常在停经前就开始了。它们持续平均近 7 年半，但也可能持续 10 年以上。研究表明，平均而言，黑人女性比亚洲人、西班牙裔或白人女性更频繁地出现潮热，且持续时间更长。通常，随着时间的推移，潮热会变得更温和，发生的频率也会降低。

产生潮热症状的原因尚不明确。但可能涉及大脑的调温（下丘脑）功能，它用于控制体温。因此，体温小幅增高会令女性感到很热。潮热可能与激素水平的波动有关。

潮热时，皮肤表面血管扩张（膨胀）。导致皮肤表面血流量增加，使皮肤，特别是头颈部皮肤变红，温度升高。女性感觉温暖，或者热，而且多汗。潮热有时被称为热潮红，因为脸会变红。

潮热一般持续30秒至5分钟，随后可能出现寒战。夜间出汗就是夜间发生了潮热。

围绝经期或绝经期前后可能会出现其他症状。此时激素水平的变化可能导致以下情况：

乳房触痛

喜怒无常

月经前、经期或经期后偏头痛恶化（月经性偏头痛）

也可能发生抑郁、易怒、焦虑、紧张、睡眠障碍（包括失眠）、注意力不集中、头痛和疲劳。许多女性在围绝经期经历这些症状。虽然这些症状可能与其他因素（如衰老本身或疾病）有关，但它们通常因围绝经期的激素波动和雌激素减少而加重。

夜间出汗会影响睡眠，从而导致疲劳、易怒、注意力不集中和情绪改变。在这种情况下，绝经间接导致了这些症状（通过盗汗）。尽管这样，但是在绝经期，许多没有潮热的妇女仍有睡眠障碍。中年生活压力（包括教育青少年，担心衰老，照顾年迈的父母和夫妻关系的改变）都可能导致睡眠障碍。因此，绝经期疲劳、易怒、注意力不集中和情绪改变的关系似乎并不明确。