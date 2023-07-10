绝经是指月经周期、排卵和生育力永久终止。
绝经前和绝经后几年的时间内雌激素水平波动很大，月经周期变得不规律，一些症状也开始出现了（例如潮热）。
女性停经一年可诊断为绝经，一般无需通过血液检查进行确认。
某些措施，包括激素疗法或其他药物，可以减轻症状。
绝经后，骨密度开始下降。
在生育年龄阶段，月经周期通常约每月一次，每个月经周期的中期（在月经第一天开始后两周左右），卵巢会释放出卵子（排卵）。为确保周期规律性，卵巢需要产生足够的雌激素和孕酮。
随着女性年龄的增长，卵巢停止分泌雌激素和孕酮，便会导致绝经。在绝经之前的数年中，雌激素和孕酮的产生开始波动，月经和排卵开始减少。最终，月经和排卵永久结束，自然怀孕不再发生。女性的最后一次月经只有在月经停止来潮后至少一年才能确认。（如果不想怀孕，妇女也应该在最后一次月经之后一年才能停止避孕措施）。
女性生殖系统的衰老在绝经前后分为如下时期：
生殖期包括从女性第一次月经到绝经过渡期的时间。
绝经过渡期是直至最终月经期的阶段。它的特征是月经周期模式发生变化。绝经过渡期可持续 4 至 8 年。吸烟女性和绝经开始时间较早的女性的绝经过渡期更长。研究表明，平均而言，黑人女性的绝经过渡期比白人女性要长。
围绝经期是绝经过渡期的一部分，指停经之前几年和停经后 1 年。女性在停经前的围绝经期年数差异很大。在围绝经期，雌激素和孕酮水平波动很大，最终会显著降低，但其他激素（如睾酮）的变化各不相同。这种激素波动导致了许多 40 多岁女性出现绝经期症状。
绝经后期是指停经后的时间。
在美国，平均绝经年龄约为 51 岁。然而，绝经一般可发生在 45 岁（或甚至 40 岁）至 55 岁或以上的女性中。存在以下情况的较年轻女性也可能会发生绝经
吸烟
居住在高海拔地区
营养不良
有自身免疫性疾病
当绝经年龄小于 40 岁时，被认为是过早绝经。过早绝经也称为卵巢功能早衰或原发性卵巢功能不全。
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绝经期的症状
围绝经期症状
围绝经期的症状可能为轻度、中度或者重度，但也可能不出现症状。症状可能持续 6 个月至大约 10 年，有时更长。
有时，被认为由绝经期引起的症状可能由其他医学问题引起。如果症状出现但时间与绝经期不相符，或者症状没有通过针对绝经期症状的措施改善，女性应与医疗保健专业人员讨论其他可能的原因。
月经周期紊乱可能是围绝经期最早出现的症状。典型的模式是月经周期缩短，然后延长，但任何模式都是有可能的。月经周期可能缩短，或延长，经量可能减少，或增多。也可能几个月没有月经，之后又恢复正常。有些女性月经一直很规律，直至绝经。
潮热影响75%到85%的妇女。潮热通常在停经前就开始了。它们持续平均近 7 年半，但也可能持续 10 年以上。研究表明，平均而言，黑人女性比亚洲人、西班牙裔或白人女性更频繁地出现潮热，且持续时间更长。通常，随着时间的推移，潮热会变得更温和，发生的频率也会降低。
产生潮热症状的原因尚不明确。但可能涉及大脑的调温（下丘脑）功能，它用于控制体温。因此，体温小幅增高会令女性感到很热。潮热可能与激素水平的波动有关。
潮热时，皮肤表面血管扩张（膨胀）。导致皮肤表面血流量增加，使皮肤，特别是头颈部皮肤变红，温度升高。女性感觉温暖，或者热，而且多汗。潮热有时被称为热潮红，因为脸会变红。
潮热一般持续30秒至5分钟，随后可能出现寒战。夜间出汗就是夜间发生了潮热。
围绝经期或绝经期前后可能会出现其他症状。此时激素水平的变化可能导致以下情况：
乳房触痛
喜怒无常
月经前、经期或经期后偏头痛恶化（月经性偏头痛）
也可能发生抑郁、易怒、焦虑、紧张、睡眠障碍（包括失眠）、注意力不集中、头痛和疲劳。许多女性在围绝经期经历这些症状。虽然这些症状可能与其他因素（如衰老本身或疾病）有关，但它们通常因围绝经期的激素波动和雌激素减少而加重。
夜间出汗会影响睡眠，从而导致疲劳、易怒、注意力不集中和情绪改变。在这种情况下，绝经间接导致了这些症状（通过盗汗）。尽管这样，但是在绝经期，许多没有潮热的妇女仍有睡眠障碍。中年生活压力（包括教育青少年，担心衰老，照顾年迈的父母和夫妻关系的改变）都可能导致睡眠障碍。因此，绝经期疲劳、易怒、注意力不集中和情绪改变的关系似乎并不明确。
绝经期后的症状
许多围绝经期症状，虽然使人烦恼，但在绝经后就很少出现，一般也不那么严重。但是那些雌激素下降引起的绝经并发症会继续影响身体健康（例如骨质疏松症的风险增加）。如果不采取预防措施，这些症状会逐渐加重。可能会影响以下部位：
生殖道： 阴道内壁变薄、干涩、弹性下降（这种情况称为阴道萎缩）。这些变化可能会导致性交疼痛。其他女性解剖结构部分（小阴唇、阴蒂、子宫和卵巢）也会萎缩。随着年龄的增长，通常性欲也会下降。大多数女性仍然有性高潮，但有些需要更长时间才能达到性高潮或感觉性高潮没有以前强烈。
泌尿道： 尿道内层变薄，尿道变短。因为这些改变，微生物更容易侵入机体，某些女性更频繁出现尿路感染。患有尿路感染的女性在排尿时可能会有灼热感。绝经后，女性有时会突然需要排尿（称为尿急），有时会导致急迫性尿失禁——排出少尿或大量尿。尿失禁随着年龄的增长变得更加普遍和严重。但是绝经对尿失禁的影响仍不明确。许多其他因素，例如分娩的影响、肥胖和激素治疗的使用，可能会导致尿失禁。
皮肤：雌激素的减少，以及衰老本身，导致胶原蛋白（一种使皮肤强壮的蛋白质）和弹性蛋白（一种使皮肤有弹性的蛋白质）数量减少。因此，皮肤变薄，干燥，弹性下降，变得更脆弱。
骨：雌激素的减少通常会导致骨密度降低，有时还会导致骨质疏松，因为雌激素有助于维持骨骼密度。骨密度下降，骨骼变得脆弱，更易发生骨折。绝经后的前 5 年，骨密度迅速下降。此后，下降速度与男性相同（每年下降约 1% 至 3%）。
胆固醇（脂质）水平： 绝经后，女性的低密度脂蛋白（LDL——有害的那类）胆固醇水平增加。高密度脂蛋白（HDL——有益的那类）胆固醇水平与绝经前大致相同。LDL 水平的变化可能部分解释了为什么动脉粥样硬化和冠心病在绝经后的女性中变得更加普遍。然而，这些变化是由于衰老还是绝经后雌激素水平下降导致的仍不明确。在绝经前，高雌激素水平是冠状动脉疾病的保护因素。
GUNILLA ELAM/科学照片库
一些绝经后女性会出现灼口综合征。
绝经期泌尿生殖系统综合征是一个相较更准确的新术语，用于指代由绝经引起的、影响阴道和泌尿道的症状。这些症状包括阴道干涩、性交疼痛、尿急和尿路感染。
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绝经期的诊断
近期月经模式
很少通过血液检查来测量激素水平
对于大多数女性，绝经可在 1 整年无月经后确诊。因此不需要进行实验室检查。
根据年龄，可将绝经时间分为：
过早绝经：39 岁或以下
提前绝经：40 至 45 岁
绝经（正常年龄范围）：46 岁或以上
如果绝经发生在 45 岁之前，或者月经模式不明确（例如，月经停止数月，随后月经来潮），可以进行检查，以确认是否有可能干扰月经的疾病。如果需要进行血液检查确认绝经期，可测量促卵泡激素 (FSH)（刺激卵巢产生雌激素和孕酮）的水平。
有时医生会做盆腔检查，以确认是否有支持绝经诊断的阴道典型变化，或者当女性有不适症状（如阴道干燥或性交疼痛）时，作为评估的一部分进行该检查。
绝经期的治疗
认知行为治疗
临床催眠
非激素类药物
激素治疗
了解围绝经期的情况有助于患者治疗相关症状。与其他已经经历过绝经的女性交流，或者与医生交流会有所帮助。
绝经期的治疗侧重于缓解潮热、睡眠问题、情绪变化和阴道干涩等症状。
不涉及激素的有效措施包括
由符合资质的医疗保健专业人员催眠，帮助缓解潮热
认知行为治疗
认知行为疗法已被用于绝经过渡期和绝经后阶段。它可以帮助控制潮热和盗汗。
如果这些措施不成功，激素治疗（雌激素、孕激素或两者结合）可能会有所帮助。孕激素是指合成和天然形式的孕酮（一种女性激素）。而黄体酮仅指合成形式。也有可以缓解症状的非激素类药物，例如两种类型的抗抑郁药（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂或 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂）、称为神经激肽受体拮抗剂的新药、膀胱过度活动症药物奥昔布宁或抗癫痫药加巴喷丁。
除治疗绝经期症状外，绝经后女性如果符合以下标准，应筛查骨质疏松症：
一般措施
一般措施，如降温方法（如使用风扇、穿轻便衣服）、避免触发因素（如酒精或辛辣食物）和改变饮食，对一些女性可能有帮助。正念、锻炼或瑜伽可能有助于睡眠或总体健康。然而，关于所有这些一般措施的研究结果喜忧参半，且尚未被证明有效，因此许多绝经专家不建议。
为了控制睡眠障碍，女性可以在睡觉前和因盗汗而醒来时遵循个人固定的习惯来让自己平静下来。养成良好的睡眠习惯和锻炼也有助于改善睡眠。
凯格尔运动可以改善膀胱控制。通过这些锻炼，女性可以加强盆底肌肉，预防尿失禁。女性可能会被教导如何使用生物反馈来帮助她们学会控制盆腔肌肉。生物反馈是一种将无意识生物过程置于有意识控制之下的方法。它包括使用电子设备来测量关于这些过程的信息，并将其报告给有意识的头脑。其他可能有用的措施包括
液体摄入限定在特定的时间内（例如，外出前或就寝前 3〜4 小时）
避免刺激膀胱的食物（如含咖啡因的液体和辛辣或咸的食物）
如果阴道干涩不舒服或引起性交疼痛，非处方药阴道润滑剂可能有所帮助。对于某些女性，每天一次或一周几次涂抹阴道保湿剂会有帮助。保持性活跃或手淫也有助于刺激血液流向阴道和周围组织，并保持组织的柔韧性。
非激素类药物
有些药物有助于缓解与绝经相关的一些症状。
美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准两种药物用于治疗潮热：帕罗西汀盐（一种抗抑郁药）和 Fezolinetant（神经激肽受体拮抗剂）。其他抗抑郁药（如去甲文拉法辛、氟西汀、舍曲林或文拉法辛）和用于治疗膀胱过度活动症的药物（奥昔布宁）对缓解潮热有一定效果。抗抑郁药也有助于缓解抑郁、焦虑和易怒。加巴喷丁，一种用于治疗癫痫或慢性疼痛的药物，也可能有帮助。然而，激素治疗比所有这些药物更有效。
有时建议使用睡眠辅助药物来缓解失眠。
一些用于治疗绝经期症状和影响的药物
药物
获益
缺点
治疗：一般绝经期症状（如潮热、情绪变化、睡眠问题）
绝经期激素治疗（以前称为激素替代疗法）
雌激素治疗，通常结合孕激素（雌激素仅在女性接受了子宫切除术 [手术切除子宫]* 的情况下单独使用）
缓解潮热、盗汗
通常可缓解阴道干燥和性交疼痛
有助于预防骨质疏松症，降低骨折风险
联合治疗（雌激素加孕激素）：
仅雌激素治疗：
仅孕激素治疗，包括合成孕激素（例如醋酸甲羟孕酮）和天然孕酮（微粉化孕酮）
缓解潮热，但效果不如雌激素治疗
降低患子宫内膜癌（子宫内壁癌症）的风险
对于一些有形成血栓高风险且不能使用雌激素治疗的女性，这是一种选择
不能缓解阴道干涩。
可能导致腹胀、乳房触痛、乳房密度增加、情绪障碍和／或头痛
可能会增加 LDL（有害胆固醇类型）水平
可能增加腿部和肺部血栓的风险，但风险可能低于雌激素治疗
微粉化孕酮： 对情绪和 LDL 胆固醇的负面影响可能小于合成孕激素
可能会导致困倦（因此通常在晚上服用）
与合成孕激素相比，副作用似乎较少（如情绪问题、腹胀或乳房压痛）
结合雌激素加巴多昔芬
结合雌激素加巴多昔芬（一种 SERM）
缓解潮热、盗汗
改善睡眠
通常可缓解阴道干燥和性交疼痛
保护子宫而不需要孕激素
有助于预防骨质疏松症，降低骨折风险
可能会增加腿部和肺部血栓的风险
似乎不会增加乳房密度或乳腺癌发病率
与其他类型的激素治疗相比，乳房压痛和突破性阴道出血较少
非激素类药物
抗抑郁药：
SSRI，如去甲文拉法辛、氟西汀、舍曲林、低剂量帕罗西汀盐和缓释帕罗西汀盐
SNRI，如文拉法辛
缓解抑郁、焦虑、易怒和失眠。
可能对缓解潮热有效果
药物副作用各不相同，包括性功能障碍、恶心、腹泻、体重减轻、体重增加、嗜睡、口干、困惑、血压升高或降低。
Fezolinetant
降低潮热频率和严重程度
副作用包括腹痛、腹泻、睡眠困难、背痛、潮热和罕见报告的肝损伤。
在开始治疗前需要进行肝功能检查，在治疗的前 9 个月内需要每 3 个月进行一次肝功能检查
加巴喷丁
可能对缓解潮热和盗汗有效果
副作用包括嗜睡、头晕、头痛、皮疹、体重增加和腿部肿胀
阴道和泌尿道症状的治疗
低剂量阴道雌激素治疗
缓解阴道干涩和性交疼痛
减少复发性尿路感染的发生率
改善压力性尿失禁和急迫性尿失禁
低剂量阴道雌激素治疗不太可能增加乳腺癌或子宫癌等雌激素敏感癌的风险。
阴道 DHEA
缓解阴道干涩和性交疼痛
减少复发性尿路感染的发生率
改善急迫性尿失禁
可能导致阴道分泌物增加或巴氏试验结果改变
奥培米芬（一种 SERM）
缓解性交疼痛
通常用于不能自己使用阴道药物、雌激素或 DHEA 的女性（例如，患有重度关节炎）
可能会暂时加重潮热症状
可能会增加腿部和肺部血栓的风险
* 在用于一般绝经期症状的剂量水平上，单独使用雌激素治疗（无孕激素）可导致保留子宫（即，未行子宫切除术）的女性患子宫内壁癌症（子宫内膜癌）。
† 与服用雌激素药丸相比，使用较低剂量的雌激素和雌激素皮肤贴剂（透皮剂）或阴道环引起血栓、中风和胆囊疾病（如胆结石）的风险较低。
DHEA = 脱氢表雄酮；HDL = 高密度脂蛋白；LDL = 低密度脂蛋白；SERM = 选择性雌激素受体调节剂；SNRI = 5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRI = 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂。
草药或膳食补充剂
为了缓解潮热、易怒和情绪变化，一些女性会服用草药和膳食补充剂，如大豆产品、大豆代谢产物雌马酚、黑升麻和其他草药（如冬魁、月见草、人参）以及大麻素。然而，关于所有这些一般措施的研究结果喜忧参半，并且尚未被证明有效，因此许多绝经专家不建议。此外，此类治疗不作为处方药而受管制，因此没有关于报告有关安全性、疗效和成分的准确和完整信息的要求（参见膳食补充剂概述/安全性和有效性）。
某些补充剂（例如卡瓦胡椒）可能有害。另外，有一些补充剂可能和其他药物发生相互作用，有可能加重某些疾病。
由于对使用标准激素疗法的担忧，导致人们对使用来自植物（例如山药和大豆）的激素感兴趣。这些激素与人体产生的激素具有几乎相同的分子结构，因此被称为生物同源激素。标准激素疗法中使用的许多激素也是来自植物的所谓生物同源激素。绝经期专家建议使用标准激素疗法中的激素，因为它们已经过测试和批准，其使用受到密切监控。
有时药剂师会根据医疗保健专业人员的处方为患者定制（复合）生物同源激素。这些称为混合生物同源激素。其生产工艺不易控制。因此，可能形成多种剂量、组合和形式，产品的纯度、一致性和效力也有所不同。混合生物同源激素常常作为标准激素治疗的替代，有时声称比标准激素治疗更好、更安全。但是，没有证据表明，混合产品一定更加安全有效，甚至与标准激素治疗的效用相同。有时，女性不知道混合生物同源激素产品与标准激素的风险相同。
建议正在考虑接受这些复合激素疗法的女性与医生讨论。
绝经期激素疗法
激素疗法可以缓解绝经期的中度至重度症状，例如潮热、盗汗和阴道干涩，对于一些女性，还可以预防或治疗骨质疏松症。但是激素治疗同时会增加某些严重疾病的风险。
绝经期激素治疗可通过缓解症状改善许多女性的生活质量。但是，如果女性没有绝经期症状，则不建议采用激素治疗，因为它不会改善总体生活质量。是否需要采用激素治疗，需要患者和医生根据患者的具体情况一起商讨。女性应在开始服用药物之前询问医生激素治疗的风险和益处。
对许多女性来说，风险大于潜在利益，所以不推荐这种疗法。然而，对于一些女性来说，取决于她们的医疗条件和风险因素，潜在的好处可能超过风险。
对于有令人烦恼的绝经期症状且年龄小于 60 岁或被诊断不到 10 年绝经的健康女性，激素治疗的潜在获益很可能超过潜在危害。
通常，如果出现以下情况，医生不建议女性开始接受激素治疗
超过 60 岁。
绝经期被确诊已超过 10 到 20 年。
这些女性患冠心病、卒中、腿部血栓、肺部血栓和痴呆症的风险更高。
当使用激素疗法时，医生会开出控制症状的最低激素剂量和所需的最短时间。
激素疗法可以包括
雌激素
孕激素（例如孕酮或甲孕酮）
两者都有
孕激素类似孕酮，是一种由身体产生的女性激素。
对于有全身绝经期症状的女性，如潮热、情绪变化或睡眠问题，给予全剂量雌激素和孕激素，可治疗全身。如果症状仅影响阴道或泌尿道，通常给予阴道药物，以治疗仅发生于身体该区域的症状。
大多数女性同时接受雌激素和孕激素联合治疗（激素联合治疗）。单独使用雌激素只适合接受了子宫切除术（手术切除子宫）的女性，因为不联合孕激素的情况下使用雌激素会增加子宫内壁癌症（子宫内膜癌）的风险。孕激素有助于预防这种癌症。除了极低剂量阴道雌激素治疗（用于绝经期泌尿生殖系统综合征），它可以在不联合孕激素的情况下给药。对于保留子宫的女性，另一种选择是结合雌激素与巴多昔芬联用。
对于有骨质流失或骨折风险的女性，如果存在以下情况，可推荐激素治疗
不满 60 岁。
确诊绝经的时间在 10 年以内。
不能服用其他药物（如双膦酸盐）来防止骨质流失和骨折。
激素疗法可减少这些女性的骨质流失和骨折风险。
含或不含孕激素的雌激素：潜在的益处和风险
雌激素有助于缓解几种症状：
潮热：雌激素是针对潮热最有效的治疗。
阴道组织干涩变薄：雌激素可以预防或治疗阴道干涩，如果女性性交时疼痛，这可能是非常有益的。当女性只有阴道组织干涩变薄的问题时，医生可能会推荐一种插入阴道的雌激素。这些形式的药物包括低剂量雌激素片剂、低剂量雌激素环、低剂量雌激素乳膏和 DHEA（脱氢表雄酮）栓剂。当使用低剂量雌激素时，保留子宫的女性不必服用孕激素。使用高剂量雌激素时，有子宫的女性需要服用孕激素。
反复尿路感染和迫切需要排尿：插入阴道的雌激素形式（药膏、片剂或环）有助于缓解这些问题。
骨质疏松症：雌激素单纯使用，或者是联合孕激素，可以预防和延缓骨质疏松症的进展。然而，通常不建议只以预防骨质疏松为目的进行激素治疗。大多数女性可以服用双膦酸盐或其他药物来预防骨质疏松症（尽管这些药物有其自身的风险）。双膦酸盐通过减少体内骨骼重新形成时的骨质分解来增加骨量。身体不断地将骨质分解并重组，以帮助骨骼适应不断变化的需求。随着年龄的增长，分解的骨质超过了重新形成的骨质。
雌激素通常与孕激素联用。在没有孕激素的情况下使用雌激素会增加有子宫（未行子宫切除术）的女性患子宫内膜癌的风险。随着雌激素治疗剂量和持续时间增加，这种风险也会增加。雌激素与孕激素联用时，几乎可以消除子宫内膜癌的风险，将风险降低到不接受激素治疗的女性的水平以下。尽管如此，医生也会评估使用任何类型激素疗法的女性中的任何阴道出血，以排除子宫内膜癌。
雌激素可以增加以下风险：
乳腺癌：服用雌激素和孕激素约 3-5 年后，乳腺癌的风险开始小幅增加。但是如果在绝经期开始时单纯服用雌激素，可能要等到 10 年甚至 15 年后风险才会开始增加。
中风
胆囊疾病（例如胆结石）
尿失禁：全剂量使用雌激素会增加出现尿失禁的风险，或者加重尿失禁。然而，低剂量阴道雌激素治疗可改善尿失禁。
虽然激素治疗增加了上述疾病的风险，但对于在围绝经期内或之后短期接受激素治疗的健康女性而言，这种风险仍然较低。大部分疼痛的风险随着年龄增加，特别是绝经后10年以上，而无论是否进行了雌激素治疗。在 65 岁之后开始激素治疗的女性中，联合使用雌激素和孕激素也会增加患冠状动脉疾病的风险。
当使用低剂量雌激素时，激素治疗的风险较低。大部分阴道内植入雌激素（如雌激素乳膏或含有雌激素的片剂或环）的剂量比药片或皮肤贴剂中的全身剂量低得多。一个例外是阴道环，它具有全身剂量，用于治疗全身绝经期症状。
与口服给药的雌激素相比，通过皮肤贴片（透皮形式）给药的雌激素导致血栓、卒中和胆囊疾病（例如胆结石）的风险似乎更低。
一般来说，患有乳腺癌、冠状动脉疾病、腿部血栓、中风或有这些疾病危险因素的女性不应接受雌激素治疗。
联合激素治疗可以降低以下风险：
骨质疏松症
结直肠癌
孕激素：益处和风险
孕激素有以下益处：
子宫内膜癌：孕激素可在保留子宫和正在使用雌激素的女性中预防子宫内膜癌。
潮热：大剂量孕激素可以缓解潮热。但是它们不如雌激素有效。
致血栓风险低于雌激素：对于某些有形成血栓高风险且不能使用雌激素治疗的女性，孕激素是一种选择。
孕激素可能会增加以下风险：
LDL（有害）胆固醇水平增加：孕激素可能有这种作用。然而，微粒化孕酮（天然而非合成的孕酮）对 LDL 水平的负面影响似乎小于合成孕激素。
腿部和肺部血栓。
单独使用孕激素对其他疾病风险的影响尚不清楚。
副作用
雌激素和孕激素的副作用，尤其是高剂量时，可能包括恶心、乳房触痛、头痛、液体潴留和情绪变化。
激素疗法的给药形式
雌激素和／或孕激素可以通过几种方式给药：
口服雌激素或孕激素或联合片剂（口服形式）
皮肤外用雌激素乳液、喷雾剂或凝胶（外用形式）
雌激素或雌激素-孕激素组合皮肤贴片（透皮形式）
释放孕激素的宫内节育器
插入阴道的雌激素乳膏、片剂、环或栓剂（阴道形式）
作为口服片剂， 雌激素和孕激素可以作为两种片剂或以复方片剂形式服用。通常每天服用雌激素和孕激素。该时间表可能会导致在治疗的第一年或更长时间内出现不规则阴道出血。（但是，如果出血开始或持续，女性应联系医生，看是否需要进一步评估。） 另一种方案，每天服用雌激素，每月周期加服孕激素 12～14 天。按照这个时间表，大多数女性在服用孕激素后的几天内会出现每月周期性阴道出血。
阴道形式的雌激素被插入阴道。这些形式包括
使用塑料涂药器插入的药膏
使用或不使用塑料涂药器插入的片剂
含有雌激素的环
有很多不同产品，剂量不同，所含雌激素的类型也不同。药膏和环所含的雌激素剂量高低也不同。如果通过阴道给药方式来使用高剂量的雌激素，需同时服用孕激素来降低患子宫内膜癌的风险。通常，低剂量足以缓解阴道症状。
对于影响阴道的症状（例如干涩或变薄），使用阴道给药的雌激素可能比口服雌激素更有效。这种治疗有助于防止性交疼痛，减轻尿急，降低膀胱感染的风险。
雌激素可以通过乳液、喷雾剂或凝胶形式用于皮肤。
雌激素或雌激素联合孕激素也可以通过贴剂形式贴敷于皮肤。
选择性雌激素受体调节剂 (SERM)
SERM 在某些方面与雌激素的功能类似，但在另一些方面与雌激素的效用相反。雷洛昔芬用于治疗骨质疏松症和预防乳腺癌。欧司哌米芬可用于缓解阴道干涩。
当女性服用 SERM 时，潮热可能会暂时恶化。
巴多昔芬是一种 SERM，与雌激素作为联合片剂使用；这种雌激素和巴多昔芬联合用药不需要孕激素。巴多昔芬可以缓解潮热和阴道萎缩的症状、减少乳房触痛、改善睡眠，并防止骨质流失。像雌激素一样，这种药物增加了腿部和肺部血栓形成的风险，但它可能降低子宫内膜癌的风险，对乳房的影响较小。
脱氢表雄酮(DHEA)
脱氢表雄酮 (DHEA) 是肾上腺中产生的类固醇激素，可转化为性激素（雌激素和雄激素）。它可以作为栓剂放入阴道。DHEA 似乎可缓解阴道干涩和阴道萎缩的其他症状。它也用于减少性交时由于阴道萎缩引起的疼痛。