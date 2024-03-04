铬（更具体地说，是三价铬）是一种机体所需的微量元素。它能加强胰岛素的功能。
大多数人从食物中获得足够的铬。
全谷物产品以及胡萝卜、土豆、西兰花和糖蜜都是铬的良好来源。
吡啶甲酸经常与补充剂中的铬搭配使用（吡啶甲酸铬），据称可以帮助人体更有效地吸收铬。
铬在体内形成一种化合物，似乎可增强胰岛素的作用并降低血糖水平。
有几项研究表明，每日使用最高 1,000 微克剂量的铬是安全的。
（另请参见膳食补充剂概述。）
铬声称的益处
铬用于治疗铬缺乏症。据称，吡啶甲酸铬可
帮助减重
增强肌肉
减少体内脂肪
降低低密度脂蛋白（LDL）水平-有害胆固醇，升高高密度脂蛋白（HDL）水平-有益胆固醇
吡啶甲酸铬用于治疗糖尿病、高胆固醇、激素紊乱（包括女性卵巢增大并伴有囊肿 [多囊卵巢综合征，即 PCOS]），以及许多其他疾病，但大多数没有得到良好科学证据的支持。
铬的益处证据
补充铬的作用存在争议，且证据之间相互矛盾。
尽管铬缺乏会损害胰岛素功能，但除血糖有微小变化外，尚未显示该补充剂对糖尿病患者有帮助。
有证据表明它可以帮助减肥，但效果很小。值得注意的是，一项对在超重或肥胖成人中使用吡啶甲酸铬的随机对照试验的回顾发现，少数人的体重出现显著下降；不过，研究人员表示，没有总体证据支持使用铬。没有证据表明吡啶甲酸铬对身体组成或胆固醇和甘油三酯水平有益。
铬的副作用
铬补充剂影响铁的吸收。某些形式的铬可能会刺激胃或引起溃疡。在罕见情况下，有肾或肝损伤的报告；因此，患有肾脏或肝脏疾病的人不应使用铬。
一些证据表明铬损害染色体，因此可能是有害的，或者说，可能引起癌症。
铬吸收的最大安全水平不是很清楚。不过，有几项研究表明，每日使用最高 1,000 微克剂量的铬是安全的。
铬与药物的相互作用
铬可能会降低血糖，特别是与胰岛素或磺脲类药物联用时，但不能是二甲双胍。
同时使用铬和左旋甲状腺素可能会降低身体吸收的左旋甲状腺素量。因此，使用铬补充剂的患者可能需要调整甲状腺素替代疗法的剂量。
铬的使用建议
不建议将铬用作膳食补充剂，即使这样可能会使血糖或体重小幅下降。美国糖尿病协会不建议使用其来降低血糖。
虽然铬补充剂在每日最多 1,000 微克的剂量下通常是安全的，但其提供的益处似乎无法抵消有害副作用的微小风险。
患有肾病或肝病的患者或缺铁患者不应使用铬补充剂。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：糖尿病和膳食补充剂：您需要知道的事情