铬补充剂影响铁的吸收。某些形式的铬可能会刺激胃或引起溃疡。在罕见情况下，有肾或肝损伤的报告；因此，患有肾脏或肝脏疾病的人不应使用铬。

一些证据表明铬损害染色体，因此可能是有害的，或者说，可能引起癌症。

铬吸收的最大安全水平不是很清楚。不过，有几项研究表明，每日使用最高 1,000 微克剂量的铬是安全的。