有关紫锥菊在预防和/或治疗普通感冒方面作用的研究没有得出一致结果。导致不一致的最大因素是植物制剂（包括不同的植物部分和种类）和补充剂成分的差异。

一些初步证据表明，使用紫锥菊可能有助于减少新冠肺炎感染有关的一些炎症分子（细胞因子），并可能有助于减少某些人急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的发生率。但是，这一点尚未得到证实。

没有严格的科学研究支持紫锥菊有助于预防癌症或改善免疫、血糖、焦虑和炎症，或促进伤口愈合的说法。