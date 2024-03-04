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紫锥菊是多年生野花，含有多种生物活性物质。植物的不同部分均可医用。
（另请参见膳食补充剂概述。）
紫锥菊声称的益处
人们服用紫锥菊主要是为了帮助预防或治疗上呼吸道病毒感染，例如普通感冒。有些人把紫锥菊用作乳剂或药膏来治疗皮肤病并促进伤口愈合。支持者声称紫锥菊具有抗氧化和抗炎作用，有助于预防癌症和其他疾病。抗氧化剂保护细胞免受自由基损害，自由基是正常细胞活动的高化学活性副产物。
紫锥菊的益处证据
有关紫锥菊在预防和/或治疗普通感冒方面作用的研究没有得出一致结果。导致不一致的最大因素是植物制剂（包括不同的植物部分和种类）和补充剂成分的差异。
一些初步证据表明，使用紫锥菊可能有助于减少新冠肺炎感染有关的一些炎症分子（细胞因子），并可能有助于减少某些人急性呼吸窘迫综合征 (ARDS) 的发生率。但是，这一点尚未得到证实。
没有严格的科学研究支持紫锥菊有助于预防癌症或改善免疫、血糖、焦虑和炎症，或促进伤口愈合的说法。
紫锥菊的副作用
尚未发现危险的副作用，但有些人会出现头晕、疲劳、头痛和消化道不适。对某些植物（例如豚草、菊花、万寿菊、雏菊）过敏的人服用紫锥菊时可能会有过敏反应。
紫锥菊与药物的相互作用
紫锥菊使用超过 8 周可与引起肝损害的药物产生相互作用，因而具有增加肝损害的风险。紫锥菊可能会抵消免疫抑制剂的有益作用，例如，用于防止器官移植排斥的免疫抑制剂。紫锥菊可使血液中的咖啡因水平升高 30%。
紫锥菊的使用建议
紫锥菊短期使用可能是安全的，但尚不清楚它是否有助于增强免疫系统并预防病毒感染，如普通感冒。患有自身免疫性疾病（例如类风湿关节炎和多发性硬化）、接受过器官移植或免疫系统受损（例如由于艾滋病或结核病）的人应在使用紫锥菊前咨询医生。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：紫锥菊