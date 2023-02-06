维生素和矿物质概述 视频

维生素和矿物质是必需营养素。也就是说，它们不能由身体使用饮食中的其他物质合成。因此，维生素和矿物质必须从饮食中摄入。

维生素被分类为

水溶性维生素：维生素 C 和 B 族维生素中的八种维生素

脂溶性维生素：维生素 A、D、E 和 K

只有维生素 A、D、E、K 和 B12 能够大量地贮存在人体内。

有些矿物质的需要量相当大（约为每天 1 克或 2 克），称为宏量营养素。宏量营养素包括钙、氯、镁、磷（在人体中主要以磷酸盐的形式存在）、钾和钠。

需要量较少的矿物质（微量矿物质）被称为微量营养素。它们包括铬、铜、氟、碘、铁、锰、钼、硒和锌。除了铬以外，其他所有的矿物质都包含在代谢所需要的酶或者激素中。铬有助于保持体内血糖水平正常。尽管微量矿物质（如砷、钴、氟化物、镍、硅和矾）可能在动物营养素中是必须的，但是在人类营养素中并不是必须的。氟化物与钙形成稳定的化合物，有助于稳定骨骼和牙齿的矿物质含量，从而有助于防止蛀牙。所有这些微量矿物质在高剂量时都是有毒的，其中某些（砷、镍和铬）可以导致癌症。