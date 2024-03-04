来自 6 项不同研究的证据显示小白菊预防偏头痛的效果各不相同，但是最近的一项研究规模更大，并且显示每月偏头痛数量呈小幅减少。研究结果的差异可能反映了所用小白菊的制剂和剂量不同。

在有关有关节炎的人们的研究中，小白菊没有减轻症状的作用。没有严格的科学研究支持其他对健康的益处。