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小白菊是一种灌木丛多年生药草。干叶用于制作胶囊、片剂及液体提取物。小白菊内酯和糖苷被认为是其活性成分。
（另请参见膳食补充剂概述。）
小白菊声称的益处
小白菊的益处证据
来自 6 项不同研究的证据显示小白菊预防偏头痛的效果各不相同，但是最近的一项研究规模更大，并且显示每月偏头痛数量呈小幅减少。研究结果的差异可能反映了所用小白菊的制剂和剂量不同。
在有关有关节炎的人们的研究中，小白菊没有减轻症状的作用。没有严格的科学研究支持其他对健康的益处。
小白菊的副作用
使用退热药的人可能会出现口腔溃疡、皮肤炎症（皮炎）和轻度消化道不适。小白菊可能会导致味觉改变和心率增加。不建议儿童及孕妇或哺乳期妇女服用小白菊。对于孕妇来说，小白菊可能会引起子宫收缩，并导致流产。另外，小白菊可引起过敏反应。
突然停用小白菊可能会加重偏头痛并导致紧张和失眠。
对豚草（花粉热）或其他相关植物（如雏菊、金盏花和菊花）过敏的人也可能对小白菊过敏。
由于可能引起出血，小白菊应在手术前 2 周停用。
小白菊与药物的相互作用
小白菊可与防止血液凝固的药物（抗凝剂）、治疗偏头痛的药物、非甾体抗炎药 (NSAID) 相互作用。它可减少血小板（有助于阻止出血的血液成分）的正常凝血倾向。
小白菊的使用建议
小白菊可能会降低每月的偏头痛频率，但效果可能不大。
对枯草热或某些植物过敏或使用抗凝剂、治疗偏头痛的其他药物或非甾体类抗炎药 (NSAID) 的患者在服用小白菊前应咨询医生。孕妇不应服用小白菊。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：小白菊