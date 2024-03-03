酒渣鼻是一种持续性皮肤疾病，通常导致面部中央部位出现发红、小丘疹和明显血管扩张。

病因不明。

典型症状包括面颊和鼻子部位皮肤发红，可见细小血管和小丘疹。

诊断主要依靠临床表现和患者第一次出现症状的年龄。

通过避免某些食物、酒和热饮、日晒、极端气温和风、化妆品可防止酒渣鼻加重。

治疗包括在皮肤上涂抹，或对某些人而言需要口服。

酒渣鼻通常会影响 30-50 岁的人群。本病最常见于皮肤白皙的爱尔兰人或北欧人后裔，但肤色深的人种也常被累及，只不过可能尚未被认知而已。虽然医生常可容易地识别酒渣鼻，但有时酒渣鼻看起来像痤疮和某些其他皮肤病。酒渣鼻也常被称为成人痤疮。

酒渣鼻的原因尚不清楚，但有些人可能容易发生这种疾病。

辛辣食物、酒精或热饮可能会引发爆发。其他的诱发因素包括阳光、防晒霜、情绪压力、冷热气候、运动、风、化妆品及热水浴。

胺碘酮、应用于皮肤或经鼻吸入的皮质类固醇以及高剂量维生素 B6 和 B12 等某些药物可能会使酒渣鼻恶化。

酒渣鼻的症状 酒渣鼻仅影响面部和头皮。它有 4 个阶段： 酒渣鼻前期（第一阶段）：脸颊皮肤和鼻子会变红，比正常时间更长，并可能刺痛。

血管期（第二阶段）：皮肤红肿，可见表面下的小血管（称为毛细血管扩张）。

炎症期（第三阶段）：通常会形成小丘疹，有时是部分流脓（称为脓疱）。

晚期（第四阶段）：在某些人中，鼻周皮肤偶尔增厚，看上去像个红球（称为鼻赘）。 酒渣鼻的示例 酒糟鼻 在酒渣鼻中，面部会变红并形成丘疹和脓疱。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 血管性酒渣鼻 这张照片显示一名患酒渣鼻的女性面颊发红，毛细血管扩张。 © Springer Science+Business Media 炎症性酒渣鼻 这张照片显示一名患炎症性酒渣鼻的女性面颊鲜红，有凸起的小硬块（丘疹）。脸颊表面还有含脓液（脓疱）的肿块，但不明显。 © Springer Science+Business Media 酒渣鼻鼻赘 这张照片显示一名酒渣鼻患者的鼻赘，特征是鼻周皮肤增厚、鼻子变大。 © Springer Science+Business Media 酒糟鼻 在酒渣鼻中，面部会变红并形成丘疹和脓疱。 照片由 Thomas Habif 医学博士提供。 血管性酒渣鼻 这张照片显示一名患酒渣鼻的女性面颊发红，毛细血管扩张。 © Springer Science+Business Media 炎症性酒渣鼻 这张照片显示一名患炎症性酒渣鼻的女性面颊鲜红，有凸起的小硬块（丘疹）。脸颊表面还有含脓液（脓疱）的肿块，但不明显。 © Springer Science+Business Media 酒渣鼻鼻赘 这张照片显示一名酒渣鼻患者的鼻赘，特征是鼻周皮肤增厚、鼻子变大。 © Springer Science+Business Media 累及眼睛的酒渣鼻（称为眼酒渣鼻）通常会伴随累及面部的酒渣鼻。眼酒渣鼻的症状可能包括眼睑、结膜、虹膜、巩膜、角膜发炎，或导致瘙痒、仿佛眼中有东西（异物感）、眼睛发红和肿胀的组合症状。 眼酒渣鼻 隐藏详情 这张照片显示一名眼酒渣鼻患者双眼发红，伴眼睑发红和肿胀。 © Springer Science+Business Media

酒渣鼻的诊断 医生的检查 医生根据皮疹的典型外观进行酒渣鼻诊断。没有具体的测试。患者第一次出现症状时的年龄，以及没有黑头粉刺和白头粉刺有助于区分酒渣鼻和痤疮。