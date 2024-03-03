酒渣鼻是一种持续性皮肤疾病，通常导致面部中央部位出现发红、小丘疹和明显血管扩张。
病因不明。
典型症状包括面颊和鼻子部位皮肤发红，可见细小血管和小丘疹。
诊断主要依靠临床表现和患者第一次出现症状的年龄。
通过避免某些食物、酒和热饮、日晒、极端气温和风、化妆品可防止酒渣鼻加重。
治疗包括在皮肤上涂抹，或对某些人而言需要口服。
酒渣鼻通常会影响 30-50 岁的人群。本病最常见于皮肤白皙的爱尔兰人或北欧人后裔，但肤色深的人种也常被累及，只不过可能尚未被认知而已。虽然医生常可容易地识别酒渣鼻，但有时酒渣鼻看起来像痤疮和某些其他皮肤病。酒渣鼻也常被称为成人痤疮。
酒渣鼻的原因尚不清楚，但有些人可能容易发生这种疾病。
辛辣食物、酒精或热饮可能会引发爆发。其他的诱发因素包括阳光、防晒霜、情绪压力、冷热气候、运动、风、化妆品及热水浴。
胺碘酮、应用于皮肤或经鼻吸入的皮质类固醇以及高剂量维生素 B6 和 B12 等某些药物可能会使酒渣鼻恶化。
酒渣鼻的症状
酒渣鼻仅影响面部和头皮。它有 4 个阶段：
酒渣鼻前期（第一阶段）：脸颊皮肤和鼻子会变红，比正常时间更长，并可能刺痛。
血管期（第二阶段）：皮肤红肿，可见表面下的小血管（称为毛细血管扩张）。
炎症期（第三阶段）：通常会形成小丘疹，有时是部分流脓（称为脓疱）。
晚期（第四阶段）：在某些人中，鼻周皮肤偶尔增厚，看上去像个红球（称为鼻赘）。
在酒渣鼻中，面部会变红并形成丘疹和脓疱。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示一名患酒渣鼻的女性面颊发红，毛细血管扩张。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示一名患炎症性酒渣鼻的女性面颊鲜红，有凸起的小硬块（丘疹）。脸颊表面还有含脓液（脓疱）的肿块，但不明显。
© Springer Science+Business Media
这张照片显示一名酒渣鼻患者的鼻赘，特征是鼻周皮肤增厚、鼻子变大。
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在酒渣鼻中，面部会变红并形成丘疹和脓疱。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示一名患酒渣鼻的女性面颊发红，毛细血管扩张。
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这张照片显示一名患炎症性酒渣鼻的女性面颊鲜红，有凸起的小硬块（丘疹）。脸颊表面还有含脓液（脓疱）的肿块，但不明显。
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这张照片显示一名酒渣鼻患者的鼻赘，特征是鼻周皮肤增厚、鼻子变大。
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累及眼睛的酒渣鼻（称为眼酒渣鼻）通常会伴随累及面部的酒渣鼻。眼酒渣鼻的症状可能包括眼睑、结膜、虹膜、巩膜、角膜发炎，或导致瘙痒、仿佛眼中有东西（异物感）、眼睛发红和肿胀的组合症状。
酒渣鼻的诊断
医生的检查
医生根据皮疹的典型外观进行酒渣鼻诊断。没有具体的测试。患者第一次出现症状时的年龄，以及没有黑头粉刺和白头粉刺有助于区分酒渣鼻和痤疮。
酒渣鼻的治疗
避免诱发因素
对于炎性酒渣鼻，口服抗生素，在皮肤上涂抹抗生素，或在皮肤上涂抹壬二酸或伊维菌素
对于脸红，涂抹溴莫尼定凝胶或羟甲唑啉乳膏，有时口服β受体阻滞剂
对于毛细血管扩张，使用激光和电烙术
对于鼻赘，进行皮肤磨削术、激光疗法和/或去除多余组织
酒渣鼻的初步治疗就是避免诱因。治疗旨在控制症状，因为酒渣鼻不能治愈。
涂抹到皮肤的抗生素（例如甲硝唑、过氧化苯甲酰、克林霉素、米诺环素和红霉素）以及壬二酸乳膏对炎症性酒渣鼻可能有效。伊维菌素乳膏也有效。施用于皮肤的皮质类固醇往往使酒渣鼻恶化。
有很多脓疱或眼酒渣鼻的患者需要口服某种抗生素。通常使用多西环素、四环素、米诺环素、阿奇霉素或红霉素。口服异维 A 酸可能有效，但可能存在严重副作用，所以不推荐使用，除非其他治疗无效。
持续脸红或发红可以涂抹溴莫尼定凝胶或羟甲唑啉乳膏，有时口服β受体阻滞剂。
毛细血管扩张的治疗包括激光治疗和电烙术（对皮肤用电流来消除毛细血管扩张）。
使用药物不可能彻底改善重度鼻赘。因此，该疾病的患者可能需要接受皮肤磨削术（一种用磨削金属仪器擦除皮肤表面以去除顶层的手术）、激光治疗和/或手术来去除过多组织。