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大蒜

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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大蒜是一种草药，很久以来一直用于烹饪和医学。当切碎或压碎大蒜鳞茎时，会释放出称为大蒜素的氨基酸副产物。大蒜素是大蒜浓味及医用价值的主要成分。

因为当压碎大蒜时会破坏活性成分，所以各种形式的大蒜中的活性成分含量差异很大。由大蒜制成的陈年大蒜提取物 (AGE) 可以陈化至少 20 个月，其活性化合物比大多数形式要稳定。以这种形式食用大蒜补充剂似乎可提供最大的健康获益，并且副作用较少。

（另请参见膳食补充剂概述。）

大蒜声称的益处

大蒜可减少血小板（有助于阻止出血的血液成分）的正常凝血倾向。因为大蒜抑制微生物（比如，细菌）再生，它具有一定的防腐和抗菌作用。支持者还声称大蒜可以

  • 降低低密度脂蛋白（LDL）胆固醇水平

  • 降低患癌症的风险，尤其是胃肠道癌

  • 降低血糖水平

据说大蒜也有助于预防普通感冒和治疗非酒精性脂肪肝 (NAFLD)。

大蒜的益处证据

大蒜补充剂（特别是 AGE）的最有力证据是降低血压。大剂量大蒜可以稍微降低收缩压和舒张压。 

  • 有关大蒜降低胆固醇的作用的结论并不一致，但是研究表明，大蒜可以降低总胆固醇和低密度脂蛋白 (LDL)（有害胆固醇）水平，足以显著降低心脏病发作等心脏问题的风险。

  • 科学证据表明，大蒜大蒜补充剂的抗癌作用有限，甚至根本没有抗癌作用。 

  • 一项对 7 项研究的荟萃分析显示，大蒜可能会降低空腹血糖水平。

大多数研究使用的是非新鲜大蒜的提取物。提取几乎没有蒜味的物质可能会失去活性或者需要研究。

大蒜的副作用

除了呼吸、身体上及母乳中有蒜味外，大蒜通常没有有害影响。然而，吃大量的大蒜会出现恶心、口腔及食道和胃部的灼热感。

大蒜与药物的相互作用

少量大蒜作为饮食的一部分，不太可能引起与药物的相互作用。然而，作为补充剂的更大量的大蒜可与抗凝剂（如华法林）相互作用，增加出血风险。因此，手术前 2 周或牙科手术前不应该食用大蒜或将其作为补充剂服用。

大蒜可能会与用于治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染的药物（如沙奎那韦）发生相互作用，从而使其效力降低，并且可能与降血糖水平的药物相互作用，从而导致血糖​​水平过度下降。

大蒜也可增加降压药的效力，从而降低血压。大蒜也可与他克莫司（一种防止移植器官排斥的药物）相互作用，导致他克莫司水平升高，造成肝损伤。动物研究表明，大蒜会降低异烟肼水平。

大蒜的使用建议

大蒜似乎可以降低血压、总胆固醇和 LDL 胆固醇水平以及空腹血糖水平。因此，大蒜可能有助于降低心血管疾病的风险。大蒜相对安全，但如果患者有以下情况，应在服用大蒜之前咨询医生

  • 患有糖尿病或HIV

  • 使用抗凝剂

  • 使用抗高血压药（治疗高血压）

  • 使用预防器官移植排斥的药物

  • 使用治疗结核病等疾病的药物

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：大蒜

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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