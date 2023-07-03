胆固醇及脂代谢紊乱概述

机体需要脂肪（脂质）来生长和供应能量。机体也需要脂肪来合成激素以及身体活动所需的其他一些物质。机体会将过量脂肪沉积在血管壁和器官内，这会阻碍血液流动并损伤器官，通常可引起严重疾病。

血液中的重要脂质为

胆固醇

甘油三酯

胆固醇是细胞膜、脑、神经细胞和胆汁的一种基本组分，可帮助机体吸收脂肪和脂溶性维生素。人体利用胆固醇生成维生素 D 和多种激素，例如雌激素、睾酮和皮质醇。人体可以生成自己所需要的全部胆固醇，但也从食物中获取胆固醇。

脂肪细胞内的甘油三酯分解后可提供机体代谢过程（包括生长）需要的能量。甘油三酯是肠道和肝内被称为脂肪酸的较小脂肪生成的。某些类型的脂肪酸可以在体内生成，但其他的则必须从食物中获取。

脂肪，如胆固醇和甘油三酯不能在血液中自由循环，因为血液大部分是水。为了能在血液中流动，胆固醇和甘油三酯由蛋白质和其他的物质包装，形成一种称之为脂蛋白的微粒。

脂蛋白有不同的类型。每种类型都有不同的作用、分解和排除的方式也略有不同。脂蛋白包括

乳糜微粒

高密度脂蛋白 (HDL)

低密度脂蛋白 (LDL)

极低密度脂蛋白 (VLDL)

由 LDL 传送的胆固醇，称 LDL 胆固醇 (LDL-C)；由 HDL 传送的胆固醇，称 HDL 胆固醇 (HDL-C)。

人体通过加或减少脂蛋白产生的速度来调节脂蛋白的水平（也是脂质的水平）。人体也能调节脂蛋白进入血流和从血流中移出的速度。

胆固醇和甘油三酯水平每天差异很大，导致这种差异的原因很多，如压力、饮食习惯、运动、生活方式、代谢变化。胆固醇水平的各个测量值之间可能会有约 10％ 的变化，而甘油三酯水平的各个测量值之间可能会有高达 25％ 的变化。

脂质水平可能

脂质水平异常可能因为年龄的不同、某些疾病（包括一些遗传疾病）、使用了某些药物或生活方式不同（如高脂饮食、活动少或超重等）引起。

表格 脂蛋白：脂质携带者 表格

脂质水平异常的并发症 某些脂质（特别是胆固醇）水平异常高会引起动脉粥样硬化等长期问题。一般说来，总胆固醇（包括 LDL-C、HDL-C 和 VLDL-C）水平高，尤其是 LDL（“坏的”）胆固醇水平高，会增加发生动脉粥样硬化的风险，由此导致心脏病发作或卒中的风险升高。然而，不是所有类型的胆固醇增高都会增加这类风险。HDL（“好”）胆固醇水平增高可以降低风险；反之，HDL胆固醇水平降低，可以增加这类风险。 甘油三酯水平对心脏病发作的影响尚不明确。但甘油三酯水平非常高（高于 500 毫克/分升 [mg/dL] 血液或 5.65 mmol/L）会增加发生胰腺炎的风险。