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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胆固醇及脂代谢紊乱概述

作者：Michael H. Davidson, MD, FACC, FNLA, University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine;
Pallavi Pradeep, MD, University of Chicago
已审核/已修订 7月 2023
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    机体需要脂肪（脂质）来生长和供应能量。机体也需要脂肪来合成激素以及身体活动所需的其他一些物质。机体会将过量脂肪沉积在血管壁和器官内，这会阻碍血液流动并损伤器官，通常可引起严重疾病。

    血液中的重要脂质为

    • 胆固醇

    • 甘油三酯

    胆固醇是细胞膜、脑、神经细胞和胆汁的一种基本组分，可帮助机体吸收脂肪和脂溶性维生素。人体利用胆固醇生成维生素 D 和多种激素，例如雌激素睾酮皮质醇。人体可以生成自己所需要的全部胆固醇，但也从食物中获取胆固醇。

    脂肪细胞内的甘油三酯分解后可提供机体代谢过程（包括生长）需要的能量。甘油三酯是肠道和肝内被称为脂肪酸的较小脂肪生成的。某些类型的脂肪酸可以在体内生成，但其他的则必须从食物中获取。

    脂肪，如胆固醇和甘油三酯不能在血液中自由循环，因为血液大部分是水。为了能在血液中流动，胆固醇和甘油三酯由蛋白质和其他的物质包装，形成一种称之为脂蛋白的微粒。

    脂蛋白有不同的类型。每种类型都有不同的作用、分解和排除的方式也略有不同。脂蛋白包括

    • 乳糜微粒

    • 高密度脂蛋白 (HDL)

    • 低密度脂蛋白 (LDL)

    • 极低密度脂蛋白 (VLDL)

    由 LDL 传送的胆固醇，称 LDL 胆固醇 (LDL-C)；由 HDL 传送的胆固醇，称 HDL 胆固醇 (HDL-C)。

    人体通过加或减少脂蛋白产生的速度来调节脂蛋白的水平（也是脂质的水平）。人体也能调节脂蛋白进入血流和从血流中移出的速度。

    胆固醇和甘油三酯水平每天差异很大，导致这种差异的原因很多，如压力、饮食习惯、运动、生活方式、代谢变化。胆固醇水平的各个测量值之间可能会有约 10％ 的变化，而甘油三酯水平的各个测量值之间可能会有高达 25％ 的变化。

    脂质水平可能

    脂质水平异常可能因为年龄的不同、某些疾病（包括一些遗传疾病）、使用了某些药物或生活方式不同（如高脂饮食、活动少或超重等）引起。

    表格
    表格

    脂蛋白：脂质携带者

    类型

    起源

    功能

    乳糜微粒

    由肠道加工食物中的脂肪形成

    将已消化的脂肪（如甘油三酯）转运到肌肉和脂肪细胞

    高密度脂蛋白（HDL）

    在肝脏和小肠内形成

    从身体的组织中清除胆固醇，并将其运送到需要胆固醇的细胞，以及运送到肝脏，以将其清除

    低密度脂蛋白（LDL）

    在 VLDL 将甘油三酯转运到脂肪细胞后形成

    运送胆固醇到各种细胞

    极低密度脂蛋白（VLDL）

    在肝内形成

    将甘油三酯从肝脏转运到脂肪细胞

    脂质水平异常的并发症

    某些脂质（特别是胆固醇）水平异常高会引起动脉粥样硬化等长期问题。一般说来，总胆固醇（包括 LDL-C、HDL-C 和 VLDL-C）水平高，尤其是 LDL（“坏的”）胆固醇水平高，会增加发生动脉粥样硬化的风险，由此导致心脏病发作卒中的风险升高。然而，不是所有类型的胆固醇增高都会增加这类风险。HDL（“好”）胆固醇水平增高可以降低风险；反之，HDL胆固醇水平降低，可以增加这类风险。

    甘油三酯水平对心脏病发作的影响尚不明确。但甘油三酯水平非常高（高于 500 毫克/分升 [mg/dL] 血液或 5.65 mmol/L）会增加发生胰腺炎的风险。

    检测脂质水平

    空腹血脂检查（有时称为血脂全项）是指在禁食 12 小时后测得的总胆固醇、甘油三酯、LDL 胆固醇和 HDL 胆固醇的水平。医生通常从 20 岁开始每 5 年进行一次这项检查，作为评估患者有无冠状动脉疾病风险的一部分。

    在儿童和青少年中，如果儿童有风险因素，例如有家庭成员存在重度血脂异常或在年轻时患上冠状动脉疾病，则建议在 2-8 岁期间进行空腹血脂检查来筛查。在没有风险因素的儿童中，通常在儿童进入青春期（通常在 9-11 岁之间）之前进行一次非空腹血脂检查来筛查，然后在 17-21 岁之间再进行一次。

    实验室检测
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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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