人参通常来源于两种不同的植物：西洋参及亚洲人参。西洋参比亚洲人参温和。人参有多种形式的用途，如新鲜人参可直接用，干的根部、提取物、溶液、胶囊、片剂、化妆品、苏打、泡茶都是人参的应用形式。

西伯利亚人参不是真正的人参，其包含不同的活性成分。

不同人参制品质量差异相当大，这是因为许多制品含有极少量甚至没有可测出的人参的活性成分。在极少情况下，一些来自于亚洲的人参制品有意掺有曼德拉草的根部，或与保泰松或氨基比林合用，但美国市场已禁用后两种药物，因为它们有不可接受的副作用。

（另请参见膳食补充剂概述。）

人参 声称的益处 人们服用人参多是用于加强身体活动能力及心理作业，并加强能量及抵御压力与变老的有害影响。许多人将其用于增强性能力，包括治疗勃起功能障碍。人参可以降低血糖水平，并增加高密度脂蛋白（一种好胆固醇）水平。人参还可以改善免疫功能。

人参 的益处证据 没有令人信服的益处证据表明人参可以增强健康人或被诊断为痴呆的人的心理表现。 一项研究发现，人参并不能预防感冒，但可以缩短感冒的持续时间。一些研究表明，人参可能会轻微改善勃起功能。 在一项大型但短暂的研究中，非客观报道说人参提高了生命质量。然而，评估生活质量（以及人参的其他一些潜在影响，如精力）是困难的，因为这属于主观性评估。在一项对糖尿病患者的研究中，人参可降低血糖水平，并且可改善情绪和精力。一些初步证据表明，西洋人参可能有助于缓解呼吸道感染。

人参 的副作用 人参有合理较好的安全性报道。然而，有些著者建议限制人参使用时间最长为 3 个月，因为服用时间超过 3 个月可能带来副作用。最常见的副作用是神经紧张、精神兴奋，通常在最初服用的几天后减少的。集中注意力的能力可能会降低，血糖可能会降低到异常低的水平（低血糖）。其它的副作用包括头痛、过敏反应及睡眠和消化方面的问题、乳房胀痛及月经不调。因为人参具有雌激素作用，孕妇及哺乳期妇女不应该服用人参，儿童也是不该食用人参的。 偶然情况下，也有报道说食用人参有更严重的副作用，如哮喘发作、血压升高、心悸或心律异常的风险，绝经后的妇女还可出现子宫出血。对于许多人而言，人参的味道难以让人们接受。

人参 与药物的相互作用 人参与抗凝剂、阿司匹林、其他非甾体类抗炎药 (NSAID)、皮质醇类药物、地高辛、雌激素治疗、单胺氧化酶抑制剂（MAOI，用于治疗抑郁症）及降血糖药物（用于治疗糖尿病的药物）相互作用。 人参也可能增加某些药物的血液水平。例如，人参可增加伊马替尼（用于治疗白血病）和拉替拉韦（用于治疗 HIV）的水平，从而导致肝毒性。 如果人参与某些影响心律的药物（如胺碘酮或硫利达嗪）联合使用，可能会发生心律失常。

人参 的使用建议 不建议使用人参，因为其声称可提供的健康益处没有得到任何证明，并且有一定的导致显著副作用和药物相互作用的风险。孕妇或哺乳期女性不应服用人参。