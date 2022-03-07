勃起功能障碍 (ED) 是指无法达到或维持性交满意的勃起。
（也请参见男性性功能障碍概述。）
每个男性在达到勃起时偶尔都会遇到问题，此类情况被视为正常。当男性出现以下情况时，患有勃起功能障碍(ED)
永远无法达到勃起
反复达到短暂勃起状态，不足以完成性交
不能一贯地达到有效勃起
如果患者从未能够达到或维持勃起，被称为原发性 ED。
如果患者先前能够正常勃起，但后来不能勃起了，则被称为继发性 ED。
继发性 ED 比原发性 ED 更为常见。
在美国，40至70岁男性中约有50%会受到影响，该比例随年龄增大而增加。但是，ED不被视为衰老的正常现象，在任何年龄均可成功治疗。
勃起功能障碍的病因
为达到勃起，阴茎需要有足够量的血液流入、血液流出缓慢、阴茎的神经传入和传出功能正常、足够量的男性激素睾酮和足够的性冲动（性欲），因此任何这些系统的疾病都可能导致勃起功能障碍 (ED)。
阴茎异常勃起可能是由血管、神经异常引起血液在阴茎勃起组织（海绵体）中淤积所致。其它可能的原因包括激素紊乱、阴茎结构异常、某些药物的使用以及心理问题（参见表勃起功能障碍的常见原因和特征）。最常见的特定原因是
你知道吗……
通常多个因素会导致ED。例如，某个男性因患有糖尿病或外周血管疾病而导致勃起功能轻微下降，如果该男性开始服用新药或者如果压力增加，则会出现严重的ED。
血管疾病
动脉粥样硬化可能会部分阻塞流入腿部的血液（外周血管疾病）。通向阴茎的动脉通常也受阻，导致流入阴茎的血流量减少并造成ED。糖尿病、高胆固醇水平、高血压和吸烟可引发动脉粥样硬化，从而造成ED。
有时，血液从阴茎静脉流出的速度太快，导致阴茎内血压下降，从而影响达到或保持勃起（称为静脉阻塞性功能障碍）。
神经功能紊乱
如果向阴茎传达信息的神经受损，则会出现ED。除了引起动脉粥样硬化，糖尿病也会影响支配阴茎的神经。由于通向阴茎的神经沿前列腺分布，因此前列腺手术（如用于治疗癌症或前列腺肥大）通常会导致ED。
引起ED的较不常见神经功能紊乱包括脊髓损伤、多发性硬化和中风。此外，臀部和生殖部位（所谓的鞍区）的神经长时间受压可导致暂时性ED，例如可能发生在远距离自行车骑行时。
其他疾病
激素失调（如睾酮水平异常低）往往会降低性欲，但也可造成ED。
在佩罗尼病中，瘢痕组织在阴茎内部生长，造成勃起弯曲且常引起疼痛，引发ED。
药物，包括酒精及违禁药物（比如可卡因和苯丙胺类）也能引起或加重ED。
有时心理问题（如表现焦虑或抑郁）或者使男性体能降低的因素（如疾病、疲劳或压力）可引起或加重ED。勃起功能障碍可能是情境性的，涉及特定的地点、时间或伴侣。
持续性的、痛性勃起（阴茎异常勃起）会损伤阴茎的勃起组织，导致ED。
什么是阴茎硬结症？
在佩罗尼病中，阴茎内的炎症导致瘢痕组织形成。由于瘢痕组织在勃起期间不会增大，因此会使勃起阴茎弯曲，使得性交时很难或不可能穿透。瘢痕组织可延伸至勃起组织（阴茎海绵体），引起勃起功能障碍。
勃起功能障碍的评估
偶尔出现勃起功能障碍(ED)并不少见，但是始终无法实现或维持勃起的男性应该去看医生，因为ED可能是严重的健康问题的迹象，例如动脉粥样硬化或神经障碍。ED的大多数病因是可治疗的。以下信息可以帮助患者了解何时就医及评估中的预期。
警示体征
在ED患者中，特定的症状和特点要引起注意。它们包括
夜间或早晨醒来时不勃起
臀部和生殖部位（称为鞍区）之间及周围区域麻木
体育活动中腿部肌肉出现疼痛性痉挛，但休息后迅速得到缓解（跛行）
何时就医
虽然ED可能会降低男性的生活质量，但其本身并不是危险疾病。但是，ED可能是严重医疗疾病的症状。由于腹股沟或腿部的麻木感可能是脊髓损伤的迹象，因此如果突然出现此种麻木感，应立即就医。出现其他警告特征的男性应致电医生，询问多久之后需要就医检查。
医生会怎么做
医生首先询问有关男性症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示 ED 的病因和可能需要进行的其他检查（参见表勃起功能障碍的常见原因和特征）。
医生询问
服药和饮酒情况
吸烟史
糖尿病史
高血压史
动脉粥样硬化史
手术史（例如，治疗前列腺肥大、前列腺或直肠癌、或血管疾病的手术）
受伤史（例如，骨盆破裂或背部损伤）
血管疾病的症状（例如，走路时小腿疼痛，或者足部冰冷、麻木或呈青色）
神经功能紊乱的症状（例如麻木、刺痛、无力、失禁或跌倒）
激素疾病的症状（例如失去性欲、胸围增大、睾丸缩小、体毛脱落、体重或食欲变化、或者难以耐热或耐冷）
心理疾病的症状，尤其是抑郁
对性关系的满意度
患者配偶的性功能障碍（例如阴道干燥或抑郁）
虽然男性可能羞于和医生谈论这些方面，但该信息在确定ED病因方面十分重要。
体格检查主要是检查生殖器和前列腺，但医生也会观察激素、神经和血管疾病的迹象并检查直肠。
有时，从病史中可清楚了解病因。例如，在前列腺手术或开始服用新药后不久，可能会出现ED。一个重要线索是夜间或醒来时是否勃起。如果勃起，则身体原因比心理原因少，因为身体原因通常会始终抑制勃起。其他表明是心理原因的因素会在年轻健康男性中突然出现，仅在特定情境下出现症状，不需要任何治疗即可解决ED。跛行或者脚趾或足部冰冷或呈青色可能提示血管问题，如外周血管疾病或因糖尿病引起的血管疾病。
勃起功能障碍的常见原因和特征
病因
临床特征*
检查†
血管疾病
动脉阻塞（外周血管疾病）
跛行（体育活动中腿部肌肉有规律、可预见的出现疼痛、酸痛、痉挛或疲倦感，但休息后迅速得到缓解）
一般风险因素（例如高血压、糖尿病或血液中胆固醇和脂质水平异常）
比较在脚踝和手臂同时测量的血压（称为踝肱指数）
危险因素检测（例如血葡萄糖 [糖] 和血脂水平升高）
超声波检测阴茎动脉血流
静脉渗漏（在勃起时，阴茎静脉无法像平常一样阻止血液离开阴茎）
勃起实现但不能持续
超声检查阴茎动脉
神经功能紊乱
因糖尿病引起的神经损伤（糖尿病性神经病变）
已知糖尿病
有时足部麻木、烧灼或其它疼痛感
有时尿失禁
医生的检查
有时行肌电图和神经传导检查
身体不同部位在不同时间出现间歇性无力或麻木
磁共振成像(MRI)
有时进行脊椎穿刺（腰椎穿刺）和脊髓液检查
在盆腔手术或者放疗过程中的神经损伤
已知的手术（比如根治性前列腺切除术）或者放疗史
仅医生查体
脊髓疾病（如肿瘤或损伤）
阴茎和肛门之间的部位麻木
通常脊髓疾病的其它症状（例如腿部麻木和无力、尿失禁）
磁共振成像(MRI)
臀部和生殖部位（所谓的鞍区）长时间受压，例如在骑自行车或骑马时出现
通常是长时间骑行的竞技运动员
症状在骑行后不久就出现
仅医生查体
前列腺炎（前列腺炎症）
骨盆或腹股沟部位疼痛以及令人讨厌的泌尿系统症状，如疼痛、烧灼感、尿血、尿频或开始小便时困难
尿液检查
中风
已知中风
仅医生查体
内分泌系统疾病
性腺功能减退（睾酮缺乏）
丧失性欲、睡眠障碍、抑郁或情绪变化
最终，肌肉和睾丸大小、骨密度和体毛减少
最终，身体脂肪和胸围增大
测定血液中的睾酮水平
圆脸、躯干体脂增加、腹部出现紫色条纹、高血压和情绪变化
测定尿液中的皮质醇水平
有时做血液检查
严重的甲状腺功能亢进症（甲状腺激素过多）
坐立不安、心率加快、血压升高、震颤、体重下降、不能耐热
测定血液中的甲状腺激素水平
严重的甲状腺功能减退症（甲状腺激素缺乏）
呆滞、心率和血压下降、皮肤增厚、食欲不振、体重增加、不能耐冷
测定血液中的甲状腺激素水平
器质性疾病
佩罗尼病（阴茎的勃起组织中形成瘢痕组织）
阴茎内的组织坚硬
通常勃起过程中阴茎会严重弯曲
通常性交时疼痛
仅医生查体
通常超声检查阴茎内的瘢痕组织
尿道下裂（出生缺陷）
尿道位于阴茎下方
仅医生查体
小阴茎（出生缺陷）
阴茎异常小
仅医生查体
心理障碍
悲伤、无助、绝望、食欲不振和睡眠问题
仅医生查体
操作焦虑或压力
睡眠和自慰时完全勃起
对性生活表示担心
有时，只有与特定配偶或者在特定情境下才会出现ED
仅医生查体
其他
药物（参见表某些可能导致勃起功能障碍的常用药物）
服用已知会导致ED的药物的历史
仅医生查体
低血氧症（血氧水平持续较低）
通常慢性肺部疾病（例如，慢性阻塞性肺疾病）
脉搏血氧仪（测定血氧水平）
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 通常测定睾酮水平。如果水平低，医生测定其它激素的水平。
ED = 勃起功能障碍；MRI = 核磁共振成像。
引起勃起功能障碍的一些常见药物
类别
药品
治疗高血压药物（抗高血压药）
β-受体阻滞剂（如阿替洛尔、卡维地洛、美托洛尔和普萘洛尔）
可乐定
利尿剂（如呋塞米、氢氯噻嗪和氯噻酮）
甲基多巴
螺内酯
治疗前列腺增大的药物
α-肾上腺素能受体阻滞剂（如特拉唑嗪、多沙唑嗪、坦索罗辛和赛洛多辛）
5-α还原酶抑制剂（如非那雄胺和度他雄胺）
治疗前列腺癌的药物
激素药物（如亮丙瑞林、曲普瑞林和戈舍瑞林）
阿比特龙
比卡鲁胺
酮康唑
影响中枢神经系统的药物
饮酒
苯二氮䓬类药物（如阿普唑仑、利眠宁、地西泮和劳拉西泮）
可卡因或安非他命，长期使用
单胺氧化酶抑制剂（如苯乙肼、司来吉兰和反苯环丙胺）
阿片类药物（如可待因、海洛因、氢吗啡酮、美沙酮、吗啡或羟可酮），如果长期服用
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（如西酞普兰、依他普仑、氟西汀、帕罗西汀及舍曲林）
三环类抗抑郁药（如阿米替林、地昔帕明、丙咪嗪和去甲替林）
其他
雄激素拮抗剂（如甲地孕酮）
抗癌药物（大多数癌症化疗药物）
甲氰咪胺
有抗胆碱能作用的药物（如许多抗组胺药和一些抗抑郁药）
雌激素
检查
通常需要检查。实验室检查包括测定血液中的睾酮水平。如果睾酮水平低，医生测定其它激素。根据病史和体格检查结果，可能会进行血液化验，以检查之前未发现的糖尿病、甲状腺疾病和脂质疾病。这些检查通常可为医生提供足够信息，以计划治疗。
有时，医生向阴茎注射可刺激勃起的药物，然后使用超声检查评估阴茎动脉和静脉中的血流。在极少数情况下，医生会建议使用家庭监控产品，以检测和记录睡眠期间的勃起情况。
勃起功能障碍的治疗
治疗基础病因
性教育和咨询
口服磷酸二酯酶抑制剂
有时候用其他药物、机械装置或手术
治疗任何基础疾病，医生通常会停止可导致勃起功能障碍(ED)的药物，或为患者提供其他药物。但是，在停止服用任何药物之前，患者应与医生沟通。
超重是可引起ED的许多疾病的风险因素，因此减肥可能会改善勃起功能。吸烟是动脉粥样硬化的风险因素，因此戒烟也可能会改善勃起功能。戒酒或者减少酒精摄入量（如果过多）也可有所帮助。
身体疾病引起的ED通常也伴随心理问题，因此医生应该让患者安心并给予教育（包括患者的配偶，如果可能）。由合格的性治疗师提供的夫妻咨询可帮助改善配偶沟通，减少操作压力，解决可导致ED的人际冲突。
在睾酮水平低的男性中，补充睾酮可帮助恢复勃起。这些睾酮制剂可作为贴剂或凝胶剂每日给药。有时也建议使用睾酮鼻产品和皮下植入物。睾酮水平极低的男性可能需要每个月注射两次睾酮。
首先尝试无创方法（机械装置和药物）。有时，患者必须多次尝试该方法，然后医生才能确定是否有效。通常首选尝试口服药物。在性交前注入阴茎的药物是有效的，通常是次选尝试。虽然大多数男性更愿意通过药物治疗 ED，但机械装置的优势是非常高效，且由于没有药物副作用，因此往往非常安全。可膨胀性阴茎假体植入术是实现性交的最后一种方法，但最有效。
机械装置和手术
可以达到勃起但不能维持的男性可使用狭窄环。一旦勃起，立即在阴茎底部周围套上弹性环，帮助阻止血液流出，维持阴茎硬度。如果男性不能勃起，可对阴茎应用手持真空勃起装置。该装置通过缓缓施加真空效应，使血液流入阴茎，之后在阴茎底部套上狭窄环，以保持勃起。该方法的缺陷包括阴茎擦伤、阴茎末端寒冷、缺乏自发性。有时，狭窄环与真空装置和药物疗法结合使用。
药品
治疗ED的主要药物是口服磷酸二酯酶抑制剂。其它药物包括前列腺素，可注射到阴茎内或插入尿道。口服磷酸二酯酶抑制剂比其它药物更常用，因为使用简单，可实现性交时的自发性。此外，会出售用于治疗ED的非处方草药制剂，但此类药物通常无效，且含有隐藏剂量的磷酸二酯酶抑制剂。隐藏磷酸二酯酶抑制剂会使患者接触可能具有副作用的药物。
口服磷酸二酯酶抑制剂（西地那非、伐地那非、阿伐那非和他达拉非）可增加进入阴茎的血流量。这些药物的原理相同，但药效持续时间、副作用、与食物的相互作用不同。他达拉非的药效持续时间比其它药物长（长达 36 小时），一些男性更青睐于此药。
大部分磷酸二酯酶抑制剂在性交前至少1小时空腹服用效果最佳。服用硝酸酯类药物的男性（最常见的是硝酸甘油，用于治疗心绞痛，但也包括娱乐性硝酸戊酯[“催情剂”]）不应该服用磷酸二酯酶抑制剂，因为二者结合会导致血压降低到危险水平。磷酸二酯酶抑制剂的其它暂时性副作用包括脸红、视力异常（包括色觉异常）和头痛。阴茎异常勃起（持续勃起）非常少见，并且可能需要紧急治疗。在极少数情况下，男性报告称服用磷酸二酯酶抑制剂后出现失明或视力丧失，但磷酸二酯酶抑制剂是否是病因尚不清楚。
前列地尔（前列腺素 PGE1）单独或与罂粟碱和酚妥拉明联合使用可使用非常细的针头直接注射到阴茎侧面，导致大多数男性出现适当勃起。可使用吸管样涂抹器将前列地尔栓剂插入尿道。这些疗法可能导致阴茎异常勃起和阴茎疼痛。就诊时，医生通常会指导患者如何自己使用药物。此后，男性可在家中自行给予这些药物。对于口服药物无效的男性，前列地尔栓剂可与口服磷酸二酯酶抑制剂配合使用。
手术
对于某些男性，药物疗法无效或不可接受。在此类男性中，可进行手术，植入阴茎假体。假体的形式可以是坚硬的硅棒或可充气和放气的液压操作器械。这两种形式均涉及全身麻醉、感染和假体功能障碍的风险。
老年人须知：勃起功能障碍
尽管勃起功能障碍(ED)确实会随着年龄的增长而增加，但并不需要将其视为衰老的正常部分。相反，由于老年人更有可能出现影响血管的疾病，因此也更有可能出现ED。许多老年人进行令人满意的性活动，但不勃起或性交，并且可能会选择不寻求治疗。然而，ED治疗可适用于老年男性。
关键点
ED的常见原因包括心理问题、神经系统或血管疾病、受伤、某些药物或手术的副作用。
在诊断病因时，医生考虑心理和人际因素。
在血清睾酮水平低且患有ED的男性中，睾酮疗法可帮助恢复勃起功能，但睾酮水平低不是ED的常见原因。
大多数ED患者可通过口服磷酸二酯酶抑制剂成功治愈，如西地那非、伐地那非、阿伐那非或他达拉非。
对口服磷酸二酯酶抑制剂治疗无效的大多数患者通过注射前列地尔（单独使用或与口服磷酸二酯酶抑制剂结合使用）可达到勃起。
对于患有严重ED的男性，真空勃起器械和阴茎假体手术是有效的治疗方法。