勃起功能障碍 (ED)

医生首先询问有关男性症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示 ED 的病因和可能需要进行的其他检查（参见表勃起功能障碍的常见原因和特征）。

医生询问

服药和饮酒情况

吸烟史

糖尿病史

高血压史

动脉粥样硬化史

手术史（例如，治疗前列腺肥大、前列腺或直肠癌、或血管疾病的手术）

受伤史（例如，骨盆破裂或背部损伤）

血管疾病的症状（例如，走路时小腿疼痛，或者足部冰冷、麻木或呈青色）

神经功能紊乱的症状（例如麻木、刺痛、无力、失禁或跌倒）

激素疾病的症状（例如失去性欲、胸围增大、睾丸缩小、体毛脱落、体重或食欲变化、或者难以耐热或耐冷）

心理疾病的症状，尤其是抑郁

对性关系的满意度

患者配偶的性功能障碍（例如阴道干燥或抑郁）

虽然男性可能羞于和医生谈论这些方面，但该信息在确定ED病因方面十分重要。

体格检查主要是检查生殖器和前列腺，但医生也会观察激素、神经和血管疾病的迹象并检查直肠。

有时，从病史中可清楚了解病因。例如，在前列腺手术或开始服用新药后不久，可能会出现ED。一个重要线索是夜间或醒来时是否勃起。如果勃起，则身体原因比心理原因少，因为身体原因通常会始终抑制勃起。其他表明是心理原因的因素会在年轻健康男性中突然出现，仅在特定情境下出现症状，不需要任何治疗即可解决ED。跛行或者脚趾或足部冰冷或呈青色可能提示血管问题，如外周血管疾病或因糖尿病引起的血管疾病。

表格 勃起功能障碍的常见原因和特征 表格