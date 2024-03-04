圣罗勒的学名是Ocimum tenuiflorum。
圣罗勒的印度教名称是 tulsi，意思是无与伦比的。
该植物的别名有泰国罗勒和茶树叶茶。
圣罗勒是印度的本土植物，但也生长在澳大利亚、西非和一些中东国家。
在印度，这一草药已用于阿育吠陀医学超过3000年。
印度教徒将圣罗勒视为神圣植物，并经常在印度教神社周围种植。
将圣罗勒植物的叶、茎和种子制成药物。
一些人会在烹饪时使用圣罗勒（有时在食谱中被称为“热罗勒”），因为它有苦味和辣味。
圣罗勒以药丸和胶囊的形式作为膳食补充剂，还从植物的叶子和花中蒸馏出精油。
（另请参见膳食补充剂概述。）
圣罗勒声称的益处
倡导者认为，圣罗勒是一种适应原。这一草药医学术语表示，该物质被认为可帮助身体应对压力并恢复正常功能。圣罗勒的其他用途有：
减轻焦虑和压力
降低糖尿病患者的血糖
降低胆固醇水平
提供保护，预防细菌和病毒感染
促进伤口愈合
减轻炎症
圣罗勒的益处证据
任何单一化合物，包括圣罗勒都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。目前尚无高质量的人体研究证明圣罗勒对治疗任何健康疾病有效。
动物研究表明，圣罗勒籽油可能具有以下作用：
预防压力引起的溃疡以及心脏和血管变化
减缓癌细胞生长，延长癌症动物的生存期
减少焦虑
当作为漱口水中的叶提取物使用时，可减少口腔中的牙菌斑和牙龈炎
但这些发现均未在人体中再现。
人体研究的证据显示，圣罗勒可提供的健康益处有限。其中许多研究规模较小且质量较差。这些研究表明，圣罗勒可能有以下其他健康益处，但需要开展设计合理的大型研究来确认这些初步发现：
减轻焦虑，缓解焦虑伴随的压力和抑郁
降低血糖水平
减轻压力症状（例如，睡眠问题、疲惫、健忘）
改善哮喘患者的呼吸功能并减少哮喘发作
改善免疫系统对病毒感染的应答
减轻炎症和关节疼痛
圣罗勒的副作用
当大多数人服用圣罗勒不超过8周时，似乎安全。但圣罗勒可能有副作用，如恶心或腹泻。
尚未研究服用圣罗勒超过8周的安全性。
怀孕或尝试怀孕的女性服用圣罗勒可能不太安全。在动物研究中，大剂量圣罗勒降低了受精卵附着在子宫上的几率，以及妊娠持续到足月的可能性。尚不清楚这些影响是否会发生在人类中。
尚未研究过圣罗勒在母乳喂养婴儿的女性中的安全性。
圣罗勒可能会降低血液中甲状腺激素的水平，因此可能会加重甲状腺功能减退。
圣罗勒可能会增加手术期间和手术后出血的风险，因为它可能会减缓凝血。
圣罗勒与药物的相互作用
由于圣罗勒可能会减缓血液形成血栓的能力，因此服用圣罗勒和减缓凝血的药物（例如阿司匹林、氯吡格雷、达肝素、肝素和华法林）可能会增加瘀伤和出血的可能性。在动物研究中，圣罗勒可能会增加某些镇静剂的效力。
当与胰岛素或磺脲类药物（如格列美脲）等一些降血糖（降糖）药物联用时，圣罗勒可能会降低血糖，从而可能导致低血糖。
圣罗勒的使用建议
不建议使用圣罗勒，因为尚未在高质量人体研究中证实所声称的健康益处。
圣罗勒对大多数人可能是安全的；但是，应遵循以下预防措施：
孕妇和哺乳期女性、尝试怀孕的女性、2型糖尿病患者、甲状腺功能减退症患者和接受手术的患者应避免使用圣罗勒。
使用某些药物（包括减缓凝血或降低血糖的药物）的患者在服用圣罗勒前应咨询医生。