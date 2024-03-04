圣罗勒的学名是Ocimum tenuiflorum。

圣罗勒的印度教名称是 tulsi，意思是无与伦比的。

该植物的别名有泰国罗勒和茶树叶茶。

圣罗勒是印度的本土植物，但也生长在澳大利亚、西非和一些中东国家。

在印度，这一草药已用于阿育吠陀医学超过3000年。

印度教徒将圣罗勒视为神圣植物，并经常在印度教神社周围种植。

将圣罗勒植物的叶、茎和种子制成药物。

一些人会在烹饪时使用圣罗勒（有时在食谱中被称为“热罗勒”），因为它有苦味和辣味。