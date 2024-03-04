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圣罗勒

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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圣罗勒的学名是Ocimum tenuiflorum

  • 圣罗勒的印度教名称是 tulsi，意思是无与伦比的。

  • 该植物的别名有泰国罗勒和茶树叶茶。

  • 圣罗勒是印度的本土植物，但也生长在澳大利亚、西非和一些中东国家。

  • 在印度，这一草药已用于阿育吠陀医学超过3000年。

  • 印度教徒将圣罗勒视为神圣植物，并经常在印度教神社周围种植。

  • 将圣罗勒植物的叶、茎和种子制成药物。

  • 一些人会在烹饪时使用圣罗勒（有时在食谱中被称为“热罗勒”），因为它有苦味和辣味。

  • 圣罗勒以药丸和胶囊的形式作为膳食补充剂，还从植物的叶子和花中蒸馏出精油。

（另请参见膳食补充剂概述。）

圣罗勒声称的益处

倡导者认为，圣罗勒是一种适应原。这一草药医学术语表示，该物质被认为可帮助身体应对压力并恢复正常功能。圣罗勒的其他用途有：

  • 减轻焦虑和压力

  • 降低糖尿病患者的血糖

  • 降低胆固醇水平

  • 提供保护，预防细菌和病毒感染

  • 促进伤口愈合

  • 减轻炎症

圣罗勒的益处证据

任何单一化合物，包括圣罗勒都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。目前尚无高质量的人体研究证明圣罗勒对治疗任何健康疾病有效。

动物研究表明，圣罗勒籽油可能具有以下作用：

  • 预防压力引起的溃疡以及心脏和血管变化

  • 减缓癌细胞生长，延长癌症动物的生存期

  • 减少焦虑

  • 当作为漱口水中的叶提取物使用时，可减少口腔中的牙菌斑和牙龈炎

但这些发现均未在人体中再现。

人体研究的证据显示，圣罗勒可提供的健康益处有限。其中许多研究规模较小且质量较差。这些研究表明，圣罗勒可能有以下其他健康益处，但需要开展设计合理的大型研究来确认这些初步发现：

  • 减轻焦虑，缓解焦虑伴随的压力和抑郁

  • 降低血糖水平

  • 减轻压力症状（例如，睡眠问题、疲惫、健忘）

  • 改善哮喘患者的呼吸功能并减少哮喘发作

  • 改善免疫系统对病毒感染的应答

  • 减轻炎症和关节疼痛

圣罗勒的副作用

当大多数人服用圣罗勒不超过8周时，似乎安全。但圣罗勒可能有副作用，如恶心或腹泻。

  • 尚未研究服用圣罗勒超过8周的安全性。

  • 怀孕或尝试怀孕的女性服用圣罗勒可能不太安全。在动物研究中，大剂量圣罗勒降低了受精卵附着在子宫上的几率，以及妊娠持续到足月的可能性。尚不清楚这些影响是否会发生在人类中。

  • 尚未研究过圣罗勒在母乳喂养婴儿的女性中的安全性。

  • 圣罗勒可能会降低血液中甲状腺激素的水平，因此可能会加重甲状腺功能减退

  • 圣罗勒可能会增加手术期间和手术后出血的风险，因为它可能会减缓凝血。

圣罗勒与药物的相互作用

由于圣罗勒可能会减缓血液形成血栓的能力，因此服用圣罗勒和减缓凝血的药物（例如阿司匹林、氯吡格雷、达肝素、肝素和华法林）可能会增加瘀伤和出血的可能性。在动物研究中，圣罗勒可能会增加某些镇静剂的效力。

当与胰岛素或磺脲类药物（如格列美脲）等一些降血糖（降糖）药物联用时，圣罗勒可能会降低血糖，从而可能导致低血糖

圣罗勒的使用建议

不建议使用圣罗勒，因为尚未在高质量人体研究中证实所声称的健康益处。

圣罗勒对大多数人可能是安全的；但是，应遵循以下预防措施：

  • 孕妇和哺乳期女性、尝试怀孕的女性、2型糖尿病患者、甲状腺功能减退症患者和接受手术的患者应避免使用圣罗勒。

  • 使用某些药物（包括减缓凝血或降低血糖的药物）的患者在服用圣罗勒前应咨询医生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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