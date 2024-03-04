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什么是适应原？
适应原是否有效？
被认为是适应原的物质众多，且千差万别，因此不可能对整个类别进行研究。需单独评估每种适应原。
此外，“压力”的概念仍不明确。例如，有
精神压力，如家庭和工作的压力（大多数人认为这些是“压力”）
身体压力，如远足或应对极冷或极热
细胞压力，即细胞对微生物或毒素的攻击或对缺氧或营养缺乏作出反应
这些压力千差万别，以至于单一食物或物质不太可能以同样的方式影响每种压力。
声称支持适应原的大部分科学研究包括测量细胞在压力反应中释放的化学物质（如皮质醇）。提出的假设是任何减少压力反应化学物质的东西都是有益的。但是，这是否属实还不清楚。细胞（和身体）需要对压力作出反应（实际上，人们普遍认为一定程度的压力是有益的），而减少压力反应化学物质的物质实际上可能只是阻止了细胞的自我防御。
适应原研究中评价的其他物质包括神经系统蛋白，如神经肽Y、不同酶、某些神经递质（如5-羟色胺或多巴胺）、免疫系统增强剂和减轻炎症的物质（如抗氧化剂）。但是，所有仅限于测量玻璃试管中细胞内物质的研究必须伴之以确认人体实际改善情况的研究。这种对适应原的确认性研究要少得多，而且研究的质量往往很低，无法提供可靠的答案。
适应原的使用建议
一般来说，人们应该假定，当一种物质所声称的多种益处之间越无关联，越不太可能是真实的。声称可以解决生命中许多问题的补充剂和食物实际不太可能做到这一点。对于个体适应原，人们应一一审查支持所提出具体声明的证据。
适应原充其量可能有微弱的获益证据。但最糟糕的是，一些适应原可能并不安全。请记住，良好的健康主要依赖于健康营养和体育活动。使用被认为是适应原的补充剂或植物产品并不能弥补不健康的营养或缺乏体育锻炼。