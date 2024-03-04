“适应原”指的是帮助身体应对“压力”的某些食物和补充剂。压力可能是心理的（在精神上），也可能是身体的（在身体上），由感染或毒素引起。适应原的概念起源于研究人员寻找方法以便在极端体力活动和不良环境中提高耐力和减少疲劳。研究人员开始研究从植物和食物中提取的各种产品。

适应原的倡导者后来扩大了适应原的潜在作用，包括改善精力和情绪、纠正激素问题、稳定血糖、增强记忆和思考过程，以及减缓衰老等众多益处，甚至可能延长寿命和治疗癌症。

通常被称为适应原的物质包括

南非醉茄

黄芪

假马齿苋

冬虫夏草

刺五加

雷公根

高丽参

圣罗勒

玛卡

灵芝

红景天

五味子

心叶青牛胆

（另请参见膳食补充剂概述。）