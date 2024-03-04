复合维生素和大剂量维生素

复合维生素包含至少 3 种维生素或维生素与矿物质（有时还有其他成分）。
这些产品的别名有复合维生素/多种矿物质（MVM；同时含有维生素和矿物质）、multis、multiples，有时仅称为维生素。
对于复合维生素中的营养素或其水平尚没有标准。
其中许多产品被设计成每天服用一次，含有大部分或全部人们熟悉的维生素和矿物质，其水平通常接近每种营养素的最大推荐含量。
大剂量维生素（也称为大剂量复合维生素和正分子疗法）含有极高剂量（有时是每日所需量的数百倍）的一种或多种维生素或维生素与矿物质。
（另请参见膳食补充剂概述。）
复合维生素和大剂量维生素声称的益处
提供大剂量维生素的公司声称，服用极高剂量的维生素伴或不伴高剂量矿物质会增加营养物质数量，以帮助身体保持健康或达到更高健康水平。
复合维生素和大剂量维生素的支持者已经确定这些产品的若干类似益处：
给予身体所需的微量营养素以促进健康
改善免疫系统
有益于眼睛健康以及头发和皮肤健康
提高能量水平和幸福感并减轻压力
治疗某些维生素和矿物质缺乏引起或加重的疾病
预防或治疗老年人中较为常见的疾病，包括糖尿病、心脏病、高血压和脑功能下降。
复合维生素和大剂量维生素的益处证据
当食物本身不能提供足够的维生素和矿物质时，复合维生素可以帮助人们获得推荐的营养水平。
研究表明，与不服用这些膳食补充剂的人相比，经常服用复合维生素的人更可能拥有足量的所需维生素和矿物质。但某些维生素和矿物质摄入过多的风险在复合维生素使用者中也较高。
研究表明，与不服用这些补充剂的人相比，复合维生素使用者往往有更健康的生活方式和饮食习惯。因此，很难判断复合维生素使用者中预防慢性疾病和促进健康是因为他们使用了这些补充剂，还是因为他们往往有更健康的饮食习惯和生活方式。
研究表明，使用复合维生素似乎不会降低慢性疾病的总体风险，但这些产品中的多种营养素可能对某些人群有帮助。例如，服用含有钙和维生素D的制剂可能会降低绝经期女性骨折的风险。
在饮食多样化且健康的资源丰富国家，维生素缺乏很少成为一个问题，只有偶尔一些例外情况（例如维生素 D，有时是维生素 B12）；大多数矿物质缺乏症往往只发生在已知有风险的人中，如服用利尿剂或患有其他医学病症的人。
几项大型研究没有发现明确证据表明维生素补充剂可以在没有任何营养缺乏的人中预防慢性疾病或因重大慢性疾病导致的死亡。
复合维生素和大剂量维生素的副作用
对于大多数健康人来说，服用与每日推荐摄入量差不多的复合维生素应是安全的。但是，存在一些风险：
复合维生素或大剂量维生素中的大剂量β-胡萝卜素、维生素E和可能的维生素A会增加死亡风险。
含有大量维生素A或β-胡萝卜素的复合维生素和大剂量维生素可能会增加吸烟或曾吸烟的人患肺癌的风险。
孕妇使用含有大量维生素A的复合维生素或大剂量维生素可能会增加婴儿出生缺陷的风险。
过量使用某些维生素（如维生素A）可引起毒性。
大剂量维生素D可升高血钙水平（见高钙血症）。
补充大量钙可增加心脏病发作的风险，而高剂量抗氧化剂（如维生素E）可增加男性患前列腺癌的风险。
如果复合维生素或大剂量维生素胶囊或药丸较大，老年人可能吞咽困难，并有窒息的风险。
复合维生素和大剂量维生素与药物的相互作用
所提供的营养量与每日推荐摄入量差不多的复合维生素通常不会与药物发生相互作用，但含有维生素 K 的复合维生素可降低药物抗凝血的效果（如华法林），因为维生素 K 有助于凝血。
大剂量维生素补充剂会与多种药物相互作用，具体取决于其成分。
含有维生素C、维生素E、β-胡萝卜素和硒的补充剂可能会阻断某些冠心病患者中联合使用辛伐他汀和烟酸影响胆固醇水平的有益作用。
维生素E可使血液变稀，因此同时服用含有大剂量维生素E的大剂量维生素以及血液稀释剂华法林或阿司匹林，可能会增加内出血或卒中的风险。
如果与减肥药奥利司他联合服用，油溶性维生素（A、D、E 和 K）和 β-胡萝卜素的吸收可能会受损。
如果一个人习惯性低摄入大量酒精，高剂量维生素A可能会导致肝毒性。
复合维生素或大剂量维生素产品有时可能含有生物素（用于促进头发、皮肤和指甲健康），大量生物素可能会干扰某些实验室检查的准确性，例如评估甲状腺功能、维生素 D 水平或肌钙蛋白的实验室检查（肌钙蛋白的检查有助于确定患者是否有心脏病发作）。
大剂量维生素 C 可降低血液稀释剂华法林的作用。
大剂量服用维生素 C 与口服避孕药或激素替代疗法可能会增加雌激素水平。
大剂量服用维生素 C 可影响某些癌症化疗药物（例如，硼替佐米、紫杉醇、多柔比星），可能改变其疗效。
复合维生素和大剂量维生素的使用建议
虽然复合维生素可以帮助人们获得推荐水平的营养素，但对于资源丰富国家的人来说，无法仅靠食物获得足够维生素和矿物质来满足身体需求的情况并不常见。患者应询问医生维生素或矿物质缺乏的风险。
不建议没有营养素缺乏症的人使用复合维生素和大剂量维生素，因为其声称的健康益处大多未在高质量研究中证实，而且服用大剂量维生素和矿物质的风险通常超出了这些益处。
对于大多数人来说，含有与每日推荐摄入量差不多的维生素和矿物质剂量的复合维生素可能是安全的。但大剂量维生素等补充剂所含量比推荐量大，可能会产生不良影响，甚至有害影响。
孕妇应避免服用含有维生素A的复合维生素或大剂量维生素。（更推荐使用常规产前维生素制剂。）
目前吸烟或过去定期吸烟的人应避免服用含有大剂量维生素 A 或 β-胡萝卜素的复合维生素或大剂量维生素。
没有维生素或矿物质缺乏的人、使用某些药物（包括血液稀释剂、辛伐他汀和烟酸联合治疗）的人以及可能所有人都应在使用复合维生素或大剂量维生素之前咨询医生。
使用奥利司他的人在补充脂溶性维生素（A、D、E 和 K）和 β-胡萝卜素前应与医生讨论。
男性应避免使用维生素E补充剂，这可能有助于避免前列腺癌风险增加。