复合维生素和大剂量维生素

复合维生素和大剂量维生素声称的益处

复合维生素和大剂量维生素声称的益处

提供大剂量维生素的公司声称，服用极高剂量的维生素伴或不伴高剂量矿物质会增加营养物质数量，以帮助身体保持健康或达到更高健康水平。

复合维生素和大剂量维生素的支持者已经确定这些产品的若干类似益处：