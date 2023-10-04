患者住院期间可能会发生护理中的过失。在医院，护理很复杂，环境压力很大，许多不同的人和系统必须一起工作，并可能要求医疗保健专业人员在导致疲劳和/或睡眠剥夺的条件下工作。因此，医院护理并不够安全。一些专家认为，在美国，每年可预防的医疗过失可导致多达 250,000 人死亡（尽管并非所有专家都同意）。在美国，医疗过失是一项重要死亡原因。

过失可能包括以下：

给予患者错误的药物、错误的剂量或使患者过敏的药物

错误地向其他患者安排检查或给予药物

在身体错误的一侧或错误的部位进行外科手术

忽略重要的检测结果

过去十年来，美国医院在设计用于识别和防止医疗过失的系统方面取得了很大进步。

然而，对于患者而言，帮助防止过失的最佳方法之一就是通过提出问题和了解他们的治疗来参与到护理当中。他们可以采取的措施包括

提供他们在家中所服用药物的准确清单

提供其过敏药物清单

了解在医院中给予某些药物的原因以及进行检查的原因

了解所开具药物和所服用药物的名称以及每天给予药物的剂量和次数

每次护士给予药物时，请护士告诉药物的名称以及服药原因

询问任何已完成的检查的结果

要求医疗保健专业人员在进行检查前洗手

要求医院医护人员用名字称呼他们

在出院时获得他们应服用药物和后续说明的书面清单

确保患者、医生和外科医生都完全同意且清楚任何手术期间将要进行的事项

在事情看起来不太对时提出问题

请求家人或朋友陪伴他们并代表他们提出问题

患者有权知道其护理是否出现了过失。如果出现过失，患者应要求医生或护士进行以下事项