有些医院被指定为教学医院。也就是说，处于不同教育阶段的医学生组成了医院团队并由主治医师监督。

住院医生或实习生是获得完全许可的医生，正在接受从医学院毕业后的进一步培训。

虽然这些团队成员不是主治医生，但他们往往是小组的活跃成员。