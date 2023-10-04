根据所需护理情况，住院患者每天可能会和许多不同工作人员打交道。如果医疗保健专业人员不做自我介绍，不阐明角色，患者或家属也应该主动问清。
医院的医疗护理团队包括许多不同的医疗保健专业人员。
主治医师
主诊医师是团队的领导者，对影响患者治疗的所有决策负责，包括诊断、治疗和监督团队其他成员。
根据患者所患疾病不同，主治医师可能是住院医生（接受内科医学培训并仅为住院患者看病的医生），也可能是外科医生或其他专科医生。在较小社区，患者的初级保健医生可能充当主治医师。
住院医生，实习生和医学学生（住院医生）
有些医院被指定为教学医院。也就是说，处于不同教育阶段的医学生组成了医院团队并由主治医师监督。
住院医生或实习生是获得完全许可的医生，正在接受从医学院毕业后的进一步培训。
虽然这些团队成员不是主治医生，但他们往往是小组的活跃成员。
专科医生
当患者病情复杂或严重时，主治医师有时会请一位专科医生对患者进行评估，并提供最佳诊疗方案的建议。例如，专科医生可能在诊断和治疗心脏病、肾病或癌症等疾病上受过大量训练。在其它情况下，专科医生可能是具有某一领域专业技术的外科医生，如脑、脊柱和神经（神经外科医生）或肌肉、骨和关节（整形外科医生）。
注册护士
与小组中的任何其他成员相比，患者通常与指定为他们进行护理的注册护士（RN）接触更多。RN 给予患者药物并监测和评估患者的身体和情感需求。当患者的情况突然发生变化时，RN通常第一个发现相关变化。然后RN将相关变化报告给主治医生或住院医生。RN可以是主管护士或护士长，负责组织和监督医院部门的总体护理工作。
持证护士
持证护士（LPN）由RN监督，该类护士提供基本医疗和护理。例如，LPN负责检查血压、插入导管以及帮助患者沐浴和穿衣。LPN还可就患者的卫生保健情况与患者进行讨论，回答患者的问题，并向RN和医生报告进展情况。
执业护士和医生助理
执业护士和医生助理（PA）与主治医生密切合作，以协调患者的日常护理。当患者出现更多常见或常规医疗或手术问题时，他们还帮助进行体格检查以及安排药物与治疗。虽然执业护士和PA都不是医生，但他们均接受过诊断和治疗方面的高级培训。执业护士和PA均由医生监督。
患者权益维护者
权益维护者是医院雇用的非医学管理人员，以协助患者接受护理。通常，他们处理患者对其治疗或医疗保健专业人员的投诉。如果患者不希望直接与他们的医疗保健专业人员讨论疑虑或感到自己的疑虑尚未解决，可以与患者权益维护者会面。
患者护理技师
患者护理技师传统上被称为护士的助手，帮助护士护理患者。他们的职责可能包括
获得生命体征（如测量血压和体温）
协助患者上下床或上下轮椅
帮助患者行走
提供使患者舒适的物品（如枕头和毯子）
有时会帮助无法自己进食的患者进食
物理治疗师
职业治疗师
职能治疗师评估患者进行日常活动的能力。这些活动包括吃饭、穿衣、打扮、沐浴、上厕所、做饭和打扫卫生。
职能治疗师会推荐有助于患者更加独立行动的策略和器械。
言语病理学家
言语病理学家所做的工作与曾出现过中风或患有影响吞咽或交流的其它疾病的患者紧密相关。例如，如果中风导致吞咽问题，言语病理学家会建议患者食用具有某些材质的食物。他们还建议一些可防止食物进入肺部而不是胃部的吞咽方式。他们还评估与交流有关的思维过程。
医院药剂师
药剂师专门研究药物如何作用以及如何相互作用。医院有自己的药剂师，药剂师负责监督医院药物的使用。需要时，医院药剂师会教导患者如何安全、有效地使用为其开具的药物。例如，药剂师可能会建议患者避免食用与他们的处方药相互作用的特定食物或者教导患者如何在家注射药物（如胰岛素）。医院药剂师还向医生提供信息，并回答有关特定药物作用和相互作用的问题。
社工
社会工作者提供支持、信息和教育。他们通过识别和安排可在家中和社区获得的有用服务，来帮助患者做出院准备。例如，如果出院后患者的健康状况并没有良好到能够返回家中且需要持续的护理和治疗，则社会工作者可能会将患者转给专业护理机构。社会工作者还会协调某些家庭卫生保健需要，包括访视护士或物理治疗师和轮椅、病床等医疗设备。
营养师
注册营养师接受过专业的营养和医疗培训，这些培训可帮助他们确定患者的饮食需要并根据主治医生的要求制定出患者在住院期间和出院后的膳食计划。在计划膳食时，营养师会考虑患者自身、文化和宗教食物偏好。
某些病情有非常特殊的饮食要求。例如，糖尿病患者需要低糖饮食，某些存在肾脏问题的患者需要低钾饮食。营养师可就哪些食物符合这些要求以及应当避免哪些食物向患者提出建议。
口译员
对于耳聋或听力减退的患者以及那些第一语言是外语的患者，医院会提供在医学术语方面具有专业技能的译员。有时译员亲自到场，有时是在患者病房中通过电话或视频会议提供服务。
快速反应团队
快速反应团队是一组指定的医院医护人员（通常是医生、护士和呼吸治疗师），如果有迹象表明患者病情恶化，例如异常生命体征、呼吸困难、胸痛或中风迹象，他们会迅速来到患者的病房。在下检查医嘱或开始治疗以稳定患者病情之后，团队将与主治医生联系，并可能将患者转移到医院的另一个区域进行专门监测或治疗。
其他团队成员
其他医护人员可能参与患者的医院护理。他们可能包括放射科医生和放射技师、为患者解决呼吸问题的呼吸治疗师、帮助将患者运送到医院的医护人员、神职人员和医院志愿工作者。